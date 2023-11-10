Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Песков не стал раскрывать деталей посещения президентом штаба ЮВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать дополнительные детали состоявшегося посещения главой государства Владимиром Путиным штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.
Отвечая на просьбу дать дополнительную информацию и, в частности, рассказать, обсуждалась ли корректировка целей, были ли даны оценки ходу спецоперации, Песков заявил, что сделать этого не может по понятным вам причинам, передает ТАСС.
Он добавил, что это прерогатива Министерства обороны, поскольку тематика непосредственно касается проведения СВО, военных аспектов. При этом Песков предположил, что и в Минобороны, «конечно же, не будут этого делать тоже по понятным причинам».
Ранее Песков сообщил, что Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, его сопровождали руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.