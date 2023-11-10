Песков не стал раскрывать деталей посещения президентом штаба ЮВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отвечая на просьбу дать дополнительную информацию и, в частности, рассказать, обсуждалась ли корректировка целей, были ли даны оценки ходу спецоперации, Песков заявил, что сделать этого не может по понятным вам причинам, передает ТАСС.

Он добавил, что это прерогатива Министерства обороны, поскольку тематика непосредственно касается проведения СВО, военных аспектов. При этом Песков предположил, что и в Минобороны, «конечно же, не будут этого делать тоже по понятным причинам».

Ранее Песков сообщил, что Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, его сопровождали руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.