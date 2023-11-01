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Шойгу оценил ход спецоперации
Шойгу: ВС России продвигаются и занимают выгодные рубежи
Российские военные занимают все более выгодные позиции в зоне спецоперации, они движутся вперед, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Подразделения занимают более выгодные рубежи, в ходе боев особо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады, сказал глава ведомства на селекторном совещании, передает ТАСС.
Он добавил, что также успешно действуют расчеты ПВО.
При этом украинская сторона предпринимает попытки атак боевых порядков ВС России на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, однако они безуспешны.
Министр назвал действия ВСУ «отчаянными», они приводят к большим потерям.
Украинская армия истощается, в ней растет «деморализация личного состава». Поставки оружия НАТО не помогают киевскому режиму, подчеркнул глава ведомства.
До этого Шойгу указывал, что нынешняя обстановка в зоне СВО говорит о том, что у украинских вооруженных сил все меньше возможностей.