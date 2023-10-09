Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.11 комментариев
Миротворцы выставили посты для охраны сданного в Карабахе оружия
Миротворцы ВС России выставили посты для охраны сданного в Карабахе оружия
Российские миротворцы приступили к выставлению сторожевых постов по охране сданного вооруженными формированиями Нагорного Карабаха оружия, техники и боеприпасов, сообщило Минобороны России.
Всего выставляется 25 сторожевых постов, семь из них находятся в зоне ответственности «Север», 18 – в зоне «Юг», и 14 – совместно с азербайджанской стороной, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва предлагала Еревану способы решить вопрос с Нагорным Карабахом, но Армения отвергла их и продолжила сражаться.