  • Армия Израиля объявила о готовности к войне из-за обстрелов со стороны сектора Газа
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    Шольц пошел против базовых основ Евросоюза
    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ
    Артиллеристы подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    Агроном запретил дачникам укрывать растения на зиму в эти выходные
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    Антонов объяснил высылку российских дипломатов из США
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    На саммите ЕС в Гранаде разразился дипломатический скандал
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    14 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    18 комментариев
    7 октября 2023, 09:18

    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов»

    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов» в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Первые поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» производства АО «Красмаш» ближайшее время поступят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что в данный момент проходят строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта на завершающем этапе, передает ТАСС.

    5 октября 2023, 21:50
    Путин сказал, где остановится спецоперация

    Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

    Путин сказал, где остановится спецоперация
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай», говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО.

    «По поводу, где нам остановиться. Вы знаете, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и российского государства», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    «Это более сложный вопрос, чем какая-то территория, – подчеркнул Путин. – Дело в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми. Это сложный вопрос, требующий разговора».

    Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

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    4 октября 2023, 14:57
    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

    Российские военные уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб «Соледар» с 50 командирами ВСУ

    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Штаб с украинскими командирами был хорошо замаскирован и защищен в глубоком тылу в поселке Александро-Калиново, в августе его посещал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что цель выявила космическая разведка, а удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-1500, пишет «Московский комсомолец».

    Уничтоженный КП координировал действия частей ВСУ на Артемовском направлении, руководил частями, которые пытаются вернуть Артемовск.

    На появившемся в соцсетях видео видно, что разбор завалов продолжается. Отмечается, что потери ВСУ составили более 50 офицеров командного состава, кроме того, большое количество раненых отправлено в Жешув и в госпитали НАТО.

    Российским ударом по КП были нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта, сюда стекались все данные разведки, анализировалась оперативная обстановка, осуществлялась связь с украинским Генштабом.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в Артемовском районе ДНР российской артиллерией поражен пункт управления и связи вооруженных сил Украины.

    Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.

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    5 октября 2023, 11:09
    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО

    Шойгу: Сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В составе Вооруженных сил (ВС) России для группировок в зоне спецоперации сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Министр по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что соответствующее решение было принято Генеральным штабом. «У нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», – приводятся слова Шойгу в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

    Шойгу сообщил, что за последнее время набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации. По его словам, эти люди отличаются высокой мотивацией, они готовы к выполнению боевых задач, некоторые из них уже обладают боевым опытом. Многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй и третий раз, сообщил министр.

    Также министр обороны отметил работу российских регионов и их руководства. В частности, Шойгу упомянул, что глава Якутии Айсен Николаев лично занимается вопросами по набору добровольцев. По его словам, в регионе сформирован отряд добровольцев, который уже обрел боевую славу.

    По словам Шойгу, все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт.

    Ранее сообщалось, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

    Коментарии (27)
    5 октября 2023, 20:46
    Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в среду продвинулись и улучшили свое положение на 12 участках в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Путин отметил, что Вооруженные силы России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям, передает ТАСС.

    «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера (продвинулись) по всей линии соприкосновения на 12 участках», – сообщил российский лидер. Он добавил, что «это называется просто улучшение своего положения на поле боя».

    Президент также сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с Министерством обороны России. Он отметил, что это говорит о доверии людей к политике страны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО.

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    4 октября 2023, 15:36
    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

    В Херсонской области рассказали о накапливании ВСУ техники на правобережье Днепра

    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

    Он уточнил, что ВСУ делают это для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. По словам Сальдо, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Он также отметил, что ВСУ, как и раньше, пытаются небольшими группами высадиться на острова в пойме Днепра, российские силы эти попытки пресекают.

    Напомним, вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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    6 октября 2023, 09:03
    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Шойгу отметил востребованность выпускаемой заводом продукции. Су-34, по словам министра, является «основной рабочей лошадью». Бомбардировщики ежедневно совершают по пять-шесть вылетов, приводятся его слова в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны призвал «поджаться, поторопиться». «У нас же есть предприятия, которые в этом году вышли на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», – поставил задачу Шойгу.

    Директор завода Александр Панасенко сообщил руководителю Минобороны, что на предприятии «научились делать все». Есть, по его словам, замены головной части, имеется практический опыт ремонта хвостовой части, а также ремонта булей, что является самым сложным ремонтом.

    На Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, как сообщили в Минобороны, глава военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, которое входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию Су-34.

    Ранее Шойгу сообщал, что в 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом 2022 года.

    Коментарии (46)
    6 октября 2023, 07:00
    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя

    Глава Севастополя Развожаев: ЧФ в пятницу ночью отразил атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола

    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Силы Черноморского флота (ЧФ) в пятницу ночью отразили атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Губернатор пояснил в своем Telegram-канале около 4.00 пятницы, что громкие звуки, которые слышны в районе Северного мола, – это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, по предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров.

    Напомним, 15 сентября Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

    Коментарии (13)
    4 октября 2023, 14:56
    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму

    Политолог Скачко: Киев не жалеет людей ради создания иллюзии победы

    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    За счет высадки в Крыму офис Зеленского и ГУР Минобороны Украины пытается создать историю успеха и продемонстрировать ее внутренней и внешней аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    «Украинское руководство в очередной раз доказало, что пиррова победа для них важнее реальных результатов на поле боя. Офис Зеленского и ГУР МО Украины хотят нарисовать красивую картинку. Идет информационное одурманивание населения страны и внешней аудитории. На реализацию подобного обмана противник не жалеет ни сил, ни людей, ни денег», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако легкомысленно к подобным действиям относиться нельзя. Полуостров имеет для Украины сакральное значение. Это первая потерянная ими еще в 2014 году территория, вокруг возвращения которой буквально выстроен культ. Поэтому ВСУ не оставят попыток проникновения в Крым», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, подобные «дурашливые» операции диверсантов помогают другим ДРГ искать уязвимые места в нашей обороне», – считает собеседник.

    «Поэтому нам стоит со всей ответственностью подойти к купированию имеющейся проблемы. Необходимо лишить противника самой возможности совершать подобные вылазки. Для этого можно засылать собственные ДРГ в населенные пункты, расположенные в дельте Дуная, чтобы они прицельно уничтожали объекты складирования скутеров и катеров. И поселок Вилково, откуда была запущена эта ДРГ, может стать первым в списке целей», – резюмирует Скачко.

    Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму. О взятии военного в плен сообщила ФСБ. Отмечается, что попытку проникновения спланировали в Главном управлении разведки министерства обороны противника.

    Для выполнения поставленной задачи ДРГ использовала быстроходные катера и гидроциклы. Инцидент произошел в среду. Попытку проникновения на территорию Республики Крым пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Это не первая попытка ВСУ прорваться на полуостров. Так, 30 августа российский самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

    В сентябре авиация ВС РФ уничтожила четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала цели, которые преследуют ВСУ в рамках попыток высадки десанта на полуострове.

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    7 октября 2023, 05:56
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

    Экс-президент США Трамп: Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

    Трамп заявил в интервью порталу Just the News, что «мог бы договориться о сделке». Как считает 45-й президент США, Киеву «можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», «тогда можно было бы сохранить страну», передает ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне». Политик также выступил с утверждением, если бы он сохранил за собой пост президента США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

    Напомним, в середине сентября Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий.

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    5 октября 2023, 12:22
    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия

    Эксперт Кнутов: Чтобы восполнить нехватку вооружения у ВСУ, США вынуждены незаконно передать Украине иранское оружие

    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ сейчас не хватает вооружения. Однако угроза шатдауна осложнила Вашингтону поставки военной помощи. Поэтому американцы проигнорируют международные законы и отправят конфискованное иранское оружие на Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в американских СМИ сообщили, что США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана.

    «ВСУ нуждаются в пополнении своего арсенала. Это признал даже Зеленский, заявив о нехватке в войсках снарядов и средств ПВО. В то же время США сейчас находятся под угрозой шатдауна, что сильно осложняет выделение помощи Украине. Уже заключенные контракты выполняются, но с новыми возникают проблемы», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Поэтому Вашингтон сейчас ищет все возможности для того, чтобы хоть как-то помочь Украине. С одной стороны, Штаты могут надавить на европейских союзников, чтобы те поставили ВСУ новое оружие. Однако у многих стран НАТО уже полупустые арсеналы. Об этом, например, заявила Британия», – отмечает он.

    «С другой стороны, США могут воспользоваться нелегальными методами, которые мы видим сейчас на примере передачи конфискованного иранского оружия ВСУ. Данные поставки противоречат нормам как международного, так и американского права. Перехваченный груз должен быть уничтожен. Однако американцы проигнорировали законы и собираются отправить его на Украину», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен. CNN сообщает, что на Украину будут отправлены тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников.

    New York Times со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Вашингтон на этой неделе уже передал ВСУ около 1,1 млн патронов к автоматам АК-47, захваченным у Ирана.

    Вооружение было конфисковано в декабре на незарегистрированном судне, направлявшемся в Йемен. Правительство США завладело боеприпасами в июле через гражданский иск министерства юстиции. После официальные лица Вашингтона начали искать путь для передачи груза на Украину.

    В феврале спецназ Франции также перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами. На борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, сообщает Wall Street Journal.

    Напомним, Владимир Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинской армии не хватает снарядов и средств ПВО.

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    6 октября 2023, 11:12
    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Рогов: Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении и продвинулись на несколько сотен метров около Старомайорского, Приютного и Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись возле Урожайного и Старомайорского, освободив по несколько сотен метров и взяв несколько вражеских опорников. Враг выбит с позиций, на которых закрепился накануне, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на севере от Приютного российские силы также продвинулись, в итоге после нескольких неудачных атак на этом направлении ВСУ отказались от активных действий.

    Ранее Рогов рассказал, что российские подразделения на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного.

    Коментарии (3)
    4 октября 2023, 12:19
    Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных

    Глава ДНР Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных

    Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных
    @ Нина Зотина/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В плену ВСУ находятся порядка 500 российских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, эта цифра является примерной, так как подтверждение найти весьма сложно, ВС России выискивают информацию, передает РИА «Новости».

    Пушилин отметил, что ранее такая работа была выстроена четко – стороны обменивались информацией, однако Киеву это больше не нужно.

    При этом глава ДНР добавил, что российским военным сдались около тысячи бойцов ВСУ.

    «Цифра несопоставима», – подчеркнул Пушилин.

    В первых числах октября бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВСУ.

    Коментарии (7)
    4 октября 2023, 14:42
    Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены строить укрепления под Купянском

    Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются сформировать укрепрайон вокруг Купянска, чтобы противостоять продвижению российской армии. Однако в будущем эти укрепления можно будет обойти и заставить украинцев отступить. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЛНР заявили, что украинская армия пытается создать вокруг Купянска сплошную линию обороны.

    «ВСУ начали создавать линию обороны в районе Купянска еще летом, после того как наши войска продвинулись на данном направлении и вышли к Синьковке. Тем самым российская армия создала угрозу прорыва украинских позиций», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Хотя укрепления создаются на двух берегах Оскола, основной акцент делается на правую часть. Это обусловлено более высоким расположением берега. Так ВСУ хотят создать для нас естественную преграду в виде реки. Кроме того, противник перебрасывает в этот район подкрепления, в том числе и с Запорожского направления», – отмечает эксперт.

    «Российские войска видят оборонительные усилия ВСУ и стараются им помешать. Мы сохраняем постоянное давление на позиции украинской армии, а также наносим удары по переправам и местам возведения укреплений», – подчеркивает собеседник.

    «В будущем данная линия обороны может доставить сложности для российской армии при переходе в наступление. Однако нам нет смысла штурмовать укрепления в лоб. В таких случаях необходимо наступать в обход выстраиваемой защиты. Тогда противник будет вынужден отступить с занимаемых рубежей, чтобы избежать риска быть плененным или уничтоженным», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее стало известно о попытках ВСУ выстроить оборону вокруг Купянска. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Синьковки, Петропавловки и Подолов противник ведет работы по возведению фортификационных сооружений. Он отметил, что между опорными пунктами отмечена новая система траншей.

    Марочко считает, что таким образом ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны Купянска. Подчеркивается, что украинские военные постепенно переходят к позиционному ведению боевых действий. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что руководство противника дало указание солдатам удерживать позиции в Харьковской области.

    В частности, он упоминал, что ВСУ планируют приступить к круговой обороне населенных пунктов Купянск и Боровая. Однако, по его мнению, это «не исключает активных наступательных действий» со стороны Украины.

    Во вторник оперативно-тактическая авиация Западной группировки ВС РФ нанесла два удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады, 7-го стрелкового батальона и складу ГСМ около Тернов и Новолюбовки. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства обороны.

    В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены 122-мм артиллерийское орудие Д-30, гаубица «Мста-Б» и два миномета рядом с Першотравневым, Лозовой, Синьковкой и Берестовым. Также группировкой ПВО огнем вооружения ЗРК «Тор» ликвидированы два украинских БПЛА поблизости от Кривошеевки и Николаевки.

    Коментарии (4)
    6 октября 2023, 15:14
    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении, а США торопят его.

    По словам Лукашенко, США упрекают Киев в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы, передает РИА «Новости».

    «Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте, и побольше туда молодежи бросайте», – сказал глава Белоруссии.

    По мнению Лукашенко, ВСУ «увязли в своем контрнаступлении», фронт и линия соприкосновения стоят на месте. «Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4-8 недель», – добавил президент.

    Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (3)
    5 октября 2023, 07:39
    Украина обстреляла Курскую область кассетными боеприпасами

    Губернатор Курской области Старовойт сообщил об украинском обстреле Рыльска кассетными боеприпасами

    Украина обстреляла Курскую область кассетными боеприпасами
    @ A Razdobarov/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украина обстреляла приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Пострадавшая госпитализирована. Повреждения получили дома, хозпостройки и автомобили, есть неразорвавшиеся боеприпасы, ими занимаются саперы, сообщил Старовойт в Telegram.

    Напомним, Старовойт также сообщил, что украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

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