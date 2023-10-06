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Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
Артиллеристы ВС России с первого выстрела подбили джип с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
Артиллеристы-добровольцы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный внедорожник с высокопоставленными украинскими офицерами, заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.
На видеозаписи зафиксировано, как белая Toyota на скорости проехала по промышленной зоне Херсона, за ней ехал микроавтобус, рядом упал артиллерийский снаряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на ролик, предоставленный собеседником.
После этого из автобуса выбежали военные, они стали вытаскивать из подбитого автомобиля людей в форме и укладывать их на землю. Источник пояснил, что за объектом ранее наблюдали с беспилотника, в какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели во внедорожник и в составе колонны поехали в сторону промзоны.
Район, где наносился удар, был заранее пристрелян, цель была поражена с первого выстрела, указал Бандерас. Разведчики установили, что в подбитой машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, заключил собеседник.