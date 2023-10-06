«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Кремль опроверг нанесение ударов по гражданским объектам на Украине
Песков: ВС России не наносят ударов по гражданским объектам на Украине
Российские Вооруженные силы не наносят ударов по гражданским целям на Украине, только по объектам военной инфраструктуры, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, российские военные не наносят ударов по гражданским целям на Украине. Удары наносятся только по местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства, а также объектам военной инфраструктуры, передает ТАСС.
Ранее ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ.