Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?2 комментария
Песков назвал речь Путина на «Валдае» глубочайшей
Песков: Путин выступил на «Валдае» с глубочайшей речью
Президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг выступил с глубочайшей речью, которую еще предстоит проанализировать полностью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что к «Валдаю» по-прежнему есть большой международный интерес, хотя состав участников форума и поменялся, передает ТАСС.
Заседание клуба «Валдай», в котором принимал участие Путин, продлилось 3 часа 41 минуту. Российский лидер традиционно выступил с программной речью, которая заняла чуть больше получаса. В ней он рассказал об отношениях с Западом и стремлении России закончить конфликт на Украине, который развязал киевский режим.
Кроме того, президент назвал шесть принципов, предлагаемых Россией на мировой арене.