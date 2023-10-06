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ФСБ: За год на границе России изъяли 370 кг синтетических наркотиков с Украины
ФСБ при участии Федеральной таможенной службы за последний год изъяла 370 кг синтетических наркотиков, ввозимых с Украины в Россию через страны ЕС, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Согласно сообщению ЦОС, с сентября 2022 года были пресечены 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Россию транзитом через ЕС, изъяты 370 кг «синтетики», произведенной на Украине, передает ТАСС.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий и расследования 11 дел, возбужденных в отношении девяти лиц по фактам контрабанды наркотиков, «установлено, что оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, откуда их забирали водители-наркокурьеры – граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ (инвалиды, члены многодетных семей, служители культа), или постоянно проживающие на украинской территории граждане России», затем наркотики транзитом доставлялись через территории Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.
Кроме того, задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины.
Ранее МВД России отметило рост изъятия поступающих с Украины синтетических наркотиков.