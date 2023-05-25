МВД отметило рост изъятия поступающих с Украины синтетических наркотиков

МВД отметило рост изъятия в России поступающих с Украины синтетических наркотиков

МВД фиксирует увеличение изъятия в России поступающих с территории Украины синтетических наркотиков, сообщил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) ведомства Иван Горбунов.

По его словам, в России фиксируется рост изъятия синтетических наркотиков, поступающих с подконтрольной Киеву территории, что подтверждает информацию ООН о наличии на Украине мощностей для их производства, передает ТАСС.

Горбунов подчеркнул, что правоохранительные органы сейчас осуществляют международное сотрудничество с коллегами по всем направлениям относительно раскрытия конкретных преступлений. В частности, он отметил работу на международных площадках: во взаимодействии с коллегами из Китая, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана был перекрыт ряд каналов поставки героина, гашиша и синтетических наркотиков.

В качестве примера начальник ГУНК привел пресечение в 2022 году совместно с Таможенной службой поставки скрытых в строительных материалах 370 кг героина в Европу из Ирана. Были задержаны двое граждан Македонии.

Ранее замсекретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что проведение спецоперации, в результате которой были освобождены Запорожская и Херсонская области, в значительной степени помогло закрыть каналы поставки наркотиков с Украины.