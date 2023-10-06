Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.0 комментариев
Ростех импортозаместил операционные усилители для промышленной электроники
Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» разработал микросхемы операционных усилителей для промышленной электроники, способные заместить импортные компоненты.
Созданием отечественных усилителей занималось входящее в «Росэлектронику» НПП «Пульсар» по инициативе Минпромторга, передает ТАСС.
По словам гендиректора НПП Сергея Борового, иностранная продукция применяется в оборудовании поддержания жизнедеятельности, кардиостимуляторах, промышленных сигнализациях.
Он добавил, что удалось создать продукт, не отличающийся по цене и не уступающий по качеству зарубежным усилителям. После выхода на проектную мощность НПП «Пульсар» рассчитывает занять не менее 30% российского рынка в сегменте широкополосных высокочастотных операционных усилителей.
Сейчас предприятие завершает сборку опытной партии, а серийное производство планируется запустить в середине 2024 года.
Ранее холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния, предназначенную для высокоточного оружия и позволяющую видеть объекты в любое время суток.