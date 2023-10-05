Медведев: Россия не отказывалась от переговоров

Эксперт объяснил, зачем США нужно «ужесточение демократии» на Украине

Политолог Скачко: США устраняют украинских олигархов под предлогом «ужесточения демократии»

Tекст: Евгений Поздняков

«Ужесточение демократии» стало результатом давления США на офис Зеленского. Вашингтон хочет видеть Украину ручной и покладистой. Однако олигархи, ведущие свою игру, часто вмешиваются в планы Белого дома. Этим, в частности, объясняются регулярные заявления о необходимости борьбы с коррупцией», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Теперь же под предлогом улучшения демократической системы в стране Штаты начали открытое наступление на владельцев крупного капитала. В необходимых изменениях указаны продолжение судебной реформы и нормирование добропорядочного лоббизма. Эти практики также помогут американцам добиться поставленных целей», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, создается фундамент «воспитания» якобы гражданских лиц, которые будут способны вмешиваться в украинскую политику от лица США на законных основаниях. Подчеркивается и организация антимонопольного комитета – еще одного рычага влияния на коммерческие организации страны», – отмечает эксперт.

«Интересно, что в рамках «ужесточения демократии» планируется и уменьшение числа народных депутатов. Это сделает органы власти более покорными. Не придется распылять усилия на большую группу разношерстных политиков. Украшает все это тезис о поддержке якобы независимой журналистики», – считает политолог.

«Очевидно, что сотрудники СМИ станут еще одной опорой Вашингтона, с помощью которой можно будет оказывать давление на неугодных руководителей. В результате реформ по «ужесточению демократии» Украина станет полностью ручным государством, из которого будут выжаты все соки. Это происходит со всеми сторонниками США», – акцентирует Скачко.

«Все «замечательные» изменения должен кто-то охранять. Именно поэтому офис Зеленского и озаботился пересмотром самого понятия «инвалидность». У ВСУ наблюдается проблема с личным составом, а многие люди сознательно наносят себе увечья, лишь бы не идти на фронт. Вот и пытаются отправить в зону СВО любого, невзирая на его состояние», – отмечает эксперт.

«Кроме того, данная реформа сможет поспособствовать существенному снижению количества социальных выплат. Деньги можно будет перенаправить на более «важные» дела, например, на «ужесточение демократии», – резюмирует Скачко.

Ранее на Украине представили концепт «ужесточения демократии». Об этом сообщил глава кабмина страны Денис Шмыгаль. По его словам, правительство государства приступит к реализации плана реформ до 2027 года. Кроме того, будет разработана дорожная карта, которая будет основываться на озвученном концепте.

Он подчеркнул, что документы с описанием грядущих изменений уже переданы послам государств G7. Сообщается, что речь идет о «противодействии олигархически-коррупционным угрозам», а также об «укреплении национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств».

В частности, в стране будет создан консультативно-совещательный орган, который должен способствовать внедрению механизмов защиты от пагубного воздействия владельцев крупного капитала. Помимо этого, планируется усиление способностей антикоррупционных органов и средств борьбы с отмыванием средств.

Также заявлено о намерении продолжить реализацию судебной реформы. «Ужесточение демократии» включает в себя и защиту интересов бизнеса, нормирование добропорядочного лоббизма, лишение центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями. Подчеркиваются планы по созданию антимонопольного кабинета.

Отмечается, что в рамках намеченных реформ до 2027 года будет завершен процесс децентрализации страны. Кроме того, создадут суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами. Заявлено о поддержке профессиональной независимой журналистики.

Помимо «ужесточения демократии» в стране заявили и о необходимости изменения понятия инвалидности. Так, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о планах поменять «постсоветское понятие» на «оценку потери функциональности». По его мнению, граждане страны гонятся за этим статусом потому, что он «дает льготы и компенсации».

Он отметил, что эти меры не возвращают человека в «экономическое состояние». Ляшко считает, что от данной практики необходимо отказаться в пользу сопровождения человека на реабилитацию, после которой он сможет вернуться в «соответствующую сферу», где начнется поиск возможности возвращения ему функциональности.

Между тем количество случаев сознательного нанесения вреда здоровью себе или близким на Украине растет. Так, в местных СМИ появился рассказ девушки Вики о том, как муж сломал ей ногу, чтобы его выпустили за границу вместе с супругой и ребенком в качестве опекуна.