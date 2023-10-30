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    Посол: Граждане Израиля не пострадали в аэропорту Махачкалы
    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    МИД заявил о прекращении действия безвизового режима с Украиной
    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    6 комментариев
    30 октября 2023, 20:59

    Нетаньяху отверг прекращение огня в Газе

    Нетаньяху: Призывы к прекращению огня означают, что Израиль уступит ХАМАС и сдастся

    Нетаньяху отверг прекращение огня в Газе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не согласится на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС.

    В ходе брифинга Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня, «как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл Харбора или 11 сентября», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что призывы к перемирию означают «призывы к тому, чтобы уступить ХАМАС, терроризму и варварству».

    Ранее Израиль отверг возможность переговоров с ХАМАС.

    30 октября 2023, 13:07
    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки

    МИД Израиля: Немку Шани Лук, похищенную на музыкальном фестивале боевиками ХАМАС, пытали и убили

    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки
    @ Christoph Soeder/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мать похищенной ХАМАС студентки из Германии Шани Лук, кадры с которой облетели мир, сообщила о гибели дочери. МИД Израиля также подтвердил смерть девушки.

    Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV заявила, что она получила известие о том, что дочери больше нет в живых, передает РИА «Новости».

    Министерство иностранных дел Израиля также официально подтвердило гибель похищенной в Израиле сторонниками движения ХАМАС студентки Шани Лук. В ведомстве отметили, что ее тело было обнаружено и опознано, передает ТАСС.

    В МИД Израиля сообщили, что Шани Лук была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы.

    Ранее мировые СМИ сообщили об истории девушки, после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа.

    Коментарии (22)
    30 октября 2023, 17:04
    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором запечатлены три израильские заложницы, требующие своего обмена на палестинцев.

    В видео заложницы обвиняют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильские власти в трагедии 7 октября, передает РИА «Новости». Одна из удерживаемых женщин говорит, что они находятся в заложниках у ХАМАС 23 дня.

    Заложница обвинила руководство еврейского государства в том, что в день нападения ХАМАС на Израиль никто не пришел им на помощь, и заявила о необходимости прекращения огня для организации обмена пленными.

    «Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!» – обратилась заложница к израильскому премьеру.

    Ранее Израиль отверг возможность переговоров с ХАМАС.

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    30 октября 2023, 15:03
    В Иране назвали протяженность системы тоннелей ХАМАС под Газой
    В Иране назвали протяженность системы тоннелей ХАМАС под Газой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

    По словам Багери, ХАМАС построил в северной части Газы более 400 км тоннелей, по которым иногда проезжают автомобили и мотоциклы, пишет Tasnim, передает РИА «Новости». Один конец тоннелей находится за заборами между Газой и Израилем, а другой – в Газе, рассказал глава генштаба Ирана.

    Он подчеркнул, что внимание к вопросам пассивной обороны является одной из причин стойкости бойцов ХАМАС. Багери также назвал предложение Ирана о референдуме «единственным справедливым предложением в мире» для решения палестино-израильского конфликта.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

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    30 октября 2023, 10:48
    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Профессор Миршаймер: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной возвысила Россию над США, которые потерпели в регионе неудачу, считает американский профессор Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что «Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу». В то же время администрация президента США Джо Байдена «увязла глубоко в грязи», приводит его слова РИА «Новости».

    Профессор уточнил, что позиция России заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов». Доводы Путина о необходимости уважать права палестинцев и израильских евреев, по его словам, вызывают отклик у большей части мира.

    Путин ранее заявлял, что ключом к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке является исполнение решений Совета Безопасности ООН о создании независимых Израиля и Палестины.

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    30 октября 2023, 09:33
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен ставит масштабные геополитические цели, однако появление в мире второго конфликта в виде вооруженных действий на Ближнем Востоке сразу же оказалось для европейского аппарата серьезным испытанием, пишут СМИ.

    В статье газеты Politico говорится, что необходимость урегулировать два конфликта одновременно не только навредила Украине, но также показала слабость и разобщенность ЕС на ближневосточном направлении, передает RT содержание публикации.

    Несмотря на амбиции председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, собиравшейся превратить ЕС в геополитическую державу, одновременное развитие двух конфликтов явно станет серьезным испытанием для европейцев, отмечает автор статьи.

    Причем странам Европейского союза до сих не удается выработать единую позицию по Израилю, указывается в публикации. Целый «дипломатический вальс» возник в Евросоюзе из-за казалось бы такого простого вопроса, как призыв к прекращению огня ради доставки в сектор Газа гуманитарной помощи: в Германии и ряде других стран боятся, что подобный призыв могут расценить как посягательство против права Израиля на противодействие исламистам из ХАМАС.

    Конфликт на Украине в 2022 году произвел на единство стран ЕС «живительный эффект», им пришлось проявить «невиданную сплоченность», пишет автор статьи. Ближневосточный же кризис солидаризировал европейцев «уже совсем не так сильно», констатирует издание.

    Отдельные европейские лидеры боятся конфликтов внутри своих стран между сторонниками Израиля и Палестины. Недавние теракты в Бельгии и Франции обострили эти опасения. Более того, такие настроения играют на руку оппонентам действующих властей в преддверии общеевропейских выборов, намеченных на июнь 2024 года.

    Урегулирование двух конфликтов, как говорится в статье Politico, станет сложной задачей для Европы. Ей придется разделять внимание и финансирование между Украиной и Газой. Трудно будет сохранить прежние объемы поддержки киевского режима, отмечается в статье.

    «Моральный авторитет» Брюсселя в развивающихся странах стал улетучиваться на фоне обострения на ближневосточном направлении. В исламском мире позицию Европейской комиссии считают чрезмерно произраильской, говорится в статье. С ростом числа погибших в секторе Газа все больше будет закрепляться мнение о том, что ЕС применяет лицемерие и двойные стандарты, уверен автор публикации.

    Также газета не обошла вниманием все набирающий обороты конфликт между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Хотя разногласия между различными европейскими институциями давно стали обычным делом, конфликт между членами команды фон дер Ляйен, да еще и у всех на виду – это уже совершенно другое дело, заключает Politico.

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    30 октября 2023, 14:52
    Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до 160 долларов
    Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до 160 долларов
    @ Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всемирный банк (ВБ) считает, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может грозить ростом цен на нефть на 75% – до 157 долларов долларов за баррель. Такая оценка приводится в октябрьском докладе ВБ «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

    Специалисты отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке к настоящему моменту имело «ограниченное воздействие на мировые торгово-сырьевые рынки», передает ТАСС. Как указывается в докладе, цены на нефть выросли примерно на 6% с начала конфликта. Стоимость сельскохозяйственных товаров, большинства металлов и других сырьевых товаров практически не изменилась.

     Как отмечается в документе, «если конфликт не расширится, его влияние будет сдержанным». Стоимость нефти в этом квартале составит в таком случае около 90 долларов за баррель, а в следующем году по мере замедления глобального экономического роста снизится в среднем до 81 долларов за баррель. В среднем стоимость сырьевых товаров может снизиться в следующем году на 4,1%.

    В докладе указано, что в случае сокращения объемов мировых поставок на 500 тыс. – 2 млн баррелей в сутки цены не нефть могут вырасти на 3-13%, до 93-102 долларов за баррель. Сокращение объемов поставок на 3 млн – 5 млн баррелей в сутки повлечет рост стоимости нефти на 21-35%, до 109-121 долларов за баррель.

     Крупное нарушение поставок нефти будет, по оценкам ВБ, сопоставимо с нефтяным кризисом 1973 года. Эксперты считают, что объемы поставок нефти могут в таком случае сократиться на 6 млн – 8 млн баррелей в сутки, что вызовет скачок цен на 56-75% – до 140-157 долларов за баррель.

    Эскалация ситуации на ближнем Востоке при этом также повлечет рост цен на уголь, подчеркивается в докладе. В свою очередь заместитель главного экономиста ВБ Айхан Косе отметил, что сохранение высокого уровня цен на нефть «неизбежно приведет к росту цен на продовольствие». По оценкам экспертов Всемирного банка, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке властям развивающихся стран необходимо будет принять меры для борьбы с инфляцией.

    Ранее главный экономист консалтинговой компании Ernst & Young Грег Дако сообщил о риске роста стоимости нефти до 150 долларов за баррель в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.

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    30 октября 2023, 13:45
    Израиль заявил о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в секторе Газа

    Армия Израиля заявила о боях с силами ХАМАС внутри сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские сухопутные силы внутри сектора Газа вступают в прямые столкновения с бойцами ХАМАС, идут бои внутри анклава, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Представитель ЦАХАЛа заявил, что Армия Израиля движется по земле, а после выявления «террористов», атакует их с воздуха. Кроме того, внутри самого анклава идут бои между израильскими военными и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Хагари подчеркнул, что наступление Армии обороны Израиля будет усиливаться в соответствии с этапами боевых действий и целями войны.

    Ранее военный эксперт Максим Шеповаленко рассказал газете ВЗГЛЯД  о разнице в тактике ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе.

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    30 октября 2023, 10:02
    Бастрыкин дал поручение в связи с беспорядками в Дагестане

    Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов массовых беспорядков в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

    Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Дагестану установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Отмечается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, следует из сообщения СК в Telegram-канале.

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инициаторами акции в аэропорту Махачкалы, которая переросла в беспорядки, были враги России, мероприятиями оперировали с территории Украины.

    Правоохранители установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 человек из них задержаны.

    В ГУ МВД России по СКФО уточнили, что возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

    Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу и в здание аэропорта. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности.

    Работа аэропорта, как ожидается, будет восстановлена в ближайшие дни.

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    30 октября 2023, 18:01
    Посол: Граждане Израиля не пострадали в аэропорту Махачкалы

    Посол Бен Цви: Граждане Израиля не пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы граждане Израиля не пострадали, сообщил посол этой страны в России Александр Бен Цви.

    Все пассажиры самолета, прибывшего в махачкалинский аэропорт из Тель-Авива, были вывезены и уже покинули столицу Дагестана, сказал Бен Цви, передает РИА «Новости».

    По словам посла, среди них были как люди с двойным гражданством, так и люди либо только с израильским, либо только с российским паспортом, например, дети, проходившие лечение от рака в Израиле.

    «Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось – все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале», – сказал Бен Цви в интервью RTVI.

    Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

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    30 октября 2023, 11:31
    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе

    AFP: Очевидцы заметили израильские танки на подступе к городу Газа

    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Очевидцы сообщили Agence France-Presse о танках Армии обороны Израиля, замеченных на подступах к городу Газа.

    Ключевая дорога перерезана, передает РИА «Новости» сообщение AFP.

    Ранее в понедельник ЦАХАЛ сообщил, что продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, нанесены удары по 600 военным объектам движения ХАМАС в анклаве.

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    30 октября 2023, 03:38
    Американский военный заявил о возможности уничтожения Израиля из-за политики США

    Американский полковник в отставке Макгрегор: От Израиля может ничего не остаться

    Tекст: Антон Никитин

    Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что есть все предпосылки для очень крупной войны. Как отметил Макгрегор, США обостряют ситуацию по всем направлениям, так как, похоже, считают, что повышение ставок работает, передает РИА «Новости».

    По его словам, США опробовали эту стратегию на Украине, где «обостряли, обостряли и обостряли ситуацию», и в результате Украина оказалась в руинах.

    По мнению эксперта, США «вступают в конфронтацию» со многими государствами на Ближнем Востоке, и такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.

    «Я очень боюсь, что, если эта региональная война (палестино-израильский конфликт) продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться», – предупредил Макгрегор.

    Накануне в Белом доме назвали реальной угрозу разрастания палестино-израильского конфликта.

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    29 октября 2023, 22:37
    Президиум ДУМ призвал мусульман не участвовать в межнациональных конфликтах

    Президиум ДУМ призвал мусульман не поддаваться на призывы о преследовании людей по национальному и религиозному принципу

    Tекст: Антон Никитин

    Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России на фоне эскалации палестино-израильского конфликта призвал мусульман не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, говорится в заявлении пресс-службы ДУМ.

    Президиум ДУМ настоятельно призвал российских мусульман не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине – России, передает ТАСС.

    В Духовного управления мусульман подчеркнули, что любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными.

    Президиум ДУМ призвал федеральные и местные органы власти незамедлительно реагировать на инциденты.

    «Готовы объяснить представителям органов власти отношение ислама к подобным эксцессам и заявляем о необходимости интенсификации государственно-конфессионального взаимодействия, не дожидаясь обострения ситуации», – добавили в Духовном управлении мусульман.

    Ранее блогер Юрий Подоляка, комментируя инциденты с участием жителей северокавказских республик, отметил, что за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

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    30 октября 2023, 14:30
    В Палестине сообщили об отступлении израильских танков из города Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Часть танков израильской армии, прошедших в город Газа и перекрывших главную дорогу, ушли с территории сектора, сообщили в пресс-службе палестинского правительства.

    В жилых кварталах анклава не ведется наступление, на улице Салах-эд-Дин вторглись несколько танков и военный бульдозер Израиля, сообщило палестинское руководство, передает ТАСС.

    Танки атаковали два гражданских автомобиля, после этого палестинские вооруженные группировки, как утверждается, вынудили их отойти.

    Ранее очевидцы заявили Agence France-Presse, что заметили на подступах к городу Газа израильские танки.

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    30 октября 2023, 04:58
    ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам в Сирии

    Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам на территории Сирии

    Tекст: Антон Никитин

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам на территории Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

    В ЦАХАЛ заявили, что самолет Армии обороны Израиля нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории в ответ на запуски ракет, совершенные в воскресенье из Сирии по Израилю, передает ТАСС.

    Накануне Армия Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра из артиллерии.

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    30 октября 2023, 16:23
    В Египте не стали обещать спокойствия Израилю без Палестины в границах 1967 года

    Египетский политик: Израиль не будет жить спокойно без Палестины в границах 1967 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль никогда не будет жить спокойно, если не будет реализовано решение о двух государствах, заявил кандидат в президенты Египта, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама.

    По его словам, Израиль никогда не будет наслаждаться, для них не будет жизни на палестинской земле, если не будет выполнено политическое решение, основанное на решении о двух государствах в границах 4 ноября 1967 года, передает РИА «Новости».

    Ямама отметил, что если Израиль «прочтет историю, то поймет, что палестинский народ имеет свою землю и держится за нее». По мнению политика, Израиль сам нуждается в реализации решения о двух государствах.

    Говоря на тему израильских призывов к переселению палестинцев на Синайский полуостров, Ямама подчеркнул, что это «может привести к вражде между Египтом и Израилем».

    Ранее ХАМАС обвинило Израиль в попытке выдавить палестинцев в Египет.

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