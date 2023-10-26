Командир танкового взвода рассказал, как ВСУ прикрывались младенцем

Командир танкового взвода Юсупов рассказал, как ВСУ прикрывались младенцем

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, бывали ситуации, когда нашим бойцам не просто было выполнить приказ, передает REN TV.

Юсупов рассказал, что по радиосвязи прошла информация, что из дома с окна работает пулеметчик, но они по нему стрелять не могут и объяснить тоже не могли, почему. Танкист подъехал и увидел, что из окна стреляет украинский пулеметчик, справа от него стоит женщина, а слева ее младенец. Юсупов признался, что просто не смог выстрелить туда и убить ребенка.

Женщину с ребенком, которых ВСУ использовали как живой щит, тогда все-таки удалось спасти.

«Снайпер красавчик. Смог забрать его оттуда. Спасибо снайперу, не знаю, кто это был, но он красавчик», – сказал Юсупов.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал, что националисты в Мариуполе пытались скрываться за спинами детей, они также стреляли по несовершеннолетним.