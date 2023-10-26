Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Командир танкового взвода рассказал, как ВСУ прикрывались младенцем
Командир танкового взвода Юсупов рассказал, как ВСУ прикрывались младенцем
Командир танкового взвода на запорожском направлении, лейтенант Абдулазиз Юсупов рассказал, как ВСУ прикрываются детьми в ходе боев.
По его словам, бывали ситуации, когда нашим бойцам не просто было выполнить приказ, передает REN TV.
Юсупов рассказал, что по радиосвязи прошла информация, что из дома с окна работает пулеметчик, но они по нему стрелять не могут и объяснить тоже не могли, почему. Танкист подъехал и увидел, что из окна стреляет украинский пулеметчик, справа от него стоит женщина, а слева ее младенец. Юсупов признался, что просто не смог выстрелить туда и убить ребенка.
Женщину с ребенком, которых ВСУ использовали как живой щит, тогда все-таки удалось спасти.
«Снайпер красавчик. Смог забрать его оттуда. Спасибо снайперу, не знаю, кто это был, но он красавчик», – сказал Юсупов.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал, что националисты в Мариуполе пытались скрываться за спинами детей, они также стреляли по несовершеннолетним.