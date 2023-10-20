Путин поручил подготовить предложения по установкам «мегасайенс»

Tекст: Валентина Григоренко

В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству, Росатому, Российской академии наук и Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт» необходимо подготовить предложения, которые связаны с созданием трех научных установок класса «мегасайенс» для получения первых научных результатов мирового уровня к 2030 году, передает ТАСС. Поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2024 года.

В сообщении уточнятся, что правительство при участии Росатома должно дополнительно рассмотреть вопрос о создании и развитии не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики, в том числе за счет федерального бюджета, собственных средств и иных источников. Отмечается, что доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 декабря, далее – ежегодно.

В марте на территории технопарка «Саров» в Нижегородской области началось строительство конгресс-центра научного комплекса Национального центра физики и математики (НЦФМ). На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса «мидисайенс» и «мегасайенс».