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Путин поручил подготовить предложения по установкам «мегасайенс»
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию в Национальном центре физики и математики Росатома трех научных установок класса «мегасайенс», сообщила пресс-служба Кремля.
В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству, Росатому, Российской академии наук и Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт» необходимо подготовить предложения, которые связаны с созданием трех научных установок класса «мегасайенс» для получения первых научных результатов мирового уровня к 2030 году, передает ТАСС. Поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2024 года.
В сообщении уточнятся, что правительство при участии Росатома должно дополнительно рассмотреть вопрос о создании и развитии не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики, в том числе за счет федерального бюджета, собственных средств и иных источников. Отмечается, что доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 декабря, далее – ежегодно.
В марте на территории технопарка «Саров» в Нижегородской области началось строительство конгресс-центра научного комплекса Национального центра физики и математики (НЦФМ). На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса «мидисайенс» и «мегасайенс».