В литовском порту засняли разгрузку партии танков Abrams

Нобелевскую премию по медицине присудили Каталин Карико и Дрю Вайссману за разработку вакцин от COVID
Как сообщил Нобелевский комитет, премия присуждена за изучение РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19, передает РИА «Новости».
В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что открытия Карико и Вайсмана «сыграли важную роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года».
Открытия американо-венгерской ученой Каталин Карико и американца Дрю Вайсмана называют новаторскими. Подчеркивается, что они фундаментально изменили того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой.
«Лауреаты способствовали беспрецедентному ускорению разработки вакцин в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности», – передает ТАСС сообщение комитета.
В Нобелевском комитете предполагают, что новую технологию будет возможно в будущем применять для доставки терапевтических белков и лечения некоторых типов рака.
Шведские эксперты отмечают, что против SARS-CoV-2 было разработано несколько других вакцин. В общей сложности в мире, как сказано в сообщении Нобелевского комитета, было введено более 13 млрд доз вакцины против COVID-19, которые спасли миллионы жизней и позволили вернуться к нормальным условиям.