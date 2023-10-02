На Украине объявили о введении «управляемого гибкого» курса гривны

Нацбанк Украины объявил о введении «управляемого гибкого» курса гривны

Tекст: Валерия Городецкая

С 3 октября курс гривны будет «управляемым гибким», а не фиксированным, как с 24 февраля прошлого года, передает ТАСС. Поясняется, что НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты торгами на межбанковском валютном рынке, не допуская значительных колебаний курса гривны.

При этом курс в тех сегментах рынка, где граждане имеют возможность торговать валютой, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года, то есть не будет фиксированным ни на наличном рынке, ни в обменных курсах банков при конвертации.

В сентябре НБУ снизил учетную ставку на 2%, установив ее на уровне 20%.