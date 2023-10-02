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Трех крупнейших производителей мяса курицы попросили обосновать цены
ФАС направила «Черкизово», ГАП Ресурс» и «Приосколье» запросы по поводу обоснованности цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила направить компаниям «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен на мясо курицы, сообщили в ведомстве.
Как указали в службе, производители мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. Отмечается, что ФАС направила этим компаниям запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен, передает РИА «Новости».
В ФАС уточнили, что компании могут вместе оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение. Поэтому в случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен производителям грозят оборотные штрафы.
В августе ФАС решила проверить обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы, установленный тремя производителями. С начала года по июль цены на охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5 процента.