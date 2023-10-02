Депутат Попов ответил «Патриотам России» на слова об «убогих» журналистах

«Последнее дело перекладывать свои косяки на журналистов. Тем более называть журналистов убогими. Ау, коллеги, не закапывайте себя еще глубже», – опубликовал Попов комментарий в своем Telegram-канале. Также телеведущий призвал отстать от журналистов, так как «они делают свою работу».

Общественное движение «Патриоты России» объяснило публикацию, в которой в скандальной манере упоминались действия батальона «Ахмат» и Вооруженных сил России, взломом. За обнародование материала на сайте организации оправдался лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин в Telegram.

Материал пресс-службы движения, в котором сообщалось, что сайт организации был взломан, а появившаяся на нем информация была названа «идеологической диверсией», был озаглавлен «Остается только пожалеть убогих «журналистов», принявших участие в этой провокации».

