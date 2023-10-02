Четверо пассажиров погибли при крушении самолета в американском штате Юта

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным правоохранителей, крушение самолета произошло в воскресенье вечером вскоре после взлета из аэропорта в городе Моаб, четверо пассажиров не выжили в результате крушения, спасательные работы завершены, передает РИА «Новости».

Правоохранители добавили, что дальнейшая информация будет предоставлена после того, как о гибели пассажиров известят их семьи. Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил о проведении расследования крушения самолета в Юте.

Ранее совершавший испытательный полет американский истребитель F-35 разбился в штате Техас.