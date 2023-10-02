Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Четверо пассажиров погибли при крушении самолета в американском штате Юта
Четверо пассажиров погибли в результате крушения самолета в американском штате Юта, говорится в сообщении управления шерифа округа Гранд.
По данным правоохранителей, крушение самолета произошло в воскресенье вечером вскоре после взлета из аэропорта в городе Моаб, четверо пассажиров не выжили в результате крушения, спасательные работы завершены, передает РИА «Новости».
Правоохранители добавили, что дальнейшая информация будет предоставлена после того, как о гибели пассажиров известят их семьи. Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил о проведении расследования крушения самолета в Юте.
Ранее совершавший испытательный полет американский истребитель F-35 разбился в штате Техас.