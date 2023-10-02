Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Ведущий «Умники и умницы» Вяземский рассказал школьникам о профессии педагога
Урок в рамках цикла «Разговоры о важном», посвященный празднованию Дню учителя, прошел в школах и колледжах России. Почетным гостем занятия стал профессор МГИМО, автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский.
Профессор МГИМО Юрий Вяземский рассказал школьникам о том, что такое успех, о важности профессии учителя в современном обществе и ответил на вопросы школьников.
Основной целью урока стало формирование у обучающихся представлений о значимой роли учителя в становлении личности каждого человека, осознание тех качеств, которые необходимы в профессии педагога, наставника, воспитание чувства благодарности и уважения к родителям, педагогам, наставникам, воспитателям, развитие навыков позитивного сотрудничества со сверстниками и педагогами.
Во время урока учителя обсудили с ребятами труд педагога, и что это труд на благо Родины, это пример служения своим соотечественникам, защита общенациональных ценностей, ответственность за будущее нашей страны.
С 5 сентября 2022 гjlf в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим классным руководителем, а педагогу интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием.