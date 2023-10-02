Бронежилет «Оберег» выдержал попадание пули, на которую не рассчитан

«Ростех»: Российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ролике, созданном для нового проекта госкорпорации «Наш краш», показаны сравнительные испытания трех бронежилетов: дешевого, представленного на рынке, нового отечественного бронежилета «Оберег» и американского, которым пользуются военнослужащие Украины. Все бронежилеты класса защиты Бр5.

Российский «Оберег» единственным из образцов полностью выдержал обстрел всеми боеприпасами, включая 7,62 на 39, 7,62 на 54 и 8,6 на 70.

«Эта горка осталась от боеприпаса, так называемого .338 (8,6 на 70). Госиспытания вообще не предусматривают выстрела из этого боеприпаса», – передает РИА «Новости» слова директора компании «Октава» (входит в «Ростех»), которая производит российские «Обереги», Павла Павленко.

Он добавил, что с таким уровнем запреградного воздействия (пуля не пробила плиту, но оставила горку) бронежилет считается прошедшим испытания.

Самый дешевый бронежилет из восточной страны также не пробила пуля патрона 8,6 на 70, но на тыльной стороне плиты образовалась ударная вмятина такой величины, что нанесла бы человеку не совместимые с жизнью травмы, а американский образец показал самую низкую стойкость – его легко пробила стандартная пуля из промежуточного патрона 7,62 на 39 автомата Калашникова.

Плита бронежилета «Оберег», как уточнил Павленко, состоит из подложки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, затем идет керамическая плита, затем кевлар и еще один дополнительный слой, уменьшающий разлет осколков и создающий влагоизоляцию.

«Оберег» в полной комплектации с защитой боков, броневым фартуком, защитой горла, плеч и плитой на спине весит 11,5 килограмма и стоит около 115 тыс. рублей. Для сравнения: американские образцы, которые не держат пулю из АК, стоят более 200 тыс. рублей.

Ранее российские военные в зоне спецоперации опробовали первую партию новых бронежилетов «Оберег», останавливающих снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм.

Напомним, в апреле Ростех начал производство для нужд специальной военной операции штурмовых бронежилетов «Оберег» высокого класса защиты, способных остановить пулю из снайперской винтовки.