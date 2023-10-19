Россия подписала меморандум о взаимопонимании между омбудсменами трех континентов

Среди омбудсменов, приехавших ознакомиться с работой российского института государственной правозащиты, представители трех континентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Нет ни одной отрасли экономики, которые бы не были связаны с правами человека. Между Россией и Никарагуа экономические отношения активно развиваются. Никарагуа поставляет нам текстиль, морепродукты, промышленность. Мы, в свою очередь, отправляем сельхозпродукцию, удобрения. Нам интересен опыт построения системы государственной правозащиты в Никарагуа. Кроме главного омбудсмена, в этом государстве есть специализированные защитники прав. Это даст нам возможность развивать наши отношения углубленно по отдельным группам прав», – отметила уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова.



Меморандумы нацелены на развитие более тесных отношений между сторонами в области защиты прав человека. В частности, они предусматривают, что уполномоченный и омбудсмены стран Африки и Южной Америки в пределах своей компетенции будут рассматривать и принимать жалобы граждан этих государств. В рамках меморандумов стороны также будут обмениваться информацией и материалами, касающимися прав и основных свобод граждан, форм и методов их защиты, проводить совместные мероприятия.

Развитие отношений в правозащитной сфере способствует не только укреплению гарантий прав человека, но и углублению экономических и культурных связей между Россией, странами Южной Америки и Африки. Взаимодействие в рамках двустороннего сотрудничества, а также наднациональных интеграционных площадок – важный шаг к справедливому и многополярному миру, основанному на принципах гуманизма, терпимости и взаимопонимания.

Растущую роль международного сотрудничества в правозащитной сфере подтверждает также тот факт, что накануне участникам мероприятия приветственные обращения направили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров.



