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    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

    7 комментариев
    18 октября 2023, 20:29

    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена

    Захарова пошутила над словами Байдена о его израильском происхождении

    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова американского президента Джо Байдена о том, что он родился в Израиле.

    «Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», – написала Захарова своем Telegram-канале. «Российское вмешательство» в американские выборы становится все более изощренным», – иронично заключила она.

    Президент США Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил о том, что родился в Израиле, передает ТАСС. При этом в открытом доступе есть информация о том, что местом его рождения является американский штат Пенсильвания. Согласно Конституции Соединенных Штатов, президентом страны может стать только гражданин США по рождению.

    Ранее Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время подъема по трапу самолета.

    16 октября 2023, 22:42
    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру

    Трамп: По всему миру «смерть и разрушения», потому что в США некомпетентный лидер

    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения», потому что в Соединенных Штатах самый некомпетентный лидер в истории страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

    По его словам, смерть и разрушения по всей планете, потому что в США самый плохой и некомпетентный президент в истории страны, передает ТАСС. Трамп добавил, что президент США Джо Байден хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов, и лучше бы он потратил ту же энергию на победу над всеми врагами страны, которых теперь стало больше.

    Бывший хозяин Белого дома также отметил, что эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине не было бы, если бы он занимал пост главы администрации США.

    Ранее Трамп заявил, что глупость Байдена стала причиной начала конфликта на Украине.

    Коментарии (24)
    17 октября 2023, 00:24
    Посол Антонов осудил выпады Байдена в адрес Путина

    Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия считает неприемлемыми и неуместными выпады американской стороны против своего политического руководства, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя интервью президента США Джо Байдена телеканалу CBS.

    По его словам, выпады против российского политического руководства неприемлемы и неуместны. Антонов отметил, что стороны могут иметь разные точки зрения, но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    16 октября 2023, 12:13
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    @ Ting Shen/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Байден в интервью телеканалу CBS объяснил желание переизбраться на пост президента США и заявил, что сейчас в мире наступил «переломный момент», и американцы, по его мнению, обладают «огромными возможностями сделать мир лучше», передает ТАСС.

    Так, он призвал представить, что США смогли бы добиться успеха на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами региона. Действующий американский лидер считает это возможным.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объедим всю Европу», – сказал американский лидер, добавив, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести.

    Коментарии (29)
    16 октября 2023, 14:55
    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»

    Медведев напомнил о «деменции» Байдена после слов о «подавлении» Путина

    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

    Дмитрий Медведев в своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) удивился желанию Джо Байдена «свергнуть» президента России, «где он не сможет причинить тех неприятностей, которые он причинял», передает ТАСС.

    «Вот в чем состоит его миссия, мы наивно думали, что в обеспечении благосостояния американцев», – написал зампредседателя Совбеза.

    Он отметил с сарказмом, что президенту США не удастся «подавить» Путина. «В любом случае ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция – полезная вещь», – заключил Медведев.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

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    18 октября 2023, 05:12
    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена

    Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе с участием президента США Байдена

    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена
    @ Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади заявил иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, что Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду, передает РИА «Новости».

    Позднее пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден не полетит в Иорданию. По словам представителя американской администрации, Байден, несмотря на отмену визита в Амман, рассчитывает на скорую встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной автономии (ПНА), останется в контакте с ними в ближайшие дни.

    Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов заявил, что отмена визита президента США в Израиль в сложившейся ситуации означала бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей сверхдержавы.

    Коментарии (5)
    18 октября 2023, 12:19
    Байден в Израиле обвинил «другую сторону» в атаке на больницу в Газе

    Байден на встрече с Нетаньяху возложил ответственность за атаку на больницу в Газе на «другую сторону»

    Байден в Израиле обвинил «другую сторону» в атаке на больницу в Газе
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа несет «другая сторона» конфликта.

    Американский президент заявил, что глубоко опечален взрывом в медучреждении. «На основании того, что я видел, кажется, что это было сделано другой стороной, а не вами», – сказал Байден, обращаясь к Нетаньяху.

    Он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Израилю со стороны США на фоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Между тем сам Нетаньяху во время своей вступительной речи перед встречей с Байденом ничего не сказал про атаку больницы в Газе.

    Премьер-министр поблагодарил США за поддержку, отметив, что масштабы сотрудничества, которое есть у Израиля с начала этой войны, достигли «поистине беспрецедентного уровня за всю историю» альянса между странами.

    «Мы видим эту поддержку в четком послании, которое вы направили нашим врагам, потребовав не испытывать наше терпение, и в виде двух американских авианосных групп, которые вы направили в регион, чтобы поддержать эти слова действиями», – сказал Нетаньяху.

    Байден же пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Израилю.

    Президент США заявил, что в ходе эскалации конфликта и атак ХАМАС погибли более 1,3 тыс. человек, в том числе 31 американец. Байден сравнил движение ХАМАС с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

    «Они [ХАМАС] совершали зло и зверства, после которых ИГ кажется несколько более разумным», – сказал глава США. Он подчеркнул, что ХАМАС не представляет всех палестинцев и не принес этому народу ничего, кроме страданий.

    Напомним, при атаке на больницу в Газе погибли и пострадали более 800 человек. Армия Израиля заявила о доказательствах непричастности к атаке на медучреждение.

    Мировые лидеры выступили с осуждением атаки на больницу и призвали найти виновных.

    Коментарии (27)
    16 октября 2023, 01:56
    Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль

    Премьер Израиля Нетаньяху пригласил американского президента Байдена в Израиль в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил американскому президенту Джо Байдену посетить Израиль в ближайшее время, пишет издание Times of Israel.

    По информации референта израильского премьера, американский президент получил приглашение посетить Израиль в виде визита солидарности, передает РИА «Новости».

    Как уточняет газета, Байдена пригласили посетить страну уже на этой неделе.

    По данным издания,  нынешний президент США может стать первым главой иностранного государства, посетившим Израиль после начала обострения конфликта.

    Политолог Марат Баширов считает маловероятным, что президент США в ближайшее время примет приглашение. «За соломинку хватается премьер. Байден не поедет пока не станет ясно, что Израиль быстро победит. Иначе – еще один черный шар в президентскую кампанию Байдена», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    Ранее в Белом доме заявили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США.

    Коментарии (3)
    18 октября 2023, 13:08
    Востоковед указал на растущую токсичность США для арабских стран

    Востоковед Семенов: Поддержка Израиля Вашингтоном после удара в Газе становится токсичной для арабских стран

    Востоковед указал на растущую токсичность США для арабских стран
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Нанесенный по больнице в Газе удар увеличивает риск вмешательства других стран и группировок Ближнего востока в конфликт Израиля и ХАМАС. Кроме того, в этих условиях поддержка Израиля со стороны США становится все более токсичной для арабских стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Джо Байден прибыл с визитом в Израиль.

    «У удара по больнице в Газе может быть несколько последствий. С одной стороны, на Израиль сейчас оказывается огромное международное давление. В текущих условиях существенно повысились риски того, что в войну вмешаются другие региональные игроки, например, «Хезболла». Это позволяет Нетаньяху отказаться от рискованной наземной операции в секторе Газа», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Удар помешал и планам США. Например, американского президента Джо Байдена не примут в Иордании, куда он хотел приехать с визитом. Поддержка Израиля со стороны Вашингтона становится токсичной для арабских государств. Теперь Штатам будет труднее оказывать помощь Тель-Авиву, так как это будет негативно сказываться на отношениях с мусульманскими странами», – резюмировал Семенов.

    Ранее Джо Байден в среду прибыл в Израиль. Самолет президента США приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщает пресс-пул Белого дома. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве, Анатолий Викторов, Россия надеется, что глава Штатов призовет ближневосточного союзника к прекращению огня.

    На встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Джо Байден заявил, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа несет «другая сторона» конфликта. Также он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона.

    Накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела медучреждения погибли и пострадали более 800 человек.

    В руководстве ЦАХАЛ, ссылаясь на разведывательные данные, заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет «Исламский джихад».

    Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

    Глава МИД страны Хакан Фидан заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. По его мнению, моральное превосходство Вашингтона в регионе невероятно пострадало. Он также отметил, что отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье не является чем-то новым и Белый дом может преследовать тактические и стратегические цели.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    На этом фоне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет «Коммерсант».

    Также издание сообщает, что президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением. «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – отмечает политик.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва и ОАЭ запросили на 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

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    18 октября 2023, 03:52
    Эксперт: Отмена визита Байдена в Израиль в такой ситуации означала бы капитуляцию

    Политолог Лукьянов: Отмена визита президента США Байдена в Израиль в такой ситуации означала бы капитуляцию

    Tекст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден не может отменить визит в Израиль в такой ситуации, это означало бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей единственной сверхдержавы, выразил мнение политолог Федор Лукьянов.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отметил, что анонсированный приезд Байдена в Израиль в разгар жгучего обострения можно было бы назвать актом политического мужества, если бы не подозрение, что в Вашингтоне просто не вполне отдавали себе отчет в остроте сложившегося положения.

    По мнению политолога, администрация США ставила перед собой целью поддержать Израиль, удержав его от наиболее резких действий; успокоить арабские страны, прежде всего в Персидском заливе, в надежде, что после того, как схлынут страсти, начнется осторожное восстановление прежней повестки; предотвратить вмешательство Ирана в ситуацию, дав понять, что это вызовет американское вовлечение. «Что получится сейчас, предсказать трудно. Возможно, ничего», – отметил Лукьянов.

    Как считает эксперт, проблема здесь не в каких-то конкретных политико-дипломатических промахах, а в принципиальной неспособности управлять процессами так, как привыкли США, да и в целом крупные страны, считающие, что у них есть рычаги для всего. Лукьянов подчеркнул, что это не просчет Байдена или госсекретаря США Энтони Блинкена, а системный сдвиг, последствия которыми могут быть любыми.

    При этом эксперт выразил уверенность, что отменить визит в Израиль в такой ситуации Байден тоже не может, так как это означало бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей единственной сверхдержавы. «Так что чашу до дна», – призвал Лукьянов.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. Тем временем толпа протестующих с палестинскими флагами пошла на штурм американской военной базы в турецкой Малатье.

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    17 октября 2023, 20:54
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал американского коллегу Джо Байдена опытным политиком.

    «Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике», – сказал Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер считает, что «если у них (коллективного Запада) других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо».

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

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    16 октября 2023, 16:46
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден получил предложение посетить Израиль, но точных данных о визите пока нет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Приглашение направил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Кирби отметил, что Байден ранее посещал Израиль, он понимает, что для израильского народа наступило «критическое время», и «без сомнений поедет туда еще раз», но пока конкретных решений по поводу поездки нет.

    Ранее президент Украины хотел посетить Израиль, но в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

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    17 октября 2023, 10:35
    В Кремле оценили желание Байдена «подавить» Россию

    Песков заявил, что желание Байдена «подавить» Россию – не новая для Запада идея

    Tекст: Ольга Никитина

    «Подавить» Россию хотят многие западные лидеры, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры – все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», – приводит его слова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отметил, что объяснить свое желание лидеры западных стран могут лишь с трудом. Также им тяжело объяснить своим налогоплательщикам результативность подобных действий, указал Песков, отметив, что средства, направленные на такие цели, тратятся впустую.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    Коментарии (3)
    16 октября 2023, 09:27
    В США испугались провокации ХАМАС в случае визита Байдена в Израиль

    Politico: В США опасаются провокации со стороны ХАМАС в случае визита Байдена в Израиль

    Tекст: Ольга Никитина

    Во время визита президента США Джо Байдена в Израиль боевики палестинского движения ХАМАС могут предпринять «провокационный удар», пишут американские СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника.

    Источник газеты Politico сообщил, что об опасности, которая может ожидать Байдена, свидетельствует визит американских сенаторов, состоявшийся на прошлой неделе. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и другие американские законодатели были вынуждены укрыться в бомбоубежище на время воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Администрация Байдена, как сообщается, рассматривает возможность визита президента США в Израиль, он может состояться уже на этой неделе. По словам источника газеты, приглашение американский лидер получил от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Сам Байден, как сообщается, хочет продемонстрировать «сильную поддержку» еврейскому государству, а потому заинтересован в поездке, однако визит, по данным источников, может не состояться.

    Ранее Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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    17 октября 2023, 14:36
    Байдену посоветовали ради собственной страны сократить помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор порекомендовал президенту США Джо Байдену сократить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики.

    В своем обращении к Вашингтону в соцсети Х (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Макгрегор выразил мнение, что американским властям следует «уменьшить потери США и союзников на Украине, сократить расходы и сосредоточить внимание на внутренних чрезвычайных ситуациях на южной границе и в крупнейших городах Америки», передает РИА «Новости».

    В качестве второго варианта полковник иронично назвал дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой. «Заключайте мир, глупцы!» – заключил Макгрегор.

    Ранее в США заявили, что конфликт на Украине «пошел не по плану».

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    За что Венгрия благодарит Россию

    Венгрия делает все, что в ее силах, чтобы спасти экономические связи с Россией. С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгрия сегодня – это островок прагматичности в Европе, который является скорее необычным исключением. Почему для этой европейской страны так важны контакты с Москвой и какие уникальные отношения она смогла сохранить? Подробности

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    Россия ломает планы Запада о разделе Украины

    Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины. Еще до начала СВО Москва пыталась договориться об этом с США и НАТО, однако западные страны отвергли все предложения. Почему для Москвы принципиален нейтральный статус Украины и почему Россию не устроит «корейский сценарий»? Подробности

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    «Русский мангал» стал мировым стандартом для танков

    Израильские военные начали защищать свои танки Merkava от дронов с помощью «мангала», который рассеивает кумулятивную струю от взрыва над башней. В России эта технология поставлена на поток – и новая техника выходит защищенной уже с завода. Танки с «мангалами» стали появляться по всему миру, в том числе в Индии и Китае. В чем особенность такой защиты и почему она так быстро получила широкое распространение? Подробности

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    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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