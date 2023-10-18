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    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

    7 комментариев
    18 октября 2023, 20:21

    Назван срок, когда Индия станет третьей экономикой мира

    JPMorgan: Индия станет третьей по величине экономикой мира

    Tекст: Кристина Цыцура

    Индия через четыре года станет третьей по величине экономикой мира, а к 2030 году ее ВВП составит 7 трлн евро, заявил директор по исследованиям рынков Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Джеймс Салливан.

    По его мнению, долгосрочные стимулы делают Индию ключевым игроком. Доля промышленного производства в ВВП Индии вырастет с 17% до почти 25%. Экспорт этой страны увеличится вдвое, превысив 1 трлн евро, пишет газета Business Standard, передает ТАСС.

    Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индия превратилась в крупнейший в мире источник экономического роста и инноваций.

    Ранее в Индии заявили о планах к 2040 году отправить своего астронавта на Луну.

    17 октября 2023, 21:52
    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS

    Associated Press: США передали Украине «менее дюжины» ракет ATACMS

    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США передали Украине «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

    Агентство со ссылкой на источники сообщило, что ракеты были переданы в «последние несколько дней», передает ТАСС.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что дальность полета переданных Киеву ракет ATACMS составляет «порядка 100 миль», то есть около 160 км.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Коментарии (19)
    18 октября 2023, 14:17
    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США

    Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году

    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты, в нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Шойгу отметил, что в практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16, поступление которых ожидается уже в будущем году. Министр добавил, что в ответ на эти угрозы Россия принимает соответствующие меры, укрепляет западные рубежи.

    Он отметил, что «страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов».

    По словам министра, защищая киевский режим, «коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах».

    «Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов», – добавил он.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (36)
    18 октября 2023, 14:10
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах, заявил президент Владимир Путин.

    «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать – отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он высказался о переговорах с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых затрагивался вопрос о прекращении огня на украинской территории.

    Путин отметил, что не считает исчерпанным оптимизм Орбана по этой теме.

    «Но моя позиция по этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно», – сказал российский лидер.

    Звучат заявления о готовности Киева к «каким-то переговорам», и те, кто курируют направления внешней политики киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом», отметил Путин. Эти лица «говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», – сказал президент России.

    «Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться», – заключил Путин.

    Ранее Орбан заявлял, что главный вопрос, волнующий всех в Европе – окончание вооруженного конфликта на Украине.

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    18 октября 2023, 02:59
    Толпа с палестинскими флагами пошла на штурм военной базы США в Турции

    «Царьград»: Толпа протестующих пошла на штурм американской военной базы в турецкой Малатье

    Tекст: Антон Никитин

    Толпа протестующих пошла на штурм американской военной базы «Кюреджик» (Кюречик) в турецкой Малатье, сообщает телеканал «Царьград».

    Как сообщает телеканал в своем Telegram-канале, на этом объекте расположены американские РЛС.

    На появившихся в Сети видео в толпе можно заметить палестинские флаги, а также зеленые флаги с белыми надписями, похожими на арабскую вязь. Протестующие скандируют: «Аллаху акбар».

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста.

    Коментарии (11)
    18 октября 2023, 13:24
    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»

    Путин: Самолеты России с «Кинжалами» будут патрулировать пространство над Черным морем

    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    «По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами «Кинжал», – передает ТАСС слова Путина на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Российский лидер уточнил, что «эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость 9 Махов».

    «Это не угроза», – отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.

    Президент заметил, что США все больше втягиваются в конфликт на Украине. «Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу», – констатировал он.

    Позднее, отвечая на вопрос о том, не назовут ли западные страны «угрозой» поручение российского лидера о патрулировании пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал», Путин сказал: «Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

    Коментарии (60)
    18 октября 2023, 08:29
    ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей

    ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей и доработает ее

    ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Банк России доработает новую банкноту в 1000 рублей, принято решение пока остановить ее выпуск, сообщила пресс-служба регулятора.

    По сообщению пресс-службы, Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, в настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты, передает ТАСС. Там добавили, что в широкое обращение купюра не поступила.

    Ранее Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а пятитысячная банкнота – Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

    Напомним, зампредседателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что на новых банкнотах номиналом 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.

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    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Коментарии (14)
    18 октября 2023, 01:43
    Делегация Германии легла на землю в аэропорту Тель-Авива из-за сирены

    DPA: Делегации Германии перед вылетом из Тель-Авива пришлось лечь на землю на летном поле из-за сирен воздушной тревоги

    Делегация Германии легла на землю в аэропорту Тель-Авива из-за сирены
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц перед вылетом из Тель-Авива в Каир был вынужден срочно покинуть самолет из-за сирен воздушной тревоги, членам немецкой правительственной делегации пришлось лечь на землю на летном поле, сообщило DPA.

    Как сообщается, канцлера Германии отвезли в здание на машине, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле. Неподалеку от аэропорта сработала израильская система ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

    Как отмечает Bild, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей. После этого пассажиры смогли вернуться на борт.

    Накануне стало известно, что Шольц спрятался в убежище посольства Германии в Израиле.

    Коментарии (18)
    18 октября 2023, 13:20
    В Германии оценили инцидент с Шольцем в аэропорту Израиля

    Политолог Рар: Фотографии лежащего на полу Шольца выгодны немецким СМИ

    В Германии оценили инцидент с Шольцем в аэропорту Израиля
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейские СМИ хватаются за любую возможность продемонстрировать населению «правильную» сторону в текущих конфликтах. Фотографии прячущихся от обстрелов Олафа Шольца и Анналены Бербок в этом им помогают. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел германский политолог Александр Рар. Ранее канцлеру Германии пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги.

    «Лежание на полу в израильском аэропорту не навредит репутации Шольца. Прямо сейчас немецкие СМИ пишут о том, каким молодцом оказался действующий канцлер – не побоялся приехать в воюющую страну. Ради поддержки Тель-Авива местные политики готовы на все. Сейчас в Берлине все регламентируется «моральным подходом», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «После того, как видео с Шольцем попало в сеть, многие издания стали вспоминать про поездки европейских лидеров вв Киев. Все, кому не лень, приезжали тогда в столицу Украины. Главам государств Евросоюза было приятно выразить чувства солидарности Зеленскому лично. Это укрепляло их репутацию», – отмечает эксперт.

    «Таким образом яркие картинки немецких политиков, укрывающихся от обстрелов – это важная часть работы СМИ Германии. Стоит изобразить Шольца лежащим на полу или показать Бербок, сидящую в шлеме в бункере, и читателям сразу становится понятно, кто в этой истории преступник, а кто – жертва», – подчеркивает собеседник.

    «К тому же, действующий канцлер всегда старался создавать «человечный» образ для немецкого общества. Вспомним, как он упал во время пробежки и повредил себе глаз. Ему долгое время пришлось ходить в повязке – выглядело это достаточно интересно», – резюмирует Рар.

    Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги. Глава правительства ФРГ готовился к вылету из Израиля в Каир, однако после включения сирен, предупреждающих об опасности, ему вместе с членами правительственной делегации пришлось срочно покинуть самолет.

    В это время неподалеку от взлетной полосы свою работу начала система ПВО «Железный купол». После инцидента сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Германии осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей, сообщает издание Bild.

    Кроме того, во время пребывания в Тель-Авиве Шольцу пришлось укрыться в убежище в связи с ракетной тревогой. Там он пробыл несколько минут. В течение «визита солидарности» канцлер ФРГ провел переговоры с Биньямином Нетаньяху, встретился с Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в плену у ХАМАС.

    Напомним, Олаф Шольц также заявлял о недопустимости организации пропалестинских демонстраций на территории ФРГ. Он пообещал, что власти страны будут жестко пресекать любые правонарушения, осуществленные в ходе этих мероприятий. По его мнению, жители Германии должны поддержать сограждан-евреев, гарантировать из безопасность и проявить солидарность с ними.

    Коментарии (15)
    17 октября 2023, 22:59
    ЦАХАЛ возложил вину за ракетный удар по больнице в Газе на «Исламский джихад»

    ЦАХАЛ: Ответственность за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет организация «Исламский джихад»

    ЦАХАЛ возложил вину за ракетный удар по больнице в Газе на «Исламский джихад»
    @ Abed Khaled/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Организация «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В ЦАХАЛ заявили со ссылкой на разведывательные данные из различных источников, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет «Исламский джихад», передает ТАСС.

    Ранее арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли несколько ударов по сектору Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», в результате погибли более 300 человек.

    Коментарии (44)
    18 октября 2023, 10:20
    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    По его словам, только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов экспорта, который был в Западную Европу, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.

    Коментарии (47)
    18 октября 2023, 06:54
    В США обратили внимание на «красную дорожку» для Путина в Китае

    Newsweek: Китай встретил президента России Путина «красной дорожкой», которой не было в июне у госсекретаря США Блинкена

    Tекст: Антон Никитин

    Китай встретил президента России Владимира Путина «красной дорожкой», которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщил американский журнал Newsweek.

    Издание обратило внимание, что прибытие президента России Владимира Путина в Пекин прошло с «красной дорожкой», которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена в июне, в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (13)
    18 октября 2023, 15:03
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams

    Командир танкового батальона Хутаков рассказал об охоте на Abrams и Leopard

    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    После сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО, рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков.

    По его словам, военнослужащие ВС России отслеживают прибытие западной техники на любой участок СВО.

    «Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов – кто должен был первый этого Leopard поймать, Bradley вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!» – сказал Хутаков, передает РИА «Новости».

    Сейчас танкисты батальона Хутакова ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

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    18 октября 2023, 08:18
    В Петербурге начались обыски у возможных соучастников избиений прохожих

    У возможных соучастников избиений прохожих на юге Петербурге проходят обыски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обыски по месту жительства проходят у возможных соучастников избиений прохожих на юге Петербурга, видео эпизодов которых сливались в Telegram-каналы, сообщает пресс-служба СК по городу.

    По сообщению пресс-службы, следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления, передает РИА «Новости».

    В СК добавили, что после задержания шестерых молодых людей, причастность которых сейчас устанавливается, возбуждено ряд уголовных дел по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» в Красносельском и Московском районах города.

    Ранее в Петербурге задержали еще пять человек по подозрению в избиении прохожих.

    В понедельник также был задержан 17-летний уроженец Азербайджана, подозреваемый в нападении на горожан. По данным следствия, группа азербайджанцев нападала на прохожих и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений на прохожих.

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