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    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    25 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    5 комментариев
    17 октября 2023, 10:22

    Володин сообщил о начале процедуры отмены запрета ядерных испытаний

    В Госдуме начали процедуру отмены запрета ядерных испытаний

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что первое чтение законопроекта состоится 17 октября.

    Володин отметил, что проект о ДВЗЯИ связан с отказом Соединенных Штатов ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний, передает Ura.ru.

    Как подчеркнул депутат, в этой связи Россия отзывает ратификацию документа для обеспечения безопасности страны.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем России выход из Договора о запрете ядерных испытаний.

    15 октября 2023, 11:59
    Путин оценил возможность ядерной войны

    Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

    Путин оценил возможность ядерной войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

    По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

    «Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.

    Коментарии (22)
    16 октября 2023, 08:31
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

    Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

    «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

    Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.

    Коментарии (37)
    14 октября 2023, 11:32
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Конгрессмен Кори Миллс поздравил американских моряков публикацией открытки с флагманом Северного флота ВМФ России.

    Уточняется, что Миллс поздравил «с 248 годовщиной основания американского флота» на фоне российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий», передает Ura.ru.

    Поздравление Миллс выложил в соцсети X, однако после того, как комментаторы указали ему на ошибку, он удалил пост.

    Коментарии (24)
    16 октября 2023, 14:42
    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию

    Сенатор Долгов: У Байдена могут быть только две задачи – дожить до выборов и постараться переизбраться

    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент США слишком много думает о внешней политике, в то время как внутри его страны творится полный бардак. Вся его карьера буквально висит на волоске, а он продолжает грезить о призрачной победе над Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен добиться успехов на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    «Для человека, чей второй президентский срок остается крайне туманной перспективой, Джо Байден ставит слишком амбициозные задачи. Но в реальности его горизонт планирования должен ограничиваться всего лишь двумя вещами: во-первых, нужно дожить до осени 2024 года, а во-вторых, сохраниться в Белом доме, что будет непросто», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то решать ему предстоит не вопросы глобального лидерства, а изрядно поднакопившиеся домашние проблемы. США изнутри разрывают общественные противоречия. Население страны в своих соседях буквально видит политических противников. Что может ждать государство с такой нездоровой социальной обстановкой?», – отмечает собеседник.

    «В условиях полного отсутствия сплочения в Америке, Байден решает заговорить о том, что он сумеет объединить Европу на борьбу с Россией. Но как он собрался учить другие страны единству, если в родных краях царит полнейший бардак? А в успехе внешнеполитических инициатив Вашингтона мы уже сумели убедиться на примере Ближнего Востока», – считает сенатор.

    «Когда США решают повысить уровень собственного влияния где-либо, этот регион непременно ждут колоссальные беды. Что касается нездорового желания «победить» Россию, то мне хотелось бы напомнить Байдену: никто за всю историю не сумел одолеть нашу страну. Думаю, и действующему президенту Штатов не суждено исполнить эту многовековую мечту западных стран», – резюмирует Долгов.

    Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Об этом он заявил во время интервью для телеканала CBS. Глава Штатов подчеркнул, что у него имеется желание переизбраться на пост президента страны, поскольку в мире наступил «переломный момент».

    По его мнению, именно американцы обладают «огромными возможностями сделать мир лучше». Он призвал представить, что США смогли бы добиться успехов на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами этого региона. Как отметил Байден, это является возможным для Америки.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объединим всю Европу», – сказал он, подчеркнув, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Напомним, Владимир Путин, в ходе своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркивал, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести. По его мнению, «это все то же самое проявление колониального мышления».

    Коментарии (15)
    16 октября 2023, 12:13
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    @ Ting Shen/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Байден в интервью телеканалу CBS объяснил желание переизбраться на пост президента США и заявил, что сейчас в мире наступил «переломный момент», и американцы, по его мнению, обладают «огромными возможностями сделать мир лучше», передает ТАСС.

    Так, он призвал представить, что США смогли бы добиться успеха на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами региона. Действующий американский лидер считает это возможным.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объедим всю Европу», – сказал американский лидер, добавив, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести.

    Коментарии (29)
    16 октября 2023, 14:55
    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»

    Медведев напомнил о «деменции» Байдена после слов о «подавлении» Путина

    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

    Дмитрий Медведев в своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) удивился желанию Джо Байдена «свергнуть» президента России, «где он не сможет причинить тех неприятностей, которые он причинял», передает ТАСС.

    «Вот в чем состоит его миссия, мы наивно думали, что в обеспечении благосостояния американцев», – написал зампредседателя Совбеза.

    Он отметил с сарказмом, что президенту США не удастся «подавить» Путина. «В любом случае ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция – полезная вещь», – заключил Медведев.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (13)
    14 октября 2023, 12:02
    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР

    Экс-разведчик США Риттер заявил, что российская армия добилась впечатляющих успехов в ДНР

    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные добились впечатляющих успехов в ДНР, заявил YouTube-каналу Gegenpol экс-разведчик США Скотт Риттер.

    По его словам, у Киева закончились подкрепления, наблюдается военный распад ВСУ, а действующий американский президент Джо Байден ничего не может с этим сделать, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что США находятся в политическом кризисе из-за вопроса о дальнейшей поддержке Украины.

    «Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне», – резюмировал экс-разведчик.

    Ранее на Западе предположили «полное уничтожение» Украины.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (5)
    16 октября 2023, 04:16
    В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану в связи с возможной угрозой США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезные просчеты, когда доверился Вашингтону, теперь ему пора задуматься о своей безопасности, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, Киев в скором времени поймет, что совершил ошибку, доверившись Штатам, передает РИА «Новости».

    «Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – подчеркнул Джонсон.

    Также эксперт отметил, что в Белом доме приняли решение отодвинуть Украину на второй план и перенести пристальное внимание на «более важный приоритет» – Израиль.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский «всех достал».

    Коментарии (7)
    17 октября 2023, 08:45
    В США заявили о наглом шантаже со стороны «болвана» Зеленского

    Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский, вероятно, шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

    «Очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский – полный болван», – заявил Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт считает, что уже в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит помощь ВСУ, киевскому режиму придется согласиться на мирное урегулирование. Он допустил, что это может произойти и быстрее, если другие члены НАТО также прекратят поддержку, передает РИА «Новости».

    В результате в течение одной-двух недель Украине придется заключить мир, считает он.

    Ранее в США сообщали, что страны Запада все реже оказывают Киеву военную помощь, сейчас передается только символическое количество оружия.

    Между тем, по данным американских СМИ, Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи.

    Коментарии (0)
    16 октября 2023, 03:49
    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен

    Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия

    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.

    Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

    Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

    Коментарии (13)
    15 октября 2023, 08:56
    МИД опроверг нарушение Россией санкций СБ ООН против КНДР

    МИД: Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

    По его словам, Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН, передает РИА «Новости».

    Бурмистров добавил, что при этом Москва категорически против введения новых ограничительных мер. Дипломат отметил, что задача резолюций заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР.

    Однако, подчеркнул Бурмистров, «коллективный Запад» «не проявил желания двигаться по политическому треку».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США намерена ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество.

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    16 октября 2023, 08:25
    В США заявили об утрате армией ключевой способности

    Отставной генерал Болдук: Армия США стала неспособна на несколько одновременных операций в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия США за время президентства Джо Байдена стала «крайне слабой», она испытывает кадровый голод, а трудности с логистикой привели к тому, что она больше не может проводить одновременно несколько военных операций в мире, заявил отставной генерал армии США Дон Болдук.

    Болдук в эфире телеканала Fox News рассказал, что американская армия не способна привлекать новых рекрутов и не может удержать на службе солдат. По его словам, это вызывает тревогу у многих представителей сферы национальной безопасности, передает ТАСС.

    Газета Washington Post писала ранее, что ВС США находятся в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода на фоне падающего престижа военной службы. На восстановление набора рекрутов эксперты отвели год.

    Ранее Байден заявлял, что нет необходимости в отправке американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

    Коментарии (4)
    17 октября 2023, 00:40
    США призвали Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США призывают Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН постпред США на Конференции по разоружению Брюс Тернер.

    По его словам, Дума рассматривает вероятность отзыва ратификации Россией ДВЗЯИ, что необоснованно ставит под угрозу глобальную норму против ядерных испытаний, передает РИА «Новости». Тернер также призвал Россию не делать этого шага.

    Он добавил также, что США готовы конструктивно работать с Россией на пути к полной имплементации ДСНВ-3, работать над сокращением ядерных рисков и над механизмом контроля над ядерными вооружениями на период после 2026 года.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Газета ВЗГЛЯД писала, как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности.

    Коментарии (5)
    16 октября 2023, 16:46
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден получил предложение посетить Израиль, но точных данных о визите пока нет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Приглашение направил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Кирби отметил, что Байден ранее посещал Израиль, он понимает, что для израильского народа наступило «критическое время», и «без сомнений поедет туда еще раз», но пока конкретных решений по поводу поездки нет.

    Ранее президент Украины хотел посетить Израиль, но в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

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