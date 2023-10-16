Силы ПВО сбили три беспилотника в Белгородской области

Гладков: Три беспилотника самолетного типа сбиты системой ПВО в Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле уточняется, передает РИА «Новости».

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в воскресенье над Белгородской областью были уничтожены два украинских беспилотника.