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    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    13 комментариев
    16 октября 2023, 23:43

    Силы ПВО сбили три беспилотника в Белгородской области

    Гладков: Три беспилотника самолетного типа сбиты системой ПВО в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три беспилотника самолетного типа сбиты системой ПВО в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле уточняется, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

    Напомним, в воскресенье над Белгородской областью были уничтожены два украинских беспилотника.

    14 октября 2023, 09:58
    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта

    Британский журнал Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта

    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования, пишет украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

    В ее статье указано, что «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Моренец подчеркнула, что сейчас происходит около сотни боевых столкновений, а одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.

    По ее словам, ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов».

    Кроме того, Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».

    Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.

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    14 октября 2023, 13:52
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.

    У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.

    На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.

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    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

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    16 октября 2023, 14:39
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    @ Piotr Kucza/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В России будет безопасней, будут поданы документы на получение российского паспорта, причина побега из украинского «Шахтера» пока не будет обнародована, сообщил отец сбежавшего украинского футболиста Александра Распутько.

    Отец футболист заявил, что Александр не подавал прошение о политическом убежище, он подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке, передает Regnum.

    По словам Распутько-старшего, что сейчас сын отдыхает, и ждать его в какой-то команде пока не стоит, о причинах побега из «Шахтера» футболист не говорит.

    Ранее украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол» заявил, что футболист молодежной команды Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет.

    Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Одна из них, что Распутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР. 

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    14 октября 2023, 17:28
    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

    Телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению журналиста и профессора университета Юрия Кобаладзе.

    Источник RT сообщил, что таким образом Кобаладзе хотел «повеселить аудиторию», а Ургант выступил в университете бесплатно.

    Отмечается, что деканат и ректорат МГИМО узнали о том, что юморист был на творческой встрече в вузе из интернета и якобы были удивлены, ведь к журналистике, и преподаванию это отношения не имеет. 

    Напомним, в апреле Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал.

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    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (13)
    14 октября 2023, 18:32
    В Госдуме рассказали о пользе выдачи в ЕС «паспортов демократии»

    Депутат Пискарев: Выдача в ЕС «паспорта демократии» уехавшим поможет выявить предателей

    Tекст: Вера Басилая

    Выдача в Европе «паспортов демократии» сбежавшим из России упростит работу правоохранительным органам по выявлению предателей, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Он подчеркнул, что тем, кто предал свою страну за бочку варенья, корзину печенья и «аусвайс», придется ответить по закону, и парламентариям ЕС можно сказать спасибо за упрощение работы в выявлении предателей и изменников Родины, передает ТАСС.

    Депутат считает, что этот документ смогут получить лишь те, кто «проявит себя усердием в очернении родной страны и помощи западным спецслужбам».

    Ранее Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Президент России Владимир Путин заявил, что каждый россиянин, где бы он ни находился, должен отвечать за нарушение российских законов.

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    14 октября 2023, 07:40
    Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра
    Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины стянули резервы в видео морской пехоты и понтонеров к правому берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сейчас солдаты ВСУ продолжают рейды на лодках на острова, пытаясь накопить на правом берегу недалеко от реки военные запасы, передает ТАСС слова Сальдо.

    Отмечается, что военные ВС России продолжают контролировать обстановку и «готовы к любому сценарию».

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    14 октября 2023, 19:05
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он написал, что объявлена воздушная тревога, в связи с этим общественный, наземный и морской транспорт прекращает движение.

    Ранее воздушную тревогу объявляли в Севастополе в четверг.

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    16 октября 2023, 07:35
    Жительница Забайкалья задержана по подозрению в шпионаже в пользу Украины

    Жительница Забайкалья задержана по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Правоохранители задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины, сообщают в пресс-службе регионального УФСБ России.

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что девушка выполняла задания украинской спецслужбы – собирала и передавала информацию о передвижении по территории Забайкальского края готовящихся к отправке в зону проведения спецоперации российских военных и воинских соединений ВС России, передает РИА «Новости».

    В ведомстве рассказали, что возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, женщину заключили под стражу.

    Ранее ФСБ задержала жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники.

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    14 октября 2023, 17:55
    Арестович призвал к смене власти на Украине

    Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина загнана в тупик

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Украины «исчерпало пределы своей компетенции», загнало страну в тупик, необходимо провести выборы, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович(внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) перечислил ошибки, которые совершили украинские власти. По его мнению, главные промахи Киева, это бессмысленная концентрация военных ресурсов на Артемовске, вместо того, чтобы бросить все силы на прорыв южного фронта, а также отсутствие каких-либо оборонных сооружений, таких как «линия Суровикина», пишет РБК.

    Он также считает, что киевские власти также совершили стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике, а именно: разрушение отношений с ближайшими соседями, поощрение коррупции, закручивание гаек внутри Украины.

    Также Арестович считает, что Россия «при всех ее недостатках обладает реальным суверенитетом, а мы – нет», Москва «принимает адекватные текущей ситуации решения», а правительство Зеленского – «коррупционные и неадекватные». Бывший советник офиса Зеленского считает, что киевские власти загнали страну в тупик, «исчерпали предел компетенции», поэтому необходимо провести выборы, они «дают надежду провести перезагрузку, дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке».

    В мае Арестович попал в российский список террористов и экстремистов.

    В начале года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки Арестович призывал сменить президента Украины.

    Коментарии (19)
    16 октября 2023, 05:43
    Российские военные отразили пять атак ВСУ под Артемовском

    Минобороны: Российские военные отразили пять атак ВСУ под Артемовском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в Артемовском районе ДНР, сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

    По его словам, на донецком направлении при поддержке авиации и огня артиллерии подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы второго батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отражены атаки 112-й бригады территориальной обороны и две атаки подразделений пятой штурмовой бригады в районе Клещеевки.

    Помимо прочего, подразделения первого армейского корпуса отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.

    Ранее на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ.

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    14 октября 2023, 18:38
    Беспилотник атаковал автомобиль с волонтерами ЕР в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль с сотрудниками администрации Харьковской области и активистами «Единой России» атаковал украинский БПЛА, пострадавших нет, сообщили в администрации региона.

    В сообщении администрации Харьковской области в Telegram-канале уточняется, что во время выполнения гуманитарной миссии сотрудники ВГА и активисты «Единой России» попали под удар беспилотника ВСУ, пострадавших нет.

    Ранее средства ПВО отразили атаку беспилотника над Белгородской областью.

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    14 октября 2023, 05:19
    Группировка ВС России «Центр» отбила девять атак ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка российских войск «Центр» на краснолиманском направлении отразила девять атак ВСУ, потери Киева составили до 540 военных и восемь единиц техники, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Атаки ВСУ были сорваны огнем артиллерии и ударами авиации в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества, передает РИА «Новости» слова Савчука.

    Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля. Также были сбиты украинские беспилотники в районе Кременной.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на краснолиманском направлении начали возводить новые оборонительные сооружения.

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    15 октября 2023, 10:11
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов российских вооруженных сил в зоне СВО.

    В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, глава государства назвал ситуацию на линии соприкосновения «активной обороной» с улучшением российскими войсками своего положения на отдельных участках.

    «Но мы этого не скрываем, и я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего бойцов наших на передовых рубежах за их мужество и героизм», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам президента, российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

    «То, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления», – сказал Путин.

    Путин добавил также, что украинское контрнаступление полностью провалилось.

     «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», – отметил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления.

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