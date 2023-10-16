Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?18 комментариев
Силы ПВО сбили три беспилотника в Белгородской области
Гладков: Три беспилотника самолетного типа сбиты системой ПВО в Белгородской области
Три беспилотника самолетного типа сбиты системой ПВО в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле уточняется, передает РИА «Новости».
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, в воскресенье над Белгородской областью были уничтожены два украинских беспилотника.