На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю

Депутат Верховной рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю до конца года

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Костенко в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, выход ВСУ к Азовскому морю до конца года маловероятен. По его словам, у Киева недостаточно средств для достижения поставленных перед контрнаступлением целей. Он подчеркнул, что для наступления Киеву нужно было бы иметь как минимум равные силы по всем видам вооружений, а на данный момент на Украине их гораздо меньше, передает ТАСС.

Костенко отметил, что сейчас Украине не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня. По его мнению, чаще всего техника является устаревшей и не позволяет украинской армии добиться желаемых успехов. Секретарь комитета Верховной рады рассказал, что сегодня Киев получил около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 является танком 1960-х годов, который легко уничтожить. Если Украина не получит более качественное оружие, то тогда потребуется численное превосходство, пояснил он.

Костенко заявил, что с помощью доставленной техники ВСУ не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. «С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию», – указал он, добавив, что «не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей».

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

В пятницу украинский лидер Владимир Зеленский попросил у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».