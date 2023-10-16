Взобравшегося на чужой автомобиль хоккеиста «Амура» Хохлачева решили оштрафовать

ХК «Амур» решил оштрафовать игрока Хохлачева, который залез на чужую машину в Хабаровске

Tекст: Вера Басилая

ХК «Амур» счел неприемлемым поведение Хохлачева и решило оштрафовать хоккеиста за его выходку. Также в клубе отметили, что для игроков созданы все условия, чтобы они проявляли свои таланты по прямому назначению, кроме того, от спортсменов требуют соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок, следует из сообщения в Telegram-канале ХК «Амур».

Также отмечается, что руководство пересмотрит требования к поведению игроков в свободное от тренировок и матчей время.

Хохлачев был включен в заявку «Амура» на выездную серию в КХЛ, где у него «будет возможность принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков».

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Хохлачев в пьяном виде залез на крышу автомобиля одного из местных жителей, предположительно с ним в компании был защитник команды Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. Полиция проводит проверку инцидента, владелец автомобиля с заявлением не обращался.