Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».5 комментариев
Посол России в Эквадоре заверил в готовности работать с новым правительством
Посол России в Эквадоре Спринчан заверил в готовности работать с новым правительством по всем направлениям
Россия готова работать с новым правительством Эквадора и надеется на улучшение политического сотрудничества, сообщил посол России в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
По его словам, новое правительство будет проводить практическую сбалансированную линию в отношении сотрудничества с Россией, которая является очень важным экономическим партнером Эквадора, передает РИА «Новости».
Также Спринчан выразил надежду на продолжение имевшегося двустороннего межпарламентского диалога, напомнив, что избранный президент Эквадора – известный экономист и представитель влиятельной семьи, заинтересованной в развитии торгово-экономических отношений с важными партнерами.
Ранее в Эквадоре состоялся второй тур выборов президента. По итогам подсчета более 90% голосов победу одержал Даниэль Нобоа. Его соперница – Луиса Гонсалес – признала поражение.