Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».0 комментариев
Германия пообещала депортировать сторонников ХАМАС
МВД: ФРГ будет использовать все законные средства для депортации сторонников ХАМАС
Германия намерена использовать все законные средства для выдворения из страны сторонников палестинского движения ХАМАС, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
По ее словам, ФРГ будет использовать все законные средства, чтобы выдворить сторонников ХАМАС, передает РИА «Новости».
Кроме того, министр заявила, что правоохранительные органы Германии делают все возможное для обеспечения безопасности евреев в стране.
Ранее в еврейской общине Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde» (IKG) сообщили, что евреям необходимо вести себя незаметно, не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций.