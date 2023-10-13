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Путин назвал чушью подозрения в причастности России к подрыву газопровода в Финском заливе
Путин назвал чушью подозрения России в причастности к подрыву газопровода между Финляндией и Эстонией
Президент России Владимир Путин заявил, что даже не знал о существовании газопровода между Финляндией и Эстонией из-за низких объемов перекачки, и назвал чушью подозрения России в причастности к его повреждению.
«Чушь собачья. Честно говоря, я даже не знал о существовании этого трубопровода, потому что он очень маленький по объему, я не знаю, сколько там перекачка, но если «Северные потоки» по 55 млрд кубических метров, каждый из них, то здесь я не знаю, сколько, 5–10 млрд, это максимум. Более того, я еще раз повторяю, я даже не знал, что он существует, этот трубопровод», – сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, отвечая на вопрос о причастности России к подрыву трубопровода, передает РИА «Новости».
Ранее в Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна.