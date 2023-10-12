На американском фестивале победил российский сериал «Суперпозиция»

Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине

Американист Дудаков: США не смогут одновременно удовлетворять военные потребности как Украины, так и Израиля

Tекст: Евгений Поздняков

«Вероятность принятия единого пакета помощи для Израиля и Украины вполне реальна. Это стало бы своеобразным компромиссом между республиканцами и демократами, которые по-разному смотрят на возможность еще больших финансовых вливаний в ВСУ. Однако не исключаю, что договоренности будут достигнуты только на бумаге», – сказал американист Малек Дудаков.

«В реальности работать и с Украиной, и с Израилем одновременно будет невероятно трудно. США рискуют столкнуться с ситуацией, когда им придется выбирать более приоритетное направление помощи. Напомню, что на поддержку офиса Зеленского уже ушла серьезная часть ракет и снарядов из запасов Вашингтона», – подчеркивает он.

«К тому же обе страны отчаянно нуждаются в ракетах для систем ПВО. Это крайне важная статья помощи, в рамках которой не обойтись полумерами. Тель-Авив уже заявил о необходимости поставок боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Отказать ему будет трудно, и в этом случае поддержку недополучит Украина», – резюмирует Дудаков.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает NBC. По замыслу Белого дома, инициатива позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки ВСУ.

Подчеркивается, что до сих пор остается неясным, сколько потребуется времени на то, чтобы объединить оба потока финансирования. Митч МакКоннелл, республиканец от штата Кентукки, в статье для The Wall Street Journal написал, что требования Тель-Авива «будут отличаться от потребностей ВСУ».

Кроме того, он добавил: в Белом доме считают, что поддержка Израиля не повлияет на продолжение поставок Украине. Тем не менее действующей администрации придется серьезно «пополнить запасы всего, что будет отправлено Тель-Авиву в ближайшем будущем».

Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о выделении дополнительной поддержки.

По его словам, США намерены удовлетворить все нужды Израиля «наилучшим образом». Первая партия систем безопасности уже находится на пути к Тель-Авиву. При этом Вашингтон не планирует размещать войска на территории страны. Тем не менее в Штатах будут руководствоваться собственными интересами при рассмотрении данной возможности.

Кирби отметил, что государство делает все возможное для защиты собственных интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств по всему миру. С этой целью Вашингтон и направил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.