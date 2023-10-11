Путин: Запад понимает, что Россия уже не рухнет

Tекст: Ольга Иванова

«Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем. Уже без всякого анализа происходящих событий», – приводит его слова ТАСС.

Путин также подчеркнул, что Россия в данный момент практически нашла альтернативу газовому рынку Европы.

«Мы практически уже нашли. Объемы (поставок) пока меньше, чем на Европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран, здесь я не вижу никаких проблем», – рассказал он.

Ранее Путин заявил, что элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, а сейчас ответственные его участники, в том числе Россия, вынуждены исправлять положение.