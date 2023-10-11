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    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    10 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    17 комментариев
    11 октября 2023, 17:30

    Путин заявил, что не понимает решения Запада отказаться от энергоресурсов России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза нанесли сами себе ущерб, отказавшись от российских энергоресурсов, «надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», заявил президент России Владимир Путин.

    «Но есть определенный объем добычи в мире, и есть определенный объем потребления в мире. Если решили сократить, значит, закупки у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам российского президента, уровень производства и жизни населения в Европе упал. «У всех ведущих промышленно развитых стран Европы их промышленное производство уходит в минус, и рост ВВП в минус. Упал жизненный уровень населения», – сказал президент.

    Ранее Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом терроризма.

    11 октября 2023, 12:02
    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе

    Германский эксперт Рар: Создание Европейского халифата может стать реальностью

    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Приток беженцев с Ближнего Востока и Африки рискует изменить культурный и демографический облик региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной».

    «К высказываниям Илона Маска я бы отнесся серьезно. Он хорошо понимает мир и не стесняется пренебрегать правилами языка «политической корректности». Действительно, протесты и уличные бои ближневосточных мигрантов с полицией во Франции вспыхивают настолько часто, что их уже называют прелюдией к гражданской войне», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Германии набирает обороты схожая ситуация. Немало западных мыслителей предсказывают массовое нашествие представителей африканского и арабского мира в южные страны ЕС. При этом выступать они будут уже не в качестве беженцев, но завоевателей. Произойти это может уже в ближайшее десятилетие», – полагает эксперт.

    «Создание Европейского халифата может стать реальностью. В некоторых государствах Евросоюза уже существуют районы, где правоохранительные органы полностью утратили контроль над происходящим. В таких кварталах жизнь граждан полностью подчинена правилам шариата», – подчеркивает собеседник.

    «Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Европейские лидеры пытаются предотвратить это, но пока безуспешно. Для качественных изменений нужно урезать социальные пособия иностранцам и перераспределить выплаты в пользу местных бедствующих граждан», – уточняет Рар.

    «Однако сделать это под давлением идеалов либеральной демократии невозможно. Политика мультикультурализма, продвигаемая западными идеологами, провалилась. Нас ждут столкновения между поборниками «прогрессивных» ценностей и исламистами. Кроме того, демографические особенности двух обществ также выступают на стороне беженцев», – считает собеседник.

    «Эксперты давно говорят о скорых климатических катастрофах в Африке. Поток мигрантов усилится: все больше молодых людей с континента будут пытаться осесть в богатых странах ЕС. Появляются и новые проблемы. Так, в прошлом году Евросоюз столкнулся с необходимостью помощи беженцам с Украины», – акцентирует эксперт.

    «Новое направление массовой миграции усугубило имеющиеся социальные проблемы. В ЕС надеются, что большинство из прибывших после окончания конфликта вернутся домой. К тому же западные страны готовы предоставить колоссальные средства на восстановление экономики Украины», – отмечает Рар.

    «Отмечу, что проблема массовой миграции более актуальна для «старой Европы». Восточноевропейские страны в этом отношении применяют иную политику: они закрывают собственные границы для «пришельцев», вынуждая, например, Германию и Францию забирать к себе большую долю переселенцев», – считает эксперт.

    Резюмируя, Рар подчеркнул, что «подобное различие в подходах к решению сложившейся проблемы приводит к ярым конфликтам между руководителями различных государств ЕС». «Но восточноевропейские страны отстаивают свои позиции», – заключил он.

    Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Так предприниматель отреагировал на статью британского политического обозревателя Константина Кисина. В ней автор обрушился с критикой на ряд стран ЕС, открывающих свои границы для людей с другими ценностями.

    Кроме того, в публикации отмечаются попытки «демонизации» противников данной миграционной политики из числа руководства Евросоюза. В своем ответе на статью Кисина, Маск написал, что «если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна».

    Напомним, вопрос о прибывающих в регион беженцах является крайне острым для всей организации. Недавно Польша заблокировала решение ЕС о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества. Вето на реализацию проекта наложил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

    Против данной инициативы также выступил и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Брюссель юридически изнасиловал Варшаву и Будапешт, «навязав им миграционный пакт». По его словам, в рамках обсуждений инициативы не может быть компромисса «ни сегодня, ни в ближайшие годы».

    При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия готова защищать свои границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов». Напомним, документ, вызвавший дискуссию внутри ЕС, предусматривает расселение беженцев на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание.

    Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов. Последние решения ЕС, касающиеся подготовки документа, принимались без участия представителей Будапешта и Варшавы.

    Коментарии (23)
    11 октября 2023, 02:45
    Маск счел неизбежной гражданскую войну в Европе

    Американский бизнесмен Илон Маск предрек Европе неизбежную гражданскую войну

    Маск счел неизбежной гражданскую войну в Европе
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Современная миграционная политика Евросоюза делают гражданскую войну в Европе неизбежной, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он отреагировал на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран, которые «демонизируют» политиков, выступающих против открытия границ для людей с «иными ценностями», передает РИА «Новости».

    Американский бизнесмен считает, что тенденции миграционной политики в Европе таковы, что могут привести к гражданской войне в Европе.

    Ранее Польша заблокировала решение о расселении мигрантов в Европе.

    До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт».

    Коментарии (8)
    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (9)
    10 октября 2023, 20:48
    Боррель назвал ряд решений Израиля противоречащих международному праву
    Боррель назвал ряд решений Израиля противоречащих международному праву
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые решения Израиля в ходе конфликта с ХАМАС в секторе Газа противоречат международному праву, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    При этом он отметил, что Израиль имеет право защищать себя, передает ТАСС.

    Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз призывает открыть гуманитарный доступ в сектор Газа и дать выйти оттуда беженцам. Он также добавил, что ЕС должен нарастить гуманитарную помощь жертвам конфликта.

    Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не отказывается продолжать оказывать финансовую помощь Палестине.

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    11 октября 2023, 12:22
    Генсек НАТО пригрозил ответом в случае подтверждения атаки на Balticconnector

    Генсек НАТО Столтенберг пригрозил ответом в случае подтверждения атаки на Balticconnector

    Tекст: Ольга Никитина

    Ответ НАТО в случае, если подтвердится факт намеренной атаки на газопровод Balticconnector, будет «решительным и единым», пообещал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Об этом он заявил перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав военных ведомств стран – членов Североатлантического блока, сообщает RT.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

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    10 октября 2023, 18:56
    Президент Мали поблагодарил Путина за оказанную Россией помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность российской стороне за помощь, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Разговор глав государств прошел во вторник по инициативе малийской стороны, сообщается на сайте Кремля.

    Политики таже обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в ходе саммита Россия-Африка в июле 2023 года. Они подтвердили настрой на укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в борьбе с терроризмом.

    Гоита также выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь.

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    10 октября 2023, 22:34
    Путин и Эрдоган призвали Израиль и Палестину прекратить огонь

    Путин и Эрдоган выразили готовность содействовать мирным переговорам Израиля и Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и призвали обе стороны немедленно возобновить переговоры, следует из сообщения Кремля.

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, Россия и Турция готовы содействовать возобновлению мирных переговоров сторонами конфликта, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин и Эрдоган отметили, что долгосрочное мирное урегулирование кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.

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    11 октября 2023, 16:23
    Путин объяснил переориентацию энергокомпаний России на Азию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как заявил президент России Владимир Путин, переориентация российских энергокомпаний на рынки Азии связана с рыночным тенденциями, а не с геополитикой.

    «Российские газовые и угольные компании также переключают поставки с атлантического рынка на азиатский, и это не какие-то конъюнктурные решения, а естественный процесс, который определяется не геополитическими интригами, а долгосрочными рыночными тенденциями», – указал президент.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин отметил, что доля Азии на природный газ в мировом спросе будет расти, передает ТАСС.

    «Я только что сказал «тенденция роста в различных регионах мира», мы на это и ориентируемся. Мы вынуждены реагировать на геополитические вызовы, но прежде всего на эти объективные тенденции. По оценкам экспертов, на горизонте до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всех регионах мира, кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое, до 5%. Доля Азии, напротив, вырастет в полтора раза, с 21% до 30%», – говорится в заявлении главы государства.

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    10 октября 2023, 21:56
    Путин и Эрдоган обсудили конфликт между Израилем и Палестиной

    Путин и Эрдоган обсудили предотвращение роста напряженности между Израилем и Палестиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход конфликта между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности, передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, Турция будет прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в зоне израильско-палестинского конфликта.

    Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.

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    11 октября 2023, 17:22
    Путин объяснил, почему Россия начала СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия начала спецоперацию на Украине, потому что не осталось других средств для решения ситуации и обеспечения безопасности, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «[Страны коллективного Запада] взялись за Украину, начали Украину тащить. И плюс еще там госпереворот совершили. Для нас стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. Плюс еще войну там раскачали, как я уже сказал, с 2014 года. <…> Приходится отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Киев начал войну в Донбассе в 2014 году, но восемь лет никто не обращал внимания на это. «Война была начата на Украине в 2014 году, после госпереворота, поддержанного Соединенными Штатами и Европой», – сказал глава российского государства. Он подчеркнул, все обратили на это внимание, только когда РФ начала действия, направленные на прекращение этой войны.

    При этом Украина продолжает получать ежемесячно от Европы и США по 4-5 млрд долларов. «Вот [в Европе] отказываются от нашего газа. Вопрос: зачем? Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает. Транзит идет. Наш газ в Европе получают. Украина взяла – закрыла второй маршрут», – отметил Путин.


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    11 октября 2023, 17:42
    Путин: Польша выступила инициатором закрытия газопровода Ямал – Европа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Варшава инициировала закрытие газопровода Ямал – Европа, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели.

    «Поляки взяли и закрыли [газопровод] Ямал – Европа. Огромный маршрут мощный. Взяли и закрыли», – цитирует Путина ТАСС.

    Берлин, по мнению российского лидера, как самый большой донор в европейские фонды, мог бы повлиять на это решение.

    «Могли бы сказать: слушайте, вы, если клюете с этой руки, не кусайте ее, [газовый] маршрут откройте нам, газ-то пустите», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, а сейчас ответственные его участники, в том числе Россия, вынуждены исправлять положение.

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    11 октября 2023, 17:48
    Путин усомнился в нравственности ЕС из-за закупок российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны перестали бы закупать российский газ по любым маршрутам, если бы это было вопросом морали.

    Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели усомнился, что Европа заявила об остановке «Северных потоков» и перешла к закупкам топлива в США из-за нравственного вопроса, передает ТАСС.

    «Если б было нравственное, надо было сказать: «Не будем брать через «Турецкий поток», не будем брать через территорию Украины. Ну тогда можно предположить – что все, отрезали – и нет, не будем брать из России ничего. Будем траву жевать – но не дадим России заработать ни одного евро. Но они же берут по другим-то маршрутам – почему здесь-то не берут?» – сказал глава государства.

    Президент предположил, что европейские политики, выступившие с громкими заявлениями, «один раз, наверное, ляпнули, потом осознали, что это плохо, но уже назад как бы не отвинтить».

    Почему было принято такое решение, российский лидер рекомендовал спрашивать у самих европейских политиков. «Не знаю, спросите у канцлера, министра экономики, министра иностранных дел – крупные политические деятели современности, они найдут ответ», – иронически заключил президент России.

    Ранее Путин предположил, что рост спроса на сжиженный природный газ в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн тонн, а конкуренция в этом сегменте будет возрастать.

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    11 октября 2023, 17:09
    Путин призвал Палестину и Израиль оставить в покое женщин и детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта свести к минимуму гибель гражданского населения и оставить в покое женщин и детей.

    В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели глава государства назвал ужасными события в зоне конфликта Палестины и Израиля и призвал минимизировать потери среди гражданского населения, несмотря на уровень ожесточения с обеих сторон, передает ТАСС.

    «То, что происходит, – ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков», – сказал Путин.

    «Если уж мужчины решили между собой бороться, то пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», – добавил он.

    Ранее в кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.

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    11 октября 2023, 15:21
    Путин: Экономика Евросоюза сейчас находится у нулевой отметки

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейцы переплачивают за поставки нефти и газа, в результате экономика ЕС находится у «нулевой отметки», заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Они (европейцы – прим. ВЗГЛЯД) сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне», – приводит его слова ТАСС.

    Российские энергоносители, как отметил глава государства, долгие годы были серьезным элементом социального и экономического благополучия Европы, а сейчас от них пытаются отказаться.

    Также глава государства заявил, что мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста.

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    11 октября 2023, 14:25
    Бельгия пообещала отдать Киеву налоги с доходов от замороженных активов России

    Бельгия решила отдать Киеву 1,7 млрд евро налогов с доходов от замороженных активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро, которые получила от налогов с доходов от реинвестиций замороженных активов России, заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

    Бельгийский премьер сказал, что то, как будут распоряжаться замороженными российскими средствами и доходами от реинвестиции этих средств, будет решать Европейский союз. При этом сама Бельгия может передать киевскому режиму средства, полученные в виде налогов на эти доходы – 1,7 млрд евро, передает ТАСС слова де Кроо.

    Он добавил, что эти средства должны быть использованы на поддержку и восстановление Украины.

    Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон изучает юридические полномочия США и Европы для использования замороженных активов России для помощи Украине.

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