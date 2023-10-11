Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Путин объяснил переориентацию энергокомпаний России на Азию
Как заявил президент России Владимир Путин, переориентация российских энергокомпаний на рынки Азии связана с рыночным тенденциями, а не с геополитикой.
«Российские газовые и угольные компании также переключают поставки с атлантического рынка на азиатский, и это не какие-то конъюнктурные решения, а естественный процесс, который определяется не геополитическими интригами, а долгосрочными рыночными тенденциями», – указал президент.
На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин отметил, что доля Азии на природный газ в мировом спросе будет расти, передает ТАСС.
«Я только что сказал «тенденция роста в различных регионах мира», мы на это и ориентируемся. Мы вынуждены реагировать на геополитические вызовы, но прежде всего на эти объективные тенденции. По оценкам экспертов, на горизонте до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всех регионах мира, кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое, до 5%. Доля Азии, напротив, вырастет в полтора раза, с 21% до 30%», – говорится в заявлении главы государства.