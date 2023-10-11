Путин объяснил переориентацию энергокомпаний России на Азию

Tекст: Кристина Цыцура

«Российские газовые и угольные компании также переключают поставки с атлантического рынка на азиатский, и это не какие-то конъюнктурные решения, а естественный процесс, который определяется не геополитическими интригами, а долгосрочными рыночными тенденциями», – указал президент.

На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин отметил, что доля Азии на природный газ в мировом спросе будет расти, передает ТАСС.

«Я только что сказал «тенденция роста в различных регионах мира», мы на это и ориентируемся. Мы вынуждены реагировать на геополитические вызовы, но прежде всего на эти объективные тенденции. По оценкам экспертов, на горизонте до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всех регионах мира, кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое, до 5%. Доля Азии, напротив, вырастет в полтора раза, с 21% до 30%», – говорится в заявлении главы государства.