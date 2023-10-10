Пушков назвал три причины для США не начинать войну с Россией

Пушков призвал всерьез отнестись к словам генерала США Милли о возможной войне с Россией

Tекст: Ольга Никитина

Пушков в своем Telegram-канале отметил, что заявление Милли отражает настроения в правящих кругах США, сохраняющиеся вне зависимости от того, кто находится у власти в Белом доме.

При этом сенатор указал на рост вероятности того, что США будет не до военного столкновения с Россией. Он напомнил, что трое главных претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии – Трамп, Десантис и Рамасвами – считают главным противником Америки вовсе не Россию, а Китай. Эти политики, как отметил Пушков, призывают отказаться от финансирования Украины и готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня.

Еще одним фактором, который, по оценке члена Совфеда, снижает вероятность прямого конфликта США с Россией, является множественность вызовов, которые ставят под сомнение американскую гегемонию. Помимо России и Китая это Иран, Северная Корея, а также эволюция Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах, пояснил сенатор. США перед лицом этих вызовов будут не усилены, а ослаблены конфликтом с ведущей ядерной державой – Россией.

Третьим фактором Пушков назвал необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов, чтобы поддерживать свое так называемое глобальное лидерство. Сейчас это уже три кризиса – ближневосточный, украинский и «потенциальный дальневосточный», перечислил сенатор. Уже сейчас военный конфликт в Израиле, по словам Пушкова, требует от Вашингтона «качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке», что в результате может обернуться перенапряжением силы для такой сверхдержавы, как США.

Напомним, Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявлял, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10–15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.

