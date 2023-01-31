В России запустили исследование по выявлению самых привлекательных компаний-работодателей

В России запустили масштабное исследование для выявления самых привлекательных компаний-работодателей

В России сформируют рейтинг самых привлекательных компаний-работодателей, лидеры которого получат звание «Талантист» в рамках одноименной премии. Аналитики определят актуальные тренды на рынке труда, зоны развития бренда работодателя и перспективы изменения условий занятости к взаимной выгоде компаний, сотрудников и соискателей.

Исследование инициировала платформа «Россия – страна возможностей» совместно со стаффинговой группой ANCOR. Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что исследование станет полезным не только с точки зрения сферы найма, но и для понимания существующих тенденций рынка труда в целом.

«Данные, полученные в результате исследования, помогут нам развивать наши проекты и конкурсы, а также выстраивать работу Кадрового агентства», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Исследование «Талантист» позволит выявить предпочтения людей трудоспособного возраста в отношении работы в целом и их отношение к конкретным брендам работодателя. Респонденты оценивают реальных работодателей из списка крупнейших по численности персонала компаний в различных секторах экономики.

«Представители бизнеса получат конкретные данные, с помощью которых можно будет оценить степень влияния их HR-брендов. Коммерческий и государственный сектор получат объективную информацию о привлекательности различных отраслей, важную в разработке образовательных программ и инициатив по профессиональной переквалификации. Соискатели смогут лучше ориентироваться на рынке труда при выборе работы», – отметил операционный директор ANCOR Алексей Миронов.

В результате исследования будет сформировано несколько рейтингов: рейтинг привлекательности крупных работодателей Российской Федерации, рейтинг привлекательности секторов экономики, рейтинг критериев выбора компании для работы.

Итоги исследования «Талантист» будут представлены в формате одноименной премии, которую получат те, кто возглавит рейтинг лучших работодателей в 16 номинациях.