|
|
В СПЧ создали рабочую группу по вопросам СВО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека создал временной рабочей группы по вопросам, связанным со специальной военной операцией (СВО), руководителем стала глава регионального исполкома «Народный фронт «За Россию» в Московской области Юлия Белехова.
Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что до официального утверждения в состав рабочей группы, кроме Белеховой, уже вошли Марина Ахмедова, Ирина Боровова, Ольга Демичева, Ирина Киркора, Александр Коц и Елена Шишкина, передает ТАСС.
Ранее в СПЧ заявили о создании в России системы индивидуального сопровождения участников СВО.
Столтенберг призвал убедить Россию в невозможности победить на поле боя
Генсек НАТО Столтенберг призвал вооружить Украину для победы над Россией на поле боя
|
|
Необходимо ускорить обеспечение Украины более тяжелым и совершенным вооружением, чтобы дать понять России, что она не победит на поле боя, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил о необходимости ускорить вооружение Киева совершенными системами вооружений. Он считает, что это единственный путь к миру, который даст понять России, что ей не победить, пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов).
Столтенберг также уверен, что решение по поставкам танков Leopard для Украины будет принято уже скоро, а Писториус заявил, что в НАТО нет раскола по этому вопросу.
До этого министр обороны Германии заявил, что результаты инвентаризации танков Leopard 2 будут готовы в скором времени.
Германия как страна – производитель танков Leopard 1 и 2 несет особую ответственность, подчеркнул министр обороны. Решение о передаче танков Украине находится в полномочии ведомства федерального канцлера, отметил Писториус.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard 2 при условии согласия США поставить Киеву танки Abrams.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО.
Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
Владимир Рогов: Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
В результате наступательных действий Российской армии в Запорожской области удалось вскрыть позиции украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что Российская армия продолжает разведку боем в Запорожской области. По имеющимся у него данным, подразделениям ВС России удалось вскрыть позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны. Рогов сообщил, что благодаря тактическим успехам Российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике, передает РИА «Новости».
Накануне украинские войска удалось выбить из села Каменское Запорожской области.
Минобороны показало уничтожение украинского танка при поддержке «Терминатора»
Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлено поражение российским танком украинского при огневой поддержке боевой машины «Терминатор».
На видео засняты кадры, как российский танк ведет огонь в лесу, при этом в одно и то же с ним время огонь по украинским позициям из 33-миллиметровых пушек ведут боевые машины поддержки танков, сообщает РИА «Новости».
Затем представлены кадры, заснятые беспилотником, на них видно, как украинский танкист покидает свою подбитую машину, а также БМП со сбитой башней и уничтоженные украинские военные.
В ведомстве рассказали, что подразделения украинских войск на БМП, усиленные танком, было вскрыто в лесном массиве разведчиками с помощью беспилотников.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись того, как самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» наносят удар по танкам, БМП и пикапам вооруженных сил Украины.
Минобороны сообщило об успехах наступления в ДНР в районе Северска
|
|
Наступательные действия подразделений Южного военного округа продолжены на Донецком направлении. Армейской авиацией и ракетными войсками нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Северска. Потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Берестового и Тимковки Харьковской области. Ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 30 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийская система М-777 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.
В результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении за последние сутки ликвидированы более 25 военнослужащих 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой и Новоселкой ДНР, уничтожена самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.
Артиллерией Воздушно-десантных войск на Херсонском направлении в районе Антоновки уничтожена американская РЛС контрбатарейной AN/ТPQ-50.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения возле Новоукраинки и Артемовска ДНР.
Также нанесено поражение 64 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, отчитались в Минобороны.
Авиацией ВКС России под Песками-Радьковскими Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1».
Средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников у пунктов Золотаревка, Новочервоное ЛНР, Никольское ДНР, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Васильевка, Крынки, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Названы причины кадровых перестановок в офисе Зеленского
Экс-посол Мирошник: Зеленский уволил Тимошенко по просьбе Вашингтона
|
|
В скором времени будут меняться кадры не только в офисе Владимира Зеленского, но и в силовых структурах. Когда на эти места будут посажены проамериканские чиновники вместо пробританских, Вашингтон повысит уровень контроля над Украиной. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя отставку советника Зеленского Кирилла Тимошенко и ряд других перестановок.
«Исходно за всеми изменениями в офисе Зеленского стоят Соединенные Штаты. Им необходимо полное переформатирование власти в стране. При этом уже состоявшиеся увольнения далеко не последние», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сейчас своих должностей могут лишиться также руководители СБУ, могут появиться новые главы МВД и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По сути, вся силовая вертикаль гражданской власти на территории Украины сменится», – уверен собеседник.
«Очевидно, что Тимошенко не сам решил уйти в отставку. Его некогда посадили на это место, чтобы отмывать деньги через сложные коррупционные схемы. Причем все ниточки так или иначе ведут к президенту Зеленскому, которого трогать не станут, и Андрею Ермаку», – объясняет дипломат.
В особенности скандальным считается коррупционный проект «Велике будівництво», который в народе называют «Велике крадівництво» («Большое строительство» и «Большое воровство», соответственно – прим. газеты ВЗГЛЯД).
«Сейчас Тимошенко просто «отдали на съедение» американцам в попытке откупиться. Но это не сработает. Американцы уже взяли Украину за ее коррупционные места. Коррупция там была всегда, но дергать за ниточку понадобилось только сейчас», – иронично замечает Мирошник.
«Через назначение руководителей силовых ведомств и усиление позиций проамериканских персоналий Ермака, который является главной целью Вашингтона, все же дожмут. Белый дом намерен взять управление Украиной под жесткий контроль», – полагает собеседник.
«Несмотря на то что Ермак фактически подконтролен Лондону, происходящее нельзя назвать конфликтом или противостоянием США и Британии. Это банальное перетягивание на себя механизмов управления. Ничего личного, только бизнес, как говорится», – почеркнул Мирошник.
Несколько иного мнения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев.
«Внутри страны идет обострение отношений между сторонниками Америки и Великобритании. Если посмотреть, кто в СМИ озвучивал скандалы и кто сейчас ведет расследование, то вы увидите, что о фактах коррупции говорят люди, связанные с Соросом. А расследование ведет НАБУ – орган, который ориентирован на США», – пояснил Царев.
«Удар направлен в первую очередь против руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Это люди, которые в окружении Зеленского пользуются поддержкой Великобритании. Если вы вспомните историю назначения Андрея Ермака: куда он поехал, с кем встречался в первые дни после назначения – это Великобритания», – отметил он в комментарии «МК».
«То, что мы сейчас наблюдаем, – это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон. Скандал с убийством Киреева – это тоже удар по команде Зеленского со стороны США», – добавил Царев.
«Но я думаю, что Владимир Зеленский будет стараться удержать двух своих помощников, сколько может. Особенно Андрея Ермака. Зеленского и Ермака связывает гораздо больше, чем просто финансовые или политические вопросы», – заключил бывший депутат.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за время, проведенное вместе, и назвал их «настоящими воинами света».
Издание «Коммерсант» отмечает, что пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Вместе с тем в отставку могут уйти главы Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные киевскими властями руководители украинских администраций Запорожской и Херсонской областей.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. В воскресенье издание «Страна» сообщило, что киевские власти планируют провести кадровые перестановки, направленные на борьбу с коррупцией. Такой вывод СМИ сделали на основе видеообращения президента Украины. В нем Зеленский напомнил о скандале вокруг закупок продуктов министерством обороны по завышенным ценам.
Изменения в руководящих должностях ждут и правоохранительную систему страны. По словам президента Украины, часть кадровых решений была принята в понедельник, вторую одобрят во вторник.
Напомним, на минувшей неделе в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. По мнению политолога Ларисы Шеслер, трагически освободившийся пост может стать поводом для борьбы политических кланов на Украине.
Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте раздражения Запада из-за коррупции на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно об отказе ВСУ выходить на позиции под Гуляйполем
Рогов: Подразделения ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем в Запорожье
Военнослужащие 102-й бригады теробороны ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем в Запорожской области, где продолжаются активные действия российских сил, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, военнослужащие 102-й бригады теробороны ВСУ из Ивано-Франковска массово отказались выдвигаться для оборудования позиций в селах Малиновка и Червоное под Гуляйполем, передает ТАСС.
По словам Рогова, ранее 102-я бригада стояла во второй линии, на первой располагались части из мобилизованных жителей Запорожской области. Военнослужащие бригады, названой в честь гауптмана Дмитро Витовкого (офицера галицийских нацформирований в составе армии Австро-Венгерской импери), аргументировали отказ выдвигаться на позиции тем, что «пусть тут умирают запорожские», а сами они во второй линии «постоят и поконтролируют».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия Российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
|
|
России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
СМИ: В попытке контратаковать ВСУ потеряли 200 человек под Угледаром
В воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в Telegram-канале, подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками на севере рядом с населенным пунктом Водяное и на юге возле населенных пунктов Павловка и Пречистовка.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
Напомним, за год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».
Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр рядом с Новой Каховкой
Российские военные пресекли попытку форсирования ВСУ Днепрасо стороны Новой Каховки, ликвидировав при этом около ста украинских военных, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
По его словам, во вторник с самого утра в районе Корсунка и Днепряны была зафиксирована попытка форсирования, однако российские военные нанесли огневое поражение по скоплению БМП и живой силы ВСУ. Ликвидировано шесть БМП, три катера, до ста украинских военных, передает РИА «Новости».
Напомним, российские войска получили приказ к отводу подразделений в Херсонской области с правого берега Днепра (в том числе из города Херсона) на левый берег. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Сергей Шойгу, после того как командующий войсками в районе СВО Сергей Суровикин пояснил, что Херсон и прилегающие районы правобережья в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать.
Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.
По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».
Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.
Дроны ВС России смогли вычислить иностранных наемников по сотовым телефонам
В Минобороны заявили, что дроны Российской армии вычисляют иностранных наемников по мобильным телефонам
Операторы БПЛА российских военных осуществляют поиск местоположения иностранных наемников по зарубежным номерам мобильных телефонов с помощью бортового оборудования, сообщает Минобороны.
Из видеозаписи опубликованного ведомством ролика следует, что процедура состоит из нескольких этапов: распаковка и сборка БПЛА и катапульты, его подготовка к старту, вылет, выполнение поставленной боевой задачи, при которой осуществляется управление БПЛА операторами на наземном пункте управления, а после – рассылка сообщений на обнаруженные телефоны противника и возвращение беспилотника с приземлением парашютным способом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
По словам командира отделения беспилотников с позывным «Старый», в данный момент обнаружены аппараты Чехии. Разведка выяснила, что это было скопление наемников, цели были уничтожены.
Уточняется, что обнаружить абонентов связи стандартов GSM и LTE помогает бортовое оборудование «Орлан-10».
«После передачи выясненных координат военные ожидают командования из центра – работать по ним или нет, и довести доразведку самолетом с камерой», – объяснил командир.
Напомним, в России создали модульную видеосистему раннего обнаружения и идентификации летающих БПЛА, которая предназначена для защиты периметра критически важных объектов.
Блогер Евгений Савин стал фигурантом дела о дискредитации ВС России
Бывший нападающий футболист и ведущий видеоблога на YouTube-канале «КраСава» Евгений Савин проходит фигурантом по факту дискредитации ВС России, ему грозит штраф, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
По информации пресс-службы, Савин привлечен к административной ответственности за действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов страны и ее граждан. Дата судебного заседания еще не назначена, передает ТАСС.
Протокол по факту дела был зарегистрирован в суде 23 января. Отмечается, что блогеру грозит штраф до 50 тыс. рублей, передает «Коммерсант».
Ранее стало известно, что в Госдуме могут ввести меры в отношении артистов, выступающих против России.
Пушилин рассказал о зачистке Краснопольевки
Пушилин: Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка зачищен
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара зачищен.
По его словам, Краснопольевка зачищена, сейчас речь идет о Двуречье, передает ТАСС.
Пушилин рассказал также, что, согласно украинским источникам, у ВСУ осталась одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в Артемовск.
Он добавил, что крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче «Артемсоль» в Соледаре восстановят в кратчайшие сроки, а вот восстанавливать разрушенные украинскими силовиками жилые дома в Соледаре нецелесообразно, проще построить новые, но решать это будет комиссия во главе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.
По словам Пушилина, в восстановлении Соледара «в первую очередь будем отталкиваться от работающего предприятия».
Ранее Пушилин рассказал, что ВСУ практически полностью разрушили Соледар, в городе почти не осталось целых зданий.
Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире
Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире
Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.
«Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства.
Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения.
Пушилин сравнил предложенный Киевом пакт о ненападении с Минскими соглашениями
Глава ДНР Пушилин раскрыл, почему Украина могла предложить Белоруссии пакет о ненападении
Пакт о ненападении, который Киев предложил Минску, выдается за миролюбивую инициативу, но лишь помогает Украине выиграть время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В пример он привел Минские соглашения, после которых мир убедился, с какой целью они были заключены: «Весь мир убедился после откровений известных политиков – Олланда и Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием».
«Ложь – вот имя нынешней квазигосударственной «стратегии» Украины. Об этом стоит помнить всегда, когда речь идет о ее преступной власти и тех, кто за ней стоит», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин заявил, что украинский режим надеется выдать свою аморальность за героизм и гуманизм в надежде, что это получится сделать в международных отношениях, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении, но при этом продолжает готовить у себя боевиков.