Президента Грузии обвинили в распространении фейков о торговле с Россией

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что в прошлом году по сравнению с позапрошлым рост экспорта из Грузии составил 33%, при этом в Россию – только 7%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он также заявил, что доля Грузии в ввозимой в Россию продукцию составляет всего 0,3%.

По его словам, тиражируются недостоверные данные о масштабном росте экспорта из Грузии в Россию, в том числе в обход санкций.

Ираклий Кобахидзе сказал, что «к сожалению, тиражирование этой лжи подхватила и президент Саломе Зурабишвили», которая на днях, выступая против восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, привлекла внимание к росту товарооборота двух стран.

По его словам, если бы через Грузию в Россию поступали бы санкционированные товары, экспорт рос бы непропорционально, но цифры свидетельствуют об обратном.

Он отметил, что в прошлом году рост экспорта из Грузии в Казахстан составил 148%, в Армению – 129%, в Болгарию – 67%, в США – 36%, в Турцию – 35%, в Азербайджан – 27%.

Ираклий Кобахидзе отметил, что три четвертых поставок из Грузии в Россию – это алкоголь и безалкогольные напитки, продукция сельского хозяйства и ферросплавы».

Глава правящей партии Грузии заявил, что критики его страны забывают «о ежедневной торговле с Россией странами ЕС на сотни миллионов евро».

Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что распространение недостоверных данных направлено против национальных интересов Грузии.

Он сказал, что авторы фейков и их распространители настроены «враждебно» к стране.