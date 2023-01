Власти Испании заявили о тайных союзниках России в Европе Путин прибыл на Невский пятачок 18 января 2023, 10:06

Президент Владимир Путин в среду прибыл к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области для возложения цветов в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Глава государства ранее рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин. Здесь он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, сосед по дому – на своих плечах под обстрелом он переправил Путина-старшего на другой, правый берег реки, где находился ближайший госпиталь, напоминает ТАСС. Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде. Там же зимой 1942 года умер от дифтерии старший брат Путина Виктор, он похоронен в одной из братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище. Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы. Условное обозначение «Невский пятачок» получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры «пятачка» варьировались от 2 до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней. Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 до 250 тыс. человек, но они не считаются окончательными. Путин рассказал о круглосуточной работе предприятий ОПК Путин рассказал о росте оборотов оборонно-промышленного комплекса России в 2022 году 17 января 2023, 17:11

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина по экономическим вопросам заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал серьезные обороты в 2022 году и продолжает наращивать мощности. «За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряжённый, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня особенно, высока», – сказал Путин. Он также отметил, что наряду с ОПК выросили объемы и других отраслей экономики. «Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но, – несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, – наоборот, даже нарастили объемы, создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории», – приводятся его слова на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью. Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса иностранных акционеров Путин позволил крупным компаниям не учитывать голоса иностранных акционеров 17 января 2023, 16:05 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин установил временный порядок принятия решений касательно ряда крупных российских акционерных обществ в сфере машиностроения, энергетики и торговли. Согласно нововведению, органы управления таких компаний смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран. Разрешение затронет компании, которые соответствуют таким критериям, как введенные санкции против владельцев или бенефициаров или имеющиеся доли в уставном капитале у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами (при условии, что эти доли не превышают 50%, а размер выручки организации за предшествующий решению год превышает 100 млрд рублей), передает ТАСС. Так, если в состав органа управления входят граждане из недружественных государств, остальные акционеры вправе принять решение не учитывать их голоса. Тем временем инвесторы из США стали скупать европейские энергетические компании. Путин предложил отменить действие устава Совета Европы в России 17 января 2023, 19:29 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий прекращение действия устава Совета Европы в отношении России, а также европейских конвенций о пресечении терроризма и защите прав человека. Проект предполагает отмену действия в отношении устава СЕ от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы, передает ТАСС со ссылкой на документ. Также предлагается отменить действие Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года. Всего в законопроекте назван 21 документ, который предлагается денонсировать. В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. В январе 2022 года Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из антикоррупционной конвенции, так как Комитет министров СЕ прекратил полноправное членство России. Путин призвал отказаться от экспорта необработанной древесины 17 января 2023, 14:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Необходимо прекратить поставки необработанной древесины и поставлять продукцию уже с высокой добавленной стоимостью, заявил президент Владимир Путин. «Нужно отказаться от экспорта кругляка, необработанного сырья, и поставлять все на внутренний рынок... затем поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС. Он пояснил, что такой процесс должен ускориться, поскольку для этого есть «все объективные основания и возможности». Также президент признал, что в лесопромышленном комплексе ситуация остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. В особо уязвимом положении оказались предприятия на Северо-Западе России. «Нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях», – заключил президент. Власти Испании заявили о тайных союзниках России в Европе Председатель правительства Испании Санчес заявил о многочисленных тайных союзниках России в Европе 18 января 2023, 05:58 У главы российского государства Владимира Путина есть много союзников в Европе, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес. Санчес сказал, что сейчас эти люди «скрывают свою симпатию и связи с Путиным», но «всего год назад» они посещали Россию и «хвалили методы» российского лидера. Санчес полагает, что необходимо помешать этим людям войти в органы власти и «разрушить ЕС изнутри». Он также выразил уверенность, что крайне правые силы, поддерживаемые основными консервативными партиями, получат отпор, передает ТАСС. Осенью сообщалось, что в Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике. Путин внес проект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении РФ Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы 17 января 2023, 19:12

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, данные размещены в электронной базе ГД. В пояснительной записке к документу на сайте Госдумы говорится, что в связи с прекращением членства России в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившим действие в отношении РФ 21 международный договор. Ранее правительство одобрило и представило президенту на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ. Путин призвал не допустить вывоза всего урожая за границу 17 января 2023, 18:22 Текст: Алексей Дегтярёв

Нельзя допустить вывоза всего урожая за рубеж, поскольку страна нуждается в стабильных резервах, заявил президент Владимир Путин во вторник. «Прошу председателя правительства взять это на контроль: нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК, нельзя позволить вытащить все за границу», – цитирует главу государства ТАСС. Он добавил, что даже ограничения в логистике, фрахту и страховке не мешают вывозить резервы, «влет пойдет, и уже идет». «Нам резервы обязательно нужны. Мы не знаем результаты работы сельского хозяйства за 2023 год. Смотрите, что происходит: в Европе теплая погода, а в Туркменистане – минус 25, в Узбекистане – минус 23. Что у нас здесь будет происходить, мы тоже не можем наверняка определить», – сказал Путин. Также во вторник президент призвал прекратить поставки необработанной древесины и заняться поставками продукции с высокой добавленной стоимостью. Путин оценил дефицит федерального бюджета России за прошлый год 17 января 2023, 15:09 Текст: Алексей Дегтярёв

Уровень дефицита бюджета страны в 2022 году стал одним из лучших показателей у участников G20, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Расходы у нас увеличились более высокими темпами, более заметно, причем на четверть, и превысили 31 трлн рублей. В результате дефицит федерального бюджета РФ составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП», – цитирует Путина ТАСС. Путин пояснил, что это один из лучших показателей среди стран G20. Вместе с тем президент указал, что нужно выдерживать «последовательную линию на сохранение устойчивости государственных финансов». По его словам, некоторые отечественные и многие зарубежные эксперты предрекали падение ВВП от 10 до 20%, но эти прогнозы не сбылись. Инфляция по итогам прошлого года составила 11,9%, «это меньше, чем прогнозировали ЦБ и правительство», сказал Путин. «Уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня 4%. По первому кварталу мы ожидаем снижения где-то до 5%», — подчеркнул президент. Доходы бюджета России в прошлом году поднялись на 10%, до 27,8 трлн рублей, указал Путин. Также в ходе совещания глава государства призвал отказаться от поставок необработанной древесины. Путин потребовал добиться ощутимых результатов по повышению зарплат граждан 17 января 2023, 14:46 Текст: Елизавета Шишкова

Власти России должны в этом году добиться ощутимых результатов по повышению реальных зарплат граждан, такую задачу поставил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономике. «Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В этом году нам нужно добиться ощутимых результатов по увеличению реальных зарплат, повышения благополучия российских семей», – передает его слова ТАСС. Глава государства предложил также обсудить на совещании конкретные меры для решения первостепенных задач развития. «Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках. И конечно, рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития», – сказал президент. Напомним, во вторник Пут

В России ведется работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По его словам, приняты специальные меры поддержки целого ряда секторов национальной экономики. «Например, уже ведется системная, кропотливая работа бизнеса и органов власти, чтобы помочь этим предприятиям. Причем не только выйти на докризисный уровень, но и обеспечить их долгосрочное, стратегическое развитие, с опорой на новые технологические и производственные решения. И я прошу правительство, что называется, постоянно здесь держать руку на пульсе», – приводит его слова РИА «Новости». Он также подчеркнул, что важно в полном объеме реализовать намеченные планы по строительству и реконструкции дорог, а также постараться сделать это опережающим темпом. «Важно не просто в полном объеме реализовать намеченное, но и постараться сделать это опережающим темпом. Качественные и безопасные дороги – это основа для запуска новых, дополнительных инвестиционных проектов в промышленности, в сельском хозяйстве, для строительства социальных объектов и жилых кварталов, для повышения связанности наших территорий, включая новые субъекты Федерации», – сказал Путин. Он добавил, что в 2022 году был хороший результат. Глава государства уточнил, что также в прошлом году было построено и реконструировано 1600 километров. Ранее Путин установил временный порядок принятия решений касательно ряда крупных российских акционерных обществ в сфере машиностроения, энергетики и торговли. Новости СМИ2 Путин рассказал о росте добычи нефти Путин: Добыча нефти выросла примерно на 2% 17 января 2023, 15:17 Текст: Елизавета Шишкова

Нефтедобыча в России, несмотря на санкции, выросла примерно на 2% по итогам 2022 года и составила 535 млн тонн, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. При этом, по его словам, в прошлом году добыча газа снизилась, а мировые цены на газ существенно выросли. «Снизилась добыча природного газа, ее объем снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран, в результате российские газодобытчики-экспортеры сработали в последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны», – передает его слова РИА «Новости». «В целом доходы федерального бюджета в прошлом году выросли на 10% и составили 27,8 трлн рублей», – добавил Путин. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в прошлом году выросли на 28%, или на 2,5 трлн рублей. Путин: Инфляция в России может опуститься ниже 4% 17 января 2023, 17:32 Текст: Ольга Иванова

Инфляция в России в первом квартале 2023 года снизится до 5%, а во втором квартале может быть ниже 4%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник. «Я совсем недавно говорил, тоже с вашей подачи, уважаемые коллеги, что по первому кварталу мы ожидаем снижение до 5%, а затем, во втором квартале, может быть, даже ниже 4%. Это принципиально важно для реальных доходов граждан и для экономики в целом, ведь предсказуемая, сдержанная динамика цен – это ключевой фактор для принятия решений по увеличению инвестиционной активности и доступности кредитов для бизнеса и для реального сектора», – приводятся его слова на сайте Кремля. Он также напомнил, что «инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей». «И еще. Важнейший вопрос для качества жизни, для развития бизнеса и территорий – это, безусловно, строительство жилья и инфраструктуры. В 2022 году у нас здесь хороший результат, он [год] стал весьма успешным в этом смысле. Сданы в эксплуатацию рекордные объемы жилья – 101,5 млн квадратных метров, такого у нас, по-моему, еще не было в новейшей истории, да и в советские годы, по-моему, не было», – указал Путин. По итогам прошлого года инфляция составила 11,9% – это меньше, чем прогнозировали Центральный банк и правительство. По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%. Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов. Новости СМИ2 Путин: Власти понимают, чего ожидать в экономике в этом году Путин: Россия преодолела риски в экономике, власти понимают, чего ожидать в этом году 17 января 2023, 18:29 Текст: Ольга Иванова

Россия успешно справилась с теми экономическими рисками, которые возникли в 2022 году, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Вот смотрите, 2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те [экономические] риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. В целом мы достаточно успешно преодолели все эти риски», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, сейчас власти примерно понимают, «какие риски будут в 2023 году. В 2022-м мы их не знали и не понимали, и тем не менее мы через них прошли. В 2023 году надо их пройти более эффективно». Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов. Песков анонсировал совещание Путина по экономике 17 января 2023, 14:01 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что формат этого мероприятия является стандартным и регулярным. Президент выступит сам и заслушает доклады главы Минэкономразвития Максима Решетникова, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Марата Хуснуллина и министра финансов Антона Силуанова, передает ТАСС. СМИ будут транслировать только вступительное и, возможно, заключительное слово Путина. Песков уточнил, что президент на совещании представит свое видение основных перспектив развития экономики, а также даст оценку уровня развития экономики по итогам 2022 года. В свою очередь Решетников представит доклад об основных задачах развития экономики в 2023 году, Хуснуллин расскажет о программах инфраструктурного развития. Глава ЦБ Набиуллина доложит президенту о нынешней экономической ситуации, а Силуанов – о федеральном бюджете. Ранее Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная. Новости СМИ2 Путин обратил внимание на проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах 17 января 2023, 14:50 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам указал на то, что в некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, нужно работать над исправлением этой ситуации, подчеркнул он. «Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», – передает его слова РИА «Новости». Путин указал на то, что правительству вместе с субъектами нужно работать над исправлением этой ситуации. «Главное, у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост реальных зарплат», – сказал глава государства. Ранее Путин указал, что внедрение инноваций, в частности искусственного интеллекта и роботизации, приведет к появлению более высококвалифицированных рабочих мест, а не к росту безработицы.