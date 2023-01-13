Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП

В ДНР назвали число потерь ВСУ в Соледаре

Советник Гагин: Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

Порядка пяти бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в городе Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР), но цифра по потерям может быть выше, так как еще не учтены иностранные наемники, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, порядка пяти бригад ВСУ уничтожены в Соледаре, эта информация объективна, хотя, возможно, потерь больше, поскольку не были учтены многочисленные наемники, передает ТАСС.

Численный состав общевойсковой бригады в армиях, организованных по принципам НАТО, составляет от 3,5 до 5 тыс. человек.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены.