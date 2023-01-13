Эксперт оценил успехи российской IT-сферы в 2022 году

Эксперт Невский: России необходимо разрушить идеологию западничества в IT-сфере

Российская IT-сфера с успехом преодолела прошедший судьбоносный год. Государство активно поддерживало компании и специалистов индустрии, что дало ощутимые результаты. Мы постепенно заполняем отечественными аналогами те пробелы, которые образовались после ухода западных компаний и продуктов. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил представитель IT-индустрии Сергей Невский.

«Год для информационной сферы оказался сложным. Мы столкнулись с серьезными вызовами, связанными с уходом западных компаний из страны. Многие привычные линии поставок техники стали недоступны. Потеряли мы и целый ряд опытных специалистов, которые, по разным причинам, покинули Россию. В общем, прошедший год поставил перед нами амбициозную задачу – рисовать с нуля контур IT-образа страны», – считает генеральный директор Mensa VR Сергей Невский.

«Конечно, ключевыми для реализации подобной миссии станут крупнейшие компании и банки России. Именно вокруг таких гигантов как «Яндекс», «Сбербанк» выстраивается совершенно новая информационная инфраструктура. Радует, что государством осознается сложность и деликатность вставших перед отраслью вызовов, поэтому поддержка со стороны правительства предлагается ощутимая и важная», – подчеркивает эксперт.

«Пакет мер, предлагаемых государством, огромен. Внедряться они стали еще до начала СВО, что говорит о наличии стратегического видения в руководстве страны. Предлагаемые льготы и меры поддержки, действительно, способствовали удержанию большого числа специалистов в стране. Яркий пример – IT-ипотека. Она помогла многим на индивидуальном уровне», – акцентирует собеседник.

«Недооценивать эти меры поддержки нельзя. Они реально спасли от разрушения IT-сектор России. Однако говорить о том, что эффект преобразования отрасли можно почувствовать уже сейчас – нельзя. Зачастую данными мерами имеют возможность воспользоваться только крупные компании. Много раз поднимался вопрос о доступности кредитов со сниженной ставкой для средних и малых IT-компаний. Пока их получение остается достаточно сложным», – считает Невский.

«При этом для западных коллег оказался достаточно большим откровением тот факт, что наше программное обеспечение по многим показателем не уступает иностранным аналогам. В случае с банковским сектором, наши продукты и вовсе зачастую превосходят западные продукты. В принципе, Россия демонстрирует способность делать крайне хорошие национальные продукты», – рассказывает эксперт.

«Конечно, в некоторых моментах нам еще необходимо стремиться к совершенствованию. Но мы в состоянии полностью закрыть все нужды граждан самостоятельно. С другой стороны, рано или поздно ограничения спадут: ряд иностранных продуктов вернется в Россию. Тут-то и могут начаться сложности. В условиях же отсутствия конкуренции может страдать качество финального продукта, что негативно скажется при повторном столкновении с западными аналогами», – подчеркивает собеседник.

«Поэтому очень важно сосредоточиться на создании продуктов комфортного пользования, чтобы у клиента не возникало желания вернуться к чему-то иностранному. В принципе, переход к использованию отечественных приложений происходит достаточно успешно. Гражданам нашей страны необходимо больше времени на адаптацию к новым условиям. Пока многие сферы остаются без российских предложений. Надеюсь, что они появятся в ближайшем времени», – рассуждает Невский.

«Необходимо понимать, что любой качественный продукт – это несколько лет разработки вне зависимости от навыков и талантов специалистов. Большое число капиталовложений не способно ускорить сроки разработки. Необходимо время. Важно приспособиться и каким-либо привычным, но пострадавшим услугам. Например, монетизация авторского контента», – акцентирует эксперт.

«Пока, все-таки, в этом вопросе основной площадкой для заработка остается Youtube. Внедряются и новые продукты, как, например, сервис Boosty. Создаются собственные системы и в рамках других продуктов, но работать еще есть над чем», – подчеркивает собеседник.

«В принципе, складывается ситуация, когда наши компании держат технологическую планку итогового продукта, но проигрывают в сфере идеологии. Российский пользователь привык к западным приложениям. Возникла установка, что «наше» заведомо хуже. Это далеко не так. Необходима широкомасштабная кампания по преобразованию гражданского мнения. Видно, что государство работает над этим, но время и усилия тут необходимы», – считает эксперт.

«Постепенно ситуация исправится. Мы способны выдавать пользователю качественные продукты. Люди постепенно будут привыкать к этому обстоятельству, и их восприятие скорректируется. Также важно, чтобы у специалистов сферы присутствовала вера в способности отечественных компаний. Мы постепенно делаем серьезные шаги в разрушении сложившейся у пользователей идеологии «западничества» в IT-сфере», – резюмирует Невский.

Напомним, 2 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России.

Согласно указу, Путин поручил министрам Российской Федерации принять меры, направленные на облегчение налоговой нагрузки компаний ИТ-отрасли, а также предоставление новых льгот для их сотрудников. Речь шла о необходимости предоставления льготных кредитов на обеспечение деятельности по ставке, не превышающей 3%. Помимо этого, для них установлена нулевая ставка по налогу на прибыль до 31 декабря 2024 года.

Позже, 28 февраля 2022 года, Минцифры РФ разработало перечень мер для стабилизации и развития IТ-отрасли в условиях санкций, причем с учетом мнений представителей отрасли, передает ТАСС.

Так, Минцифры предложило освободить на следующие три года всех сотрудников IТ-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании от уплаты налога на прибыль, а также освободить эти компании от проверок. Помимо этого было предложено решение о предоставлении всем сотрудникам IT-компаний льготной ипотеки со ставкой 5% на время работы, а также отсрочки от призыва на военную службу.

Кроме того, за 2022 год произошел и рекордный рост показателей российских цифровых платформ. Так, издание ТАСС со ссылкой на исследование компании Mediascope пишет, что месячная аудитория российского видеохостинга Rutube в марте-апреле выросла на 161% по сравнению с концом 2021 и началом 2022 года.

Выросли и показатели отечественного аналога TikTok – Yappy. Издание ТАСС сообщает о том, что объем дневной активной аудитории российской социальной сети увеличился на 68% в марте.

Внушительные цифры показывают и сервисы VK. Так, согласно официальным итогам года «ВКонтакте», компания представила более 200 обновлений и преодолела отметку в 100 млн пользователей, что составляет 85% охвата аудитории Рунета. Количество просмотров видео достигло отметки в более 2,41 млрд видео в день, а число авторских сообществ «ВКонтакте» достигло 1,9 млн.

От «ВКонтакте» не отстают и «Одноклассники»: так, издание Газета.ru сообщает, что общее число групп в социальной сети возросло более чем на 60 тысяч. А проводимое время в ленте увеличилось на 30% из-за перераспределения показов в пользу авторского уникального контента: их доля также выросла в 1,5 раза. Благодаря поддержке авторов контента, а также программ монетизации, продвижения групп и перезапуска системы рекомендаций суммарный охват всех пабликов в ОК вырос на 55%.

Также в 2022 году компании «Яндекс» и «ВКонтакте» заключили сделку по сервисам «Дзен», «Новости» и Delivery Club. Обе фирмы вели активные работы по улучшению собственных экосистем сервисов.