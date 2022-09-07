Депутат: Разрыв торговых связей с ЕС Россия компенсирует в Азиатско-тихоокеанском регионе

«Мы вынуждены менять экономическую географию, но это в конечном счете только расширяет наши возможности», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя речь Путина на Восточном экономическом форуме, в которой президент заявил, что созидательное партнёрство и конкурентные преимущества государств АТР открывают новые колоссальные возможности странам региона.

«Страны коллективного Запада решили усилить характер однополярной политики. И на этом фоне Россия проводит Восточный экономический форум, на котором ясно дает понять: мы сохраняем открытость. Мы предлагаем участие в больших совместных проектах, что привлекает к нам иностранные инвестиции, создает основу для технологического партнерства. Это главное, что было обозначено на форуме», – полагает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).

Большое внимание иностранных лидеров к форуму говорит об их понимании того, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, добавил он. «То, что сегодня президент обозначил как приоритеты развития России на тихоокеанском направлении, означает, что мы вынуждены менять экономическую географию, но это в конечном счете только расширяет наши возможности. У России есть долгосрочная стратегия социально-экономического развития: нам понятно, что делать шаг за шагом, год за годом», – считает Наумов.

Среди наиболее значимых на форуме Наумов отмечает предлагаемую Москвой идею глобальной энергетической безопасности. «Эта тема важна сегодня для любой развивающейся экономики. На протяжении нескольких десятилетий Москва остается одним из соавторов глобального энергетического диалога. Просто раньше он был сконцентрирован в первую очередь на Европейском союзе, а сейчас мы предлагаем совместные программы в энергетике не только крупным потребителям, таким как Китай, а всему сообществу развивающихся экономик Азиатско-тихоокеанского региона (АТР)», – говорит депутат.

«Я считаю реалистичными прогнозы о том, что в ближайшие годы мы сумеем компенсировать разрыв отношений с Евросоюзом соразмерным расширением и углублением экономического сотрудничества со странами АТР. Сегодня Китай, как и другие страны региона – Вьетнам, Мьянма – понимают, что Дальний Восток становится для них воротами в большую Россию. Так что время работает на нас», – полагает депутат.

Кстати, в выступлениях президента на ВЭФ и ранее в этом году неоднократно звучала тема развития транспортных потоков с востоком страны, напомнил депутат. «К примеру, это развитие Северного морского пути, который начинается во Владивостоке, где и проходит Восточный экономический форум», – считает Наумов.

В среду президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит 5-8 сентября на острове Русский во Владивостоке, на территории Дальневосточного федерального университета. Речь президента продлилась 37 минут, став самой продолжительной по сравнению с предыдущими выступлениями на этом форуме. Президент, в частности, подчеркнул, что Россия справляется с экономической и технологической агрессией Запада. По словам Путина, современная глобальная экономика и вся система международных отношений переживают сложный период.

«Однако уверен, что логика сотрудничества, сопряжения потенциалов и взаимной выгоды, которых придерживаются в наших странах и представленные здесь наши друзья, обязательно возьмёт верх. Разумное использование сильных сторон и конкурентных преимуществ государств АТР, созидательное партнёрство откроют нашим народам новые колоссальные возможности», - сказал глава государства во время пленарной сессии ВЭФ.



