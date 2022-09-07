«Единая Россия» передала школьникам из Херсонской области наборы с рюкзаками

Партия «Единая Россия» передала первоклассникам из Херсонской области наборы с рюкзаками, в акции «Собери ребенка в школу» приняли участие более 5 тыс. учащихся.

Рюкзаки доставлены в Херсон, несколько сел Генического, Новотроицкого, Верхнелепетихинского, Скадовского и других районов. А очередную партию из 450 комплектов привезли добровольцы для первоклассников Каланчакского и Алешковского районов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«С учетом того, что люди возвращаются и родители продолжают записывать детей в школы, количество необходимых комплектов немного растет. Поэтому привозим наборы «с запасом», чтобы хватило всем. Также меняется ситуация с открытием школ, некоторые образовательные учреждения только готовятся к запуску. Мы постоянно на связи и с представителями ВГА, и с отделами образований. Помогаем по мере возможностей и оперативно реагируем на просьбы», – отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Сейчас на территории Каланчакского района открыты шесть школ. Позже было принято решение запустить еще две школы.

По словам главы ВГА Петра Масляновича, сейчас стоит цель набрать как можно больше учителей, хоть власти Киева и пытаются всячески помешать этому процессу.

Помощь жителям освобожденных территорий обсудили на встрече депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Я искренне благодарен региону за помощь и поддержку в рамках работы гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области. Не раз встречали в Херсоне грузы от воронежцев: медикаменты, детское питание, помощь для военных. Рад, что Воронежская область готова помочь жителям не только подшефных районов Луганской республики, но и Херсонщины», – отметил в разговоре с главой региона депутат Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он же напомнил, что первоклассникам из Херсонской области в этом году помогает «Единая Россия». Гуманитарная миссия партии развозит рюкзаки и наборы по районам. Глава Воронежской области выразил готовность оказать помощь с предоставлением канцелярских товаров.

Также на встрече Александр Гусев сообщил о взаимодействии между правительством региона и тремя подшефными Воронежской области районами Луганской народной республики: Марковским, Меловским и Новопсковским.