Мантуров выступил в студии российского общества «Знание» на ВЭФ

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе выступления в студии общества «Знание» на Восточном экономическом форуме рассказал о пути в промышленность: от интереса и знаний к результатам и лидерству.

Мантуров выразил уверенность в том, что у каждого из присутствующих в студии студентов будет интересный профессиональный путь, и пожелал видеть ребят своими коллегами в будущем, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Главное – чтобы вы создавали пользу для нашей страны, своего края и тех направлений и отраслей, где будете трудиться, чтобы вам самим было приятно от осознания полезности вашего труда. Мне хотелось бы верить, что кто-то из вас решит связать жизнь с российской промышленностью, которая сегодня масштабна, интересна и красива», – подчеркнул Мантуров.

Глава Минпромторга рассказал о развитии судостроения и машиностроения в разных регионах России, подкрепляя свой рассказ слайдами. Зрители увидели, как выглядят современные круизные лайнеры, построенные на российских верфях в Нижнем Новгороде и Астрахани, карьерные экскаваторы ЭКГ-20, футуристические электропоезда московского метро, вездеход «Шаман», двухэтажные пассажирские поезда. Вице-премьер остановил внимание и на дальневосточных предприятиях, которые успел посетить на днях.

«Дальний Восток – регион, который связан с морем, и потому здесь на первом месте – морская логистика. Чтобы обеспечить проводку судов по Северному морскому пути, нужен ледокольный флот – и он у нас в стране самый мощный. На верфи в Большом Камне, где я побывал, сейчас строится мощнейший в мире ледокол – махина на 120 мегаватт, способная ломать лед толщиной до четырех метров», – рассказал Мантуров.

Он уделил внимание и авиастроению, напомнив собравшимся, что дальневосточный город Комсомольск-на-Амуре успешно производит самолеты Sukhoi Superjet – и эти машины конкурентоспособны на мировом рынке.

На сегодня произведено 220 бортов, перед авиастроителями стоит задача обеспечить потребности страны в пассажирских самолетах – как известно, именно в этой области технологический суверенитет наиболее актуален. Далее спикер показал слайды с самолетом МС-21, истребителем Су-57, вертолетом Ка-52 «Аллигатор» и гражданским вертолетом Ка-62, выпускаемыми арсеньевским заводом «Прогресс».