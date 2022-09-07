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7 сентября, среда | Последнее обновление — 09:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США не дали ответа по визе Лаврову для участия в ГА ООН
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США не дали ответа по визе Лаврову для участия в ГА ООН
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Американская сторона до сих пор не дала ответа по вопросу о предоставлении визы главе МИД Сергею Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (с 20 по 26 сентября), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
«Пока ответа нет. Если [США] не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе», – передает ТАСС слова Захаровой.
Захарова добавила, что визы в любом случае требуются даже главам делегаций, если только между странами не установлен безвизовый режим. «Там, где нет безвизового режима вообще или для дипломатов, все всегда подают на визу, включая глав делегаций», – указала официальный представитель МИД России.
По ее словам, лишь часть журналистов, сопровождающих министра иностранных дел России Сергея Лаврова, получили на текущий момент визы США для поездки на сессию Генассамблеи ООН.
«Подан список для получения американских виз для российской делегации. Как комментировало наше постпредство при ООН, этот вопрос регулярно доносится до Секретариата Организации. У США есть документальные обязательства не препятствовать работе делегатов стран-членов ООН и соответствующих ооновских органов, – сказала дипломат. – Наши дипломаты в Нью-Йорке работают с этой проблемой. Часть журналистов, которые сопровождают делегацию, визы получили, другая часть еще нет. Не все заявленные журналисты пока еще получили визы».
Захарова ответила утвердительно на вопрос, есть ли она в списке делегации, которая должна поехать в Нью-Йорк.
Ранее в ООН заявили о необходимости выдать визы делегации России для участия в Генассамблее.
Стала известна причина ухода Салливана с поста посла США в России
Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и покинул пост посла США в России по семейным обстоятельствам, сообщило издание Politico со ссылкой на самого дипломата.
Спешный отъезд Салливана связан с тяжелым заболеванием его жены Грейс Родригес. Она страдала от рака и в понедельник умерла, передает ТАСС.
Салливан пояснил, что решение завершить пребывание на посту посла США в Москве никак не связано с политической обстановкой и отношениями между странами.
Салливан и Грасиела (Грейс) Родригес (американка кубинского происхождения) были женаты на протяжении 34 лет.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.
Посол США покинул Россию
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу, сообщили в американском диппредставительстве в России.
«Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
«Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет», – приводит слова российского диписточника ТАСС.
Он добавил, что Москва пока не планирует ротацию своего посла в США.
В посольстве напомнили, что Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними.
17 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.
Госдеп объяснил отъезд американского посла из России
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Отъезд посла США Джона Салливана из России был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации, администрация намерена объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и считает крайне важным сохранять двусторонние дипломатические контакты, сообщил представитель Госдепа.
«Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла [в РФ], но на данный момент нам не о чем сообщить», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос о том, кого президент США Джо Байден планирует выдвинуть на должность руководителя американского диппредставительства в Москве.
Предложенную Байденом кандидатуру должен будет утвердить Сенат США. В Госдепартаменте добавили, что «в такие моменты крайне важно, чтобы дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой продолжали урегулировать напряженные ситуации».
По словам представителя внешнеполитического ведомства США, «отъезд [из РФ] посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации».
Он напомнил, что Салливан занимал должность посла США в РФ почти три года. «Это стандартная продолжительность работы послов США в России. Посол Салливан был выдвинут на эту должность при предыдущей администрации, и президент Байден в январе 2021 года попросил его остаться в России, чтобы представлять Соединенные Штаты», – добавил дипломат. Он указал, что Салливан «проработал полный срок на посту посла США в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена».
Представитель Госдепартамента добавил, что США «продолжат безоговорочно осуждать» российскую военную спецоперацию и «оставаться непоколебимыми в своей приверженности поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд. Источник в Госдепе назвал причину отъезда Салливана.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
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США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.
Американист сказал, каким будет новый посол США в России
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«Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя отъезд посла США в Москве Джона Салливана.
«Салливан никогда не был другом России, но вместе с тем он прибыл в Москву в период, который позднее назовут «деэскалацией». Это такой рабочий муравей американской дипломатии», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Он нужен был для того, чтобы выстроить с Москвой прагматичные отношения. Речи о каком-то смягчении или потеплении в отношениях никогда не было. Он не должен был обеспечить дружбу США и России, но он должен был стать гарантом стабильности в конфликтных вопросах. И конкретно для этой задачи Салливан идеально подходил», – добавил эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона не имеют ничего общего с теми, которые были еще в 2019 году. «Впрочем, насколько я понимаю, Госдепартамент и Совет по национальной безопасности на разрыв дипломатических отношений или даже на понижение их уровня идти не готовы. Это было бы совсем не к месту. Но кто должен возглавлять дипмиссию, и каким образом она должна осуществляться, в Вашингтоне пока не знают», – отметил он.
«Также не стоит сбрасывать со счетов вариант того, что Салливан не согласен с линией, проводимой Соединенными Штатами. Он принадлежит к клану Клинтонов, которые в последнее время больше играют в прагматиков, нежели в агрессоров. Это не значит, что они не готовы оскорблять Москву, но в их представлении так жестко разводиться с Россией и Китаем не стоило», – предположил Дробницкий.
«Вместе с тем Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – рассуждает эксперт.
«Если Салливан ушел не сам, а его убрали с должности посла, то на это место должен прийти менее кадровый дипломат. Это будет в большей степени идеолог. Таким в свое время был Майкл Макфол», – заключил Дробницкий.
В воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017–2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
В то же время политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал два варианта подбора нового посла США в РФ в сложившихся обстоятельствах: либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, либо он станет ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты.
«Посол – не демиург, а проводник официальной линии, которую он может слегка корректировать по форме и подаче, но не более. Правда, это касается, прежде всего, все-таки более или менее штатных ситуаций. Сейчас она нештатная настолько, что даже трудно подобрать аналогию в нашей совместной истории. Холодная война не подходит, гибридная бьет ее наотмашь своей нелинейностью и альтернативной рациональностью», – отметил Лукьянов.
«В таких обстоятельствах есть два варианта. Либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, как даже и факт его наличия или отсутствия. Либо, напротив, фигура такова, что становится ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты. Так что все-таки любопытно, кого назовет Белый дом. Ну и позволят ли ему приехать и приступить к исполнению обязанностей. Не позволить могут и в Вашингтоне (известно, что творится сейчас между партиями), и в Москве», – добавил политолог.
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Байден выступил против объявления России «спонсором терроризма»
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Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной-спонсором терроризма».
На вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в соответствующий список, Байден заявил: «Нет», – передает РИА «Новости».
Напомним, как пишут СМИ, в июле спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, по сути, выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма» сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Американские СМИ сообщили, что Госдеп тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма».
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В США вырос спрос на изучение русского языка
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Спрос на изучение гражданами США русского языка растет, несмотря на антироссийские настроения властей страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Несмотря на враждебное отношение к нашей стране со стороны правящих кругов, отечественная культура и искусство до последнего сохраняли большую популярность в США. <...> Парадоксально, но спрос на изучение русского языка растет», – рассказал он в интервью «Российской газете».
Антонов указал на то, что «на сегодняшний день число его изучающих – 35,7 тыс. человек, из них порядка 20 тыс. – студенты».
«Он преподается в 147 школах в 40 штатах. Большинство из них поддерживают постоянную связь с посольством», – добавил посол.
При этом дипломат отметил, что ситуация на территории США с русской культурой кардинально изменилась после начала Россией специальной военной операции на Украине, «когда градус русофобии достиг беспрецедентных высот». Антонов подчеркнул, что «администрация США не только не препятствует дискриминации всего, что связано с Россией, но и любыми способами подогревает и нагнетает русофобскую истерию».
Ранее в МИД России заявили, что демонизация России странами коллективного Запада началась задолго до начала российской спецоперации на Украине.
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Google убрала ограничения на проведение платежей для российских приложений
Компания Google LLC исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России: устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России, сообщает служба.
«Антимонопольная служба проанализировала действия компании. Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России», – говорится в сообщении на сайте ФАС.
Уточняется, что раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платежную систему Google Play, иначе компания не допускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты, поясняется в сообщении ведомства.
В начале июля ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.
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Госдеп объяснил нежелание США объявлять Россию «спонсором терроризма»
Включение России в американский список «стран – спонсоров терроризма» могло бы привести к «непредвиденным последствиям» для Украины и мира, заявил первый замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
Власти США, по словам Патела, не считают такой шаг «наиболее эффективным или действенным способом привлечения России к ответственности». Включение России в список могло бы отразиться «на способности» Запада «доставлять помощь Украине», а также «оттолкнуть» коммерческие и гуманитарные структуры от «содействия экспорту продовольствия». Также «это может подорвать многостороннюю координацию» западных государств в вопросе антироссийских мер, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Песков оценил предложение заменить слово «кешбэк» русским аналогом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в русском языке вряд ли получится заменить слово «кешбэк» на «возврат.рф», как предлагал помощник главы государства Игорь Левитин.
«Возврат.рф? Вряд ли. С моей точки зрения, вряд ли, потому что это очень долго [произносить] – возврат.рф», – сказал он, отвечая на вопрос, приживется ли, по его мнению, такой вариант, сообщает ТАСС.
Ранее помощник главы государства Игорь Левитин призвал отказаться от использования иностранного слова «кешбэк» и предложил это явление «назвать по-русски – «возврат.рф» или что-то такое».
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Политолог описал два варианта подбора нового посла США в России
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал два варианта подбора нового посла США в РФ в сложившихся обстоятельствах: либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, либо он станет ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты.
«Посол – не демиург, а проводник официальной линии, которую он может слегка корректировать по форме и подаче, но не более. Правда, это касается, прежде всего, все-таки более или менее штатных ситуаций. Сейчас она нештатная настолько, что даже трудно подобрать аналогию в нашей совместной истории. Холодная война не подходит, гибридная бьет ее наотмашь своей нелинейностью и альтернативной рациональностью», – написал Лукьянов в Telegram-канале журнала «Россия в глобальной политике».
«В таких обстоятельствах есть два варианта. Либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, как даже и факт его наличия или отсутствия. Либо, напротив, фигура такова, что становится ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты. Так что все-таки любопытно, кого назовет Белый дом. Ну и позволят ли ему приехать и приступить к исполнению обязанностей. Не позволить могут и в Вашингтоне (известно, что творится сейчас между партиями), и в Москве», – отметил политолог.
В воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017–2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
Названа причина отъезда американского посла из России
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Посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, сообщил источник The Washington Post в Госдепартаменте США.
«Отъезд посла Салливана запланирован и является частью обычной дипломатической ротации. Он проработал полный срок в качестве посла Соединенных Штатов в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена», – приводит слова представителя Госдепа США РИА «Новости».
Ранее в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
В США не исключили отсутствия посла в России «в течение месяцев или дольше»
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Вряд ли произойдет быстрая выдача агремана новому американскому послу в России, должность может оставаться вакантной «в течение месяцев или дольше», пишут СМИ.
Foreign Policy пишет, что с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Отмечается, что новый посол должен получить сперва поддержку Сената США. а затем – агреман со стороны самой России. Как пишет издание, «действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана», передает РИА «Новости».
По мнению дипломатов, такая ситуация может сохраняться долгое время, «отчасти учитывая негативное состояние отношений между Вашингтоном и Москвой» после начала российской специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
В МИД заявили о готовности России говорить о стратстабильности
Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности, надеется, что у США появится здравый смысл и трезвость, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
«Процессы, связанные с действиями наших оппонентов в области военного строительства, а также доктринальных изменений, находятся на особом контроле. Россия, наряду с США, является одной из двух крупнейших ядерных держав. И мы считаем, что вместе с США несем особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», сообщает РИА «Новости».
Вопрос о необходимости России взаимодействовать с американцами не стоит, отметил Дробинин. От такого взаимодействия зависит глобальная стабильность и благополучие всего человечества, указал он.
«Единственная проблема – это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти, действительно, важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и, будем надеяться, что здравый смысл и трезвость у американских коллег появится», – добавил Дробинин.
Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что шаги Соединенных Штатов по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут привести к непредсказуемой эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав.
Пескову задали вопрос об отъезде посла США из России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать смену американского посла в Москве, переадресовав вопросы насчет отъезда Джона Салливана из Москвы в российское внешнеполитическое ведомство.
«Это вопрос в МИД», – приводит ТАСС ответ на вопросы о том, стал ли для Москвы неожиданным отъезд Салливана, а также запрашивал ли Вашингтон агреман на нового посла.
Ранее в воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
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