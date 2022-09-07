Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы

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7 сентября, среда  |  Последнее обновление — 07:55  |  vz.ru
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Газовый разрыв Европы и России состоялся

Россия разорвала газовые отношения раньше, чем планировала Европа REUTERS/Hannibal Hanschke
Полная остановка «Северного потока – 1» из-за технической неисправности последней работавшей турбины произошла. Европа и рынки отреагировали на это, на первый взгляд, слабо. Хотя повод для беспокойства есть. С этого момента появился реальный риск, что «Северный поток – 1» может больше никогда не заработать. Какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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Почему Россия начала охоту за эстонским боевым роботом

ВСУ планируют задействовать эстонского робота для доставки боеприпасов на поле боя Arthur Nicholas Orchard/Hans Lucas/Reuters
Миллион рублей готовы предложить российские эксперты из Центра анализа стратегий и технологий за эстонского военного робота THeMIS, взятого в качестве трофея на Украине. Ранее этот беспилотник прошел боевое крещение в песках Сахары, теперь его получают ВСУ. Чем изделие таллинских оружейников интересно нашим специалистам и какие еще образцы западной техники было бы важно захватить для изучения? Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Остановит ли Европу холод

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые французы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки. Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И предстоящий зимний сезон станет для Европы серьезной встряской. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Зачем России лететь на G20

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение, – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем России участвовать в подобном шоу? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Европейские правительства не слышат голос улицы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Европа остается территорией, оккупированной США, а европейские политики вынуждены знать свое место. До тех пор, пока США выгоден кризис вокруг Украины, лидеры ЕС будут морить своих граждан голодом и холодом, лишь бы не идти на уступки России. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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«Северный поток» всё

Чехи взбунтовались против Украины

Британцы выбрали русофобку

Обсуждение: 4 комментария
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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

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  • Не изменятся
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
  • Британия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

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Довольны ли вы школой, в которую ходит ваш ребенок?
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  • Затрудняюсь ответить
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    Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы

    7 сентября 2022, 07:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, пишут СМИ.

    Business Insider ссылается на обнародованную в ходе судебного заседания переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley. Как сообщается, Маск написал 8 мая о желании дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне», передает РИА «Новости».

    «Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», – озвучил написанные Маском слова адвокат компании.

    По мнению юриста, высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.

    В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter. В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что предприниматель отказывается от покупки соцсети, так как компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.

    12 июля компания Twitter обратилась в суд, ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings. Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе предпринимателя от завершения сделки по покупке Twitter. 29 июля Илон Маск подал встречный иск к компании. 

    Напомним, в начале августа Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети, а 30 августа Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее.


    Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны

    6 сентября 2022, 08:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.

    Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».

    Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Google убрала ограничения на проведение платежей для российских приложений

    6 сентября 2022, 18:37

    Текст: Вера Басилая

    Компания Google LLC исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России: устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России, сообщает служба.

    «Антимонопольная служба проанализировала действия компании. Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России», – говорится в сообщении на сайте ФАС.

    Уточняется, что раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платежную систему Google Play, иначе компания не допускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты, поясняется в сообщении ведомства.

    В начале июля ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.

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    Эксперт: Google почувствовал угрозу импортозамещения на российском рынке
    		    6 сентября 2022, 22:13
    Фото: Anthony Behar/Sipa USA/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков

    «Администрация американской корпорации не хочет терять позиции на нашем рынке, на котором началось активное развитие отечественных аналогов программных продуктов», – сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. Ранее стало известно, что Google по требованию ФАС устранил нарушения антимонопольного законодательства.

    «Действия американцев показали, что IT-гигант все же готов идти на уступки российским регуляторам. Видимо, Google почувствовал, что отечественным разработчикам есть из чего выбирать, – он учитывает, что в мае у нас был запущен официальный магазин мобильных приложений RuStore и другие аналоги», – считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин.

    «Американцы поняли, что российский рынок идет по пути ускоренного импортозамещения, по пути активного развития отечественных аналогов», – отметил эксперт. По его мнению, Google решил еще больше не усугублять свое положение на отечественном рынке, сохранив свое положение в нашей стране.

    Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о том, что американская IT-компания Google LLC отреагировала на предупреждение службы, устранив требование для российских разработчиков приложений расплачиваться исключительно через магазин Google Pay. В противном случае компания не пускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики из России могут использовать альтернативные способы оплаты.

    В июле Google получил предупреждение от ФАС – за навязывание разработчикам невыгодных условий договора. В частности, разработчиков вынуждали использовать исключительно Google Pay, тогда как этот магазин приложений еще в марте прекратил работу с российскими банковскими картами.

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    Путин рассказал о кремлевской кухне

    6 сентября 2022, 19:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин рассказал, как в первое время работы главой государства кремлевский повар подбирал подходящие ему блюда.

    На заседании президиума Госсовета по развитию туризма он вспомнил, как начинал работать на посту главы государства, а кремлевский повар поинтересовался, что приготовить, передает ТАСС.

    «Спрашивает: «А вы чего любите?». Я говорю: «Я не знаю, все что [готовите]». «Может быть, что-нибудь экзотическое?». «Нет, я говорю, экзотическое – нет, простое», – вспомнил Путин.

    Повар предложил куриные гребешки, и президент согласился. На следующий день ему подали блюдо, повар спросил, все ли нравится. Путин ответил утвердительно. «Ну слава богу, а то мы столько кур изрезали», – привел ответ повара глава государства.

    На заседании главе государства рассказали о том, что по нынешним образовательным программам ведется подготовка технологов, а не шеф-поваров, которым нужно больше практики. Путин в ответ заметил, что повар, приготовивший ему гребешки, тоже был технологом. При этом он согласился помочь в решении вопроса и поинтересовался, как это сделать, в том числе в какие нормативные акты нужно внести изменения.

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    Путин предупредил о последствиях снижения пошлин на товары

    6 сентября 2022, 17:04

    Текст: Вера Басилая

    Россия никогда не начнет производить ничего своего, если просто обнулит пошлины на товары во всех отраслях, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму.

    «По поводу вопроса о временном снижении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющее в настоящее время аналогов российского производства. Во всех отраслях одно и то же: стоит обнулить – будем завозить, никогда ничего российского не появится. Я вас уверяю», – цитирует ТАСС Путина.

    В таком случае, продолжил глава государства, ввозимое оборудование будет «относительно качественное, относительно дешевое». «И наш производитель не сможет завоевать свой рынок. А с другой стороны, понятно, что чего-то просто нет, невозможно купить на внутреннем рынке», – обрисовал он ситуацию.

    Поэтому, считает Путин, нужны тонкие решения, «связанные с определенным лагом по времени». «Да – с такого-то времени, допустим, без пошлины; с такого-то – пошлина вводится и начинает расти. Чтобы и наш производитель понимал, что если он вложится в производство, у него с такого-то момента на внутреннем рынке появятся преференции, а не проблемы», – указал он.

    Как считает президент, нужно не просто обнулять пошлины, а показать перспективы отечественным производителям.

    Ранее кабмин утвердил комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.

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    Путин призвал не «цепляться за взаимность» в визовом режиме

    6 сентября 2022, 16:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами, заявил президент Владимир Путин.

    «По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок <...> – в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа – принцип взаимности, но здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда они на пользу идут», – цитирует главу государства ТАСС.

    Также президент высказался в поддержку расширения практики безвизового въезда туристических групп в Россию. Он напомнил, что сейчас такие правила действуют в Петербурге.

    «Без виз приходит «круизник», туристы выходят на берег, какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику, это только на пользу пойдет», – сказал Путин.

    Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода.

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    Путин заявил о продлении дальневосточной ипотеки

    6 сентября 2022, 19:25

    Текст: Ольга Иванова

    Программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко.

    Кожемяко в ходе встречи сообщил, что дальневосточная ипотека является действенным инструментом, многие обращаются к властям с просьбой распространить ее действие на людей до 40 лет (сегодня до 35), сообщает РИА «Новости».

    «Но мы срок продлеваем», – уточнил президент.

    «Да, срок продлеваем, но масса обращений с тем, чтобы продлить до 40 лет», – ответил Кожемяко.

    «Проработаем», – пообещал Путин.

     

    Напомним, премьер Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3% теперь станет бессрочной.

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    Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным уровнем дохода

    6 сентября 2022, 15:14

    Текст: Елизавета Булкина

    Власти должны сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода, заявил президент России Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета.

    «Тема нашего сегодняшнего заседания – развитие национальной туристической индустрии в современных условиях. <...> Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий – [для] укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», – передает его слова ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что туризм должен быть вне политики, однако выход России из всемирной туристской организации был обоснованным шагом. «Еще одно ключевое направление – укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики», – сказал он.

    По словам Путина, туризм играет «огромную роль» в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.

    «В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций, партнеров достаточно и у многих из них есть желание работать с Россией», – добавил глава государства.

    Ранее в России предложили создать центр подготовки кадров для туристической сферы.

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    Песков: Решение Путина о проведении спецоперации поддерживает большинство россиян

    6 сентября 2022, 10:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российское общество консолидировалось на фоне событий на Украине: решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации поддерживает абсолютное большинство граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

    «Тут можно говорить только о консолидации, потому что абсолютное большинство населения нашей страны поддерживает решение главнокомандующего и президента», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, наблюдается ли за последние полгода изменение настроений относительно ситуации на Украине и специальной военной операции.

    Представитель Кремля не согласился с оценками о поляризации мнений в России. «В обществе всегда живут и сталкиваются друг с другом разные точки зрения. Поэтому говорить о том, что какая-то особая поляризация [идет] – нет, наоборот, я бы сказал, что 2022 год – это год единения нашего общества», – отметил он.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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    Путин поддержал создание туристической полиции

    6 сентября 2022, 17:48

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания туристической полиции на российских курортах.

    Предложение прозвучало на заседании президиума Госсовета по развитию туризма. В ответ президент поинтересовался, почему предлагается занять этим сотрудников ГИБДД, ведь у них есть свои должностные обязанности и соответствующее денежное довольствие, передает РИА «Новости».

    По словам главы Дагестана Сергея Меликова, такой опыт успешно применялся во время чемпионата мира по футболу в России. В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в Анапе уже идея реализуется и опыт признан позитивным, но заверила, что вопрос будет проработан с главой МВД Владимиром Колокольцевым.

    «Я ничего против не имею, тем более, если это не влечет увеличение штата. Но отработать надо обязательно. В целом я только за», – отметил Путин.

    Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу введения электронных виз.

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    Анонсировано участие Путина в саммите ШОС в Самарканде

    6 сентября 2022, 08:42

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, у него там будут и важные международные контакты, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Путин, действительно, планирует принять участие в саммите ШОС в Самарканде, мы ожидаем весьма и весьма важное и представительное мероприятие, уникальное в своем роде. И, действительно, у Путина там планируется целый ряд очень важных международных контактов», – передает ТАСС слова Пескова.

    Ранее Путин обсудил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном предстоящий в сентябре в Узбекистане саммит ШОС. До этого подготовку к саммиту Путин обсудил с главой Узбекистана.

    ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

    На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

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    Ростуризм попросил Путина вернуться к вопросу электронных виз

    6 сентября 2022, 15:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу введения электронных виз.

    «Владимир Владимирович, просим вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного всеми механизма», – цитирует Догузову ТАСС.

    Она добавила, что в стране можно создать программу развития морских курортов.

    «Мы видим перспективный спрос сегодня порядка 30 млн человек. Для создания таких курортов нам необходимо сформировать отдельную программу, за которую, на ваш взгляд, должен отвечать Ростуризм», – пояснила руководитель организации.

    Ранее во вторник президент заявил, что в России путешествия должны быть доступны для граждан с разным уровнем дохода.

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    Глава Приморья попросил Путина разрешить регионам ввести туристический сбор

    6 сентября 2022, 16:08

    Текст: Елизавета Булкина

    Глава комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту Владимиру Путину внести в ГД проект закона, позволяющий регионам вводить туристический сбор.

    «Владимир Владимирович, в этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора от 10 до 50 рублей, но не более 1,5% от стоимости поездки. Эффект очевидный, например, небольшой курортный городок Белокуриха в Алтайском крае за счет такого сбора собрал 30% доходов муниципалитета. В связи с этим прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать поручение и внести в Государственную думу проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам Российской Федерации права введения гостевого сбора», – передает его слова ТАСС.

    Кожемяко также предложил применять туристический кешбэк в зависимости от сезона и маршрута

    «Одна из самых популярных мер поддержки – это туристический кешбэк, или возврат части стоимости поездки. Его нужно продолжать, но требуется доработать некоторые технические решения. Например, в ряде случаев стимулирование через возврат средств туристам ведет к простому повышению стоимости этих услуг на размер кешбэка на тех курортах, которые и так пользуются спросом и не требуют дополнительного стимулирования. Мы считаем, что этот спрос не просто нужно поддерживать, но его формировать, предусматривать возможности гибкого применения возврата за путешествия в зависимости от маршрута и сезона», – сказал глава Приморья.

    Кроме того, Кожемяко выступил с предложением предоставлять именные туристические сертификаты детям и членам семей участников военной операции на Украине.

    «С помощью именных сертификатов считаем возможным поддержать детей и близких, членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной войсковой операции. Совместно с Ростуризмом мы прорабатываем данную возможность, просим нас поддержать», – обратился губернатор к Путину.

    Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода.

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    Путин наблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Восток-2022»

    6 сентября 2022, 12:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на полигоне Сергеевский наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Участники учений отработали вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе.

    Глава государства наблюдал за учениями из командного пункта, рядом с ним находились глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

    Президент приехал туда в куртке расцветки хаки. Зайдя в пункт, он прошел к месту наблюдения и занял кресло в центре стола. Чуть позже он взял для наблюдения бинокль. Параллельно с этим главе государства рассказывали о выполнении маневров, особенностях вооружений.

    Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».

    Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

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    Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов

    7 сентября 2022, 07:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин встретился на полях Восточного экономического форума с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Премьер рассказал о начале закупки российских нефтепродуктов и предложил перевести оплату в рубли.

    Премьер-министр Мьянмы сказал, что считает президента России лидером мира, потому что он создает стабильность на мировой арене, передает ТАСС.

    На встрече с Путиным премьер Мьянмы отметил, что почти 30 лет назад у России «были сложные времена», добавив, что сейчас эти времена позади. «С вашей помощью страна развивается интенсивно», – указал он. «Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», – добавил он.

    Глава кабмина Мьянмы добавил, что хотел бы сообщить Путину «некоторую информацию». «С удовольствием», – ответил ему российский коллега.

    Путин оценил взаимную торговлю России с Мьянмой. «Отношения развиваются у нас позитивно», – сказал Путин. Он заметил, что объем торгово-экономических связей в абсолютных величинах пока скромный, «но тенденция очень хорошая – в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года».

    Российский лидер подчеркнул, что его собеседник неоднократно бывал в России в разных качествах, сейчас же его визит осуществляется в качестве премьер-министра и председателя Государственного административного совета. «Я знаю, что у вас большая программа в России, включая посещение космодрома Восточный», – сообщил Путин, поблагодарив премьера Мьянмы за то, что тот нашел время приехать во Владивосток и принять участие в ВЭФ.

    Путин также отметил, что в 2023 году страны отметят 75 лет с момента установления дипломатических отношений. «Я очень рад нашей встрече. Мьянма – наш давний, надежный партнер в Юго-Восточной Азии» – сказал глава государства.

    На полях ВЭФ премьер сообщил, что Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов. «Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», – сказал Мин Аун Хлайн.

    «Что касается системы платежей – в какой валюте принимает российская сторона, в такой мы и будем оплачивать. Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос, и мы могли бы платить в рублях – это хорошо», – добавил он, отвечая на вопрос, могут ли Россия и Мьянма перейти на оплату поставок нефтепродуктов в рублях.

    Напомним, Путин прибыл во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум. Путин проведет в городе два рабочих дня. 7 сентября пройдет ряд международных встреч: с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

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