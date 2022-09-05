Пескова спросили о встрече Путина с Кнайсль на ВЭФ

|
5 сентября, понедельник | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин прибыл на Камчатку
Разделы
Ужесточая визовый режим с Россией, Евросоюз куда больше вредит самому себе и сам загоняет себя в ловушку и замкнутый круг. Он понесет как материальные, так и моральные убытки от таких ограничений.
Подробности...
Экономическая свобода – одна из важнейших ценностей нашего общества. В принципе, странно, если бы в буржуазной республике было по-другому.
Подробности...
Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своем призывали на его голову не благословение, а проклятия.
Подробности...
В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...
30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...
Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Пескова спросили о встрече Путина с Кнайсль на ВЭФ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В понедельник она прибыла на ВЭФ, который проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
«Пока в программе президента нет. Но при необходимости такая беседа может состояться», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Российский лидер подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
Напомним, Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
35-я бригада ВСУ: Нас просто истребляют
|
|
Бойцы 35-й бригады морской пехоты ВСУ после разгрома «контрнаступления» на Николаево-Криворожском направлении пожаловались на свое бедственное положение и отсутствие помощи.
«Это никакая не война, нас просто истребляют... Сколько еще наши матери и жены прольют слез? Сколько детей останутся без отцов? Сколько еще будет братских могил? Братья, кто не пережил эту ночь, вы навсегда в наших сердцах... Где мобилизованные? Всех на фронт! Всех на защиту Украины! У нас батальоны остались только на бумаге, а они гуляют себе!» – сообщают разгромленные морпехи в своем Telegram-канале.
«Хлопцев перекинули из Одесской области на передовую, пообещав быстрое взятие Херсона. Но что-то явно пошло не так», – говорится в этой связи в сообщении отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».
«Морская пехота ВСУ передает сердечный привет Алексею Арестовичу и Владимиру Зеленскому. В свою очередь хочу отметить, что точная работа нашей артиллерии, которую бойцы ВСУ описали словами «это не война, нас истребляют», обеспечена присутствием на фронте в достаточном количестве коптеров», – добавил в свою очередь зампред Мосгордумы, тележурналист и военный корреспондент Андрей Медведев.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.
Напомним, 30 августа Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев ответил на претензии Шольца по газу анекдотом
|
|
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев цитатой из анекдота ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», отметив, что Берлин действует как враг России.
«Вот те на! Обиделся снова...» – отмечает Медведев. По его словам, «Германия – недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил».
«Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с Шольцем заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
В пятницу ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
До этого Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
Напомним, немецкая Die Welt написала, что антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Разведка ВСУ столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах
|
|
Разведка ВСУ столкнулась с так называемым тувинским феноменом в радиоперехватах, сообщило Минобороны России.
Как пояснило ведомство, «слухачи» ВСУ не распознают переговоры тувинских связистов, которые используют только родной язык. Инструктор отделения связи Николай Чамьян отметил, что военнослужащие намеренно прибегают к этому.
«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», – сказал он. Военный отметил, что подобные уловки использовали «прадеды во время Великой Отечественной войны».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России объявили вознаграждение за захват переданного Украине робота
|
|
Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в 1 млн рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе, которые захватят на Украине роботизированную платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и передадут Минобороны РФ, сообщил ЦАСТ.
Как ожидается, вооруженные силы Украины должны получить гусеничные безэкипажные наземные платформы (роботизированные комплексы) THeMIS разработки и производства эстонской компании Milrem Robotics. Первый экземпляр такой платформы был уже доставлен на Украину в августе 2022 года. Планируется использование THeMIS в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов, сообщил Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) bmpd со ссылкой на украинские ресурсы.
«В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России», – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что предложение согласовано с соответствующими структурами. Выплата награды будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Минобороны России.
«Машина THeMIS является стартовым и «фирменным» продуктом компании Milrem Robotics. К настоящему времени платформы THeMIS были приобретены вооруженными силами 11 стран, семь из которых являются членами НАТО, включая Эстонию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США, используясь в основном в опытовых и экспериментальных целях. Хотя комплексы THeMIS использовались в военной операции Европейского союза в Мали, однако, видимо, на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения платформы в боевых действиях», – говорится в сообщении.
Напомним, в августе Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы причины антиукраинского митинга в Чехии
|
|
«Недовольство людей, вышедших на митинг в Чехии, вызвано их обеспокоенностью внутренними проблемами страны. Кроме того, оголтелая русофобия и помощь Украине в ущерб собственным интересам имеет лишь ограниченную поддержку в чешском обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Чехии прошел антиправительственный митинг, его организаторы призвали правительство республики уйти в отставку.
«Причины митинга, прошедшего в Праге, заключаются в резком ухудшении условий жизни чехов. До последнего времени Чехия была страной с низкой инфляцией и безработицей, с устойчивым курсом кроны и высокими социальными стандартами. Сегодня, впервые за 30 лет, инфляция в Чехии достигла 18%», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, достаточно сильно на социальной напряженности сказался прием почти полумиллиона украинских беженцев. В расчете на душу населения мы видим, что Чехия приняла даже больше переселенцев с Украины, чем Польша. Следствием этого стали проблемы с уличной безопасностью и нагрузка на бюджет. Этим чехи крайне недовольны», – отметил собеседник.
«Большинство чехов не питают симпатий к России, вместе с тем Украина и украинцы, которые годами массово работали в Чехии, тоже не вызывают у них особого восторга. Для Чехии, как и для Польши, провозглашенный героем на Украине Степан Бандера – это преступник, чьи последователи вырезали несколько тысяч чехов на Волыни в 1943 году», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, кто стоит за организацией акции протеста, политолог рассказал, что «главным образом это националисты из партии «Свобода и прямая демократия». «Эта партия имеет свою фракцию в парламенте, ее лидеры известны своей русофилией. Кроме того, к ним примкнула и часть сторонников бывшего премьера Андрея Бабиша, которые недовольны ухудшением жизни в стране», – рассказал Трухачев.
«Вместе с тем шансов свергнуть правительство Петра Фиалы, имеющего устойчивую опору в парламенте, у организаторов митинга пока нет. Все может измениться лишь в начале 2023 года, после президентских выборов в Чехии, не раньше», – полагает собеседник.
«Чешский премьер Петр Фиала – идейный русофоб. То есть он не проплачен США или кем-то другим, русофобия – это его личная позиция и личный выбор. Именно поэтому он склонен везде искать «руку Кремля»,
– убежден политолог. «В целом в Чехии есть и русофобы, и русофилы. В отличие, например, от Польши, там присутствует очень большой разброс мнений по поводу России. Наиболее частое из них: «русские – не друзья, но и не враги». Поэтому наличие у власти столь русофобского правительства выглядит как аномалия. А вот наличие массового недовольства кажется вполне естественным, учитывая, что совсем откровенных русофобов в Чехии всего порядка 10-15%, а безусловная поддержка Украины находится в пределах 30%», – отметил эксперт.
«То, что случилось вчера в Праге, стало напоминанием, что Чехия – не Польша, и оголтелая русофобия в ущерб интересам своей страны и народа имеет ограниченную поддержку, несмотря на то, что и доля русофилов там не превышает 15-20%», – подчеркнул он.
Рассуждая об ожиданиях России от отношений с Прагой, собеседник отметил, что «основное, к чему нам нужно быть готовыми – это то, что Чехия может и будет колебаться». «Несмотря на то, что русофобия у чехов величина непостоянная, она там все же есть. С нынешним правительством Чехии России говорить не о чем. Я считаю, что нужно прервать все отношения до тех пор, пока там не сменится правительство. Как мы видим, запрос на такую смену в чешском обществе есть», – резюмировал Трухачев.
В субботу в центре Праги прошел антиправительственный митинг. Участие в нем приняли порядка 70-80 тысяч человек. Организаторы считают, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и ростом цен на товары и услуги, передает РИА «Новости».
Кроме того, они выдвинули требование правительству Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае организаторы грозят объявить акцию неповиновения.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
Также, по мнению участников митинга, властям необходимо придерживаться нейтралитета в украинском кризисе, поскольку из-за поддержки Украины и антироссийских санкций чехи столкнулись с резким ростом цен на продовольствие и электричество.
Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции протеста прокатились и по другим европейским городам. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель. А в субботу массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона прошел в Париже.
В воскресенье СМИ предрекли в Германии протесты по чешскому образцу. Как пишут СМИ, антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
Посол США покинул Россию
|
|
Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу, сообщили в американском диппредставительстве в России.
«Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
«Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет», – приводит слова российского диписточника ТАСС.
Он добавил, что Москва пока не планирует ротацию своего посла в США.
В посольстве напомнили, что Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними.
17 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.
Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР
Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«В Донецкой народной республике спецназ «Ахмат» и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах. Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска», – передает ТАСС сообщение Кадырова.
Глава Чечни отметил, что пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. «Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно. Теперь спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», – добавил он.
Ранее Кадыров рассказал о паникующих в ближнем бою украинских националистах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог указал на старт «межэлитной грызни» на Украине
|
|
На Украине началась «межэлитная грызня», а бизнесмены начинают искать контакты с Москвой, что может быть плохим сигналом для президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Марат Баширов.
По его словам, после начала СВО многие олигархи сдали медиаресурсы, дали денег и уехали из страны пережидать сложные времена, надеясь, что Зеленский не допустит потерь территорий и их активов на них, но чем дальше, тем больше беспокойства у украинской элиты за свое будущее и свое богатство. Пример разорения олигарха Ахметова, потерявшего крупнейший свой актив – «Азовсталь», напугал элиту.
«Мы наблюдаем на Украине новые тренды. Во-первых, началась межэлитная грызня по сценарию «умри первый, а я может быть потом». Во-вторых, украинские бизнесмены начинают искать контакты в Москве, чтобы договориться, выходят на окружение Януковича, надеясь через него получить хоть какие-то гарантии сохранения бизнеса от россиян. В-третьих, часть элиты начинает договариваться с Залужным (начальник ВСУ), считая, что он будет править после Зеленского», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
По мнению Баширова, для Зеленского – это очень плохой сигнал.
«Вместо образования бизнес-оппозиции в России Путину, мы наблюдаем формирование внутренней оппозиции Зеленскому. До посылания Байдена «в лес» дело еще не дошло, но это вопрос времени: украинская элита всегда жестко играла и за свою собственность они готовы перейти на сторону новой власти на Украине будь то в Киеве или в Херсоне», – сообщил он.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ сравнили цены на продукты питания в России и Британии
|
|
В якобы пострадавшей от санкций России происходит снижение цен на продукты питания. В это же время жители Британии переживают нелегкие времена и страдают от стремительной инфляции, сообщили СМИ.
The Sun пишет, что несмотря на заявления западных политиков о том, что россияне столкнутся с острой нехваткой продовольствия, покупатели в «Пятерочке» загружают свои тележки продуктами вдвое дешевле. «В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами со времен экономического кризиса в 2008 году, подскочив до 10,5% по сравнению с предыдущим годом», – отмечает автор статьи.
Кроме того, издание сообщило, что британские счета за электроэнергию выросли на 80% по сравнению с 10-процентным ростом для россиян.
Ранее сообщалось, что миллионы граждан Британии отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Королевства сократили количество посещений кафе и ресторанов.
В августе группа британских активистов, носящая название «Enough is Enough», анонсировала проведение в ближайшие недели 50 митингов из-за недовольства ростом стоимости жизни в стране.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пугачева прокомментировала смерть Горбачева
|
|
Народная артистка России певица Алла Пугачева прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
По словам исполнительницы, новость о смерти политика вызвала у нее слезы. «Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», – передает «Лента» слова Пугачевой.
Певица подчеркнула, что Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания своей власти. «Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», – добавила она.
Глава государства Владимир Путин не смог принять участие в субботней церемонии из-за загруженного рабочего дня. Путин почтил память Горбачева в четверг, приехав проститься с ним в Центральную клиническую больницу. На церемонию прощания Путин прислал венок, он был установлен в изголовье гроба. Премьер-министр Михаил Мишустин также почтил память Горбачева, прислав венок на церемонию прощания с ним. Всего в зале стояло больше 20 венков от органов власти, российских регионов и компаний.
Желающие проститься с Горбачевым проходили мимо гроба с телом политика и клали цветы рядом с ним. Рядом с гробом сидели родные и близкие Горбачева. Среди них: экс-руководитель пресс-службы Горбачева, бывший генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, которые в середине церемонии встали у гроба вместе с солдатами почетного караула.
В зале, где проходила церемония, была выстелена красная ковровая дорожка: по ней пришедшие проститься подходили к длинному постаменту, который установлен в нескольких метрах от гроба и на который кладут цветы. Еще один такой постамент установлен в ногах гроба: туда разрешен проход для почетных гостей.
На стене между колон висела большая черно-белая фотография Горбачева. В зале играла траурная музыка.
Среди простившихся с Горбачевым – венгерский премьер Виктор Орбан, телеведущий Дмитрий Киселев, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, певица Алла Пугачева, композитор и продюсер Виктор Дробыш, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, бизнес-омбудсмен Борис Титов, нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, иностранные послы и другие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Арестович признался во вранье о положении ВСУ на фронтах
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вводил в заблуждение общественность, когда рассказывал о положении ВСУ на фронтах.
«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», – признался он в интервью «Фейгин Live» (выполняет функцию СМИ-иноагента), сообщает РИА «Новости».
Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что что киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы раскритиковали Зеленскую после упреков в свой адрес
|
|
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, резко высказавшаяся в адрес жалующихся на рост «коммуналки» британцев, вызвала жесткую критику со стороны читателей Daily Mail.
Читатели Daily Mail приняли в штыки слова жены украинского президента о подорожании электроэнергии и упрекнули ее за наряды от лучших дизайнеров, а также напомнили об оказываемой Киеву поддержке, передает РИА «Новости».
«Возможно, она не хотела никого задеть, но я чувствую обиду на этот счет», – написал Little Tiger.
Он добавил, что ситуация в Британии и на Украине отличается, но подчеркнул, что жители королевства не могут полностью отстраниться от собственных проблем.
«Меня от нее тошнит. Сидит там в дизайнерской одежде, с оффшорными счетами», – прокомментировал theteller.
«Пока вы считаете копейки...» демонстрирует непривлекательное высокомерие с ее стороны. Нам пора уйти и оставить наши деньги для нуждающихся», – заявил jbz.
Он также выразил недовольство тем, что поддержка Украине переросла в наглые требования.
«Перевод: Мы не заботимся о вас. А теперь дайте нам больше денег и оружия, которые мы сможем продавать в Интернете», – написала Agnes30.
Heaton203 призвал власти и самих британцев больше не помогать Украине.
Caroline добавила, что Украина переживает не лучшие времена, но посоветовала Зеленской быть более дипломатичной.
Напомним, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью Би-Би-Си заявила, что пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Херсонские власти предсказали скорое освобождение Николаева
|
|
Контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах: они понесли крупные потери до 3 тыс. погибших, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.
Напомним, 30 августа Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сара Вагенкнехт: Санкции против России уничтожают промышленность Германии
|
|
Санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь, считает депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Российская компания «Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине», – приводит РИА «Новости» слова Вагенкнехт, которые она сказала в интервью немецкому изданию t-online.
По мнению Вагенкнехт, Газпром использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай.
«Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится», – уверена представительница «Левых».
При этом, по ее словам, выигрывают и США, чья индустрия гидроразрыва пласта в настоящее время получает 200 млн долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом и которая переживает реиндустриализацию, поскольку все больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле.
По ее мнению, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, «это безумие». «Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос», – добавила депутат.
Напомним, 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова о намерении «уйти вовремя».
«Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере, мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», – приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».
Накануне Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни, который занимает уже 15 лет, и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». Он добавил, что уже думает над тем, как уйти вовремя.
|
|