Пескову задали вопрос об отъезде посла США из России

|
4 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 23:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Частный самолет упал в Балтийское море
Разделы
Экономическая свобода – одна из важнейших ценностей нашего общества. В принципе, странно, если бы в буржуазной республике было по-другому.
Подробности...
Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своем призывали на его голову не благословение, а проклятия.
Подробности...
Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения.
Подробности...
В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...
30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...
Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Пескову задали вопрос об отъезде посла США из России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать смену американского посла в Москве, переадресовав вопросы насчет отъезда Джона Салливана из Москвы в российское внешнеполитическое ведомство.
«Это вопрос в МИД», – приводит ТАСС ответ на вопросы о том, стал ли для Москвы неожиданным отъезд Салливана, а также запрашивал ли Вашингтон агреман на нового посла.
Ранее в воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол США покинул Россию
|
|
Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу, сообщили в американском диппредставительстве в России.
«Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
«Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет», – приводит слова российского диписточника ТАСС.
Он добавил, что Москва пока не планирует ротацию своего посла в США.
В посольстве напомнили, что Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними.
17 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.
Посольство России отреагировало на публикацию Госдепа про Симоньян
|
|
Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности отечественной прессе, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«Обратили внимание на информацию, размещенную на сайте Госдепартамента относительно М. С. Симоньян, – руководителя одного из самых популярных в мире российских СМИ Russia Today. Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий... То, что этим занялся Госдеп, – проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
Также в посольстве призвали авторов подобных докладов «набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения» и «перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами».
Ранее главред RT опубликовала в своем Telegram-канале поступившее ей письмо якобы от запрещенного в России националистического батальона «Азов».
В письме содержится «приговор», подписанный некими судьями, где журналистку приговаривают «к высшей мере наказания – убийству» за «поддержку агрессивной войны Российской Федерации против Украины».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России сбили переоборудованный для стрельбы ракетами HARM украинский МиГ-29
|
|
Российские военные сбили в Херсонской области два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM», – процитированы его слова в Telegram-канале ведомства.
AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета) – американская ракета, вставшая на вооружение в 1983 году. Максимальная дальность пуска составляет 150 км, минимальная – 25 км. Длина ракеты – 4,17 м, размах крыла – 1,13 м. Масса боевой части – 66 кг. Применяется для наведения на высокочастотные РЛС, способна поразить объект, даже если РЛС была выключена.
Ранее в Минобороны сообщили, что попытки украинских военных закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления успешно пресекаются. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия назвала препятствия для возобновления инспекций в рамках СНВ-3
|
|
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, какие вопросы должны урегулировать Москва и Вашингтон, чтобы возобновились инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Антонов призвал США «вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам». По его словам, попытка США увязать переговоры по новому соглашению на замену СНВ-3 с возобновлением инспекционной деятельности является «неправомерной», передает ТАСС.
Как пояснил посол, «в основе проблем возобновления инспекций лежит антироссийская санкционная политика США», которая «де-факто блокирует проведение» Россией «проверок на американской территории». Антонов указал, что «отсутствие нормального авиационного сообщения», «закрытие воздушного пространства» и «препятствование выдаче транзитных виз для членов российских инспекционных групп и летных экипажей» мешают запустить «верификационный режим». Чтобы он «вновь начал полноценно функционировать», указанные «вопросы должны быть урегулированы».
Кроме того, по словам посла, нужно помнить «о необходимости разрешить оставшиеся противоречия по мерам предосторожности» в связи с коронавирусом. Антонов сказал, что «обеспечение безопасности и сохранение здоровья инспекционных групп – как российских, так и американских – ключевой приоритет» для России.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США привержены беспрерывной реализации СНВ-3, санкции против Москвы «полностью совместимы» с договором и «не препятствуют проведению» инспекций.
Вашингтон запросил у России инспекцию на ее стратегических ядерных объектах. Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции. В МИД России подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией
Американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией, граждане США не должны платить за украинский конфликт, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», – цитирует РИА «Новости» Бараку.
Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Ранее президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД: США от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет тончайшая грань
|
|
Соединенные Штаты от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет тончайшая грань, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта. Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что переступив нее, все останется как есть», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины.
В среду экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти США. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минфин США назвал сроки публикации плана по ограничению цен на нефть из России
План действий по ограничению цен на российскую нефть может появиться в сентябре, следует из заявления Министерства финансов США.
«Управление по контролю за иностранными активами США ожидает публикации предварительного плана по внедрению ценовых ограничений в сентябре. Он будет содержать обобщенный обзор этого механизма, включая условия его соблюдения гражданами США», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Официальный план и его юридическое оформление появятся позже.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал абсурдным решением в интересах американских компаний введение ограничений цен на российскую нефть.
В армии США побили рекорд по сексуальному насилию
В 2021 году в американской армии минимум 8,4% женщин-военнослужащих и 1,5% мужчин-военнослужащих подверглись сексуальному насилию на службе, это стало рекордом с 2006 года, сообщил Пентагон.
Всего в армии США в 2021 году подверглись сексуальному насилию 35 875 человек, говорится в докладе Пентагона, передает РИА «Новости».
Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году, тогда 6,8% женщин и 1,8% мужчин подверглись сексуальному насилию.
При этом 47% женщин не сообщали о совершении сексуального насилия из-за «беспокойства о возможных негативных последствиях со стороны коллег».
Всего в 2021 году поступило 8866 сообщений о сексуальных домогательствах, это на 1050 сообщений больше, чем годом ранее.
Напомним, в 2021 году управление спецопераций ВМС США, в состав которого входят «морские котики», впервые приняло в свои ряды женщину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя указал Гутерришу на невыдачу Вашингтоном виз делегации России на ГА ООН
Никто из 56 членов российской делегации, которая должна отправиться на Генассамблею ООН, не получил визу в США, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гутерришу.
Визы не получил «никто из 56 российских представителей из основной делегации и передовой группы», а также «журналисты и члены экипажа самолета министра». Небензя указал, что США обязаны обеспечивать возможность участия делегаций в работе ООН, передает ТАСС.
Он попросил Гутерриша «вновь подчеркнуть властям США, что они должны как можно скорее выдать запрошенные визы». Небензя отметил, что в последние месяцы США «постоянно отказывали предоставлять визы на въезд российским делегатам, которые должны были принимать участие в официальных мероприятиях ООН», включая главу МВД Владимира Колокольцева.
Напомним, российская делегация не получила визы США, в результате участие министра внутренних дел России в саммите глав МВД в ООН оказалось сорвано.
Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации. Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон решил перенести незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны
Пентагон переносит незавершенные на территории Украины программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии», – говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что расширение сети подобных лабораторий создает угрозы России. Политика США в биологической сфере позволяет бесконтрольно приближаться к границам России.
Так, в Минобороне сообщили о том, что в 2005 году Вашингтоном на Украину прошло несколько испытаний вакцин, вызывающих множество осложнений у испытуемых.
«В ходе испытаний, в котором приняли участие 1064 человека, было зарегистрировано 468 случаев осложнений. Во многом это объясняет факт переноса подобных высоко рисковых исследований за пределы национальной территории. Об этом свидетельствует подписанное 29 августа 2005 года, через год после этих исследований, соглашения между Минздравом Украины и министерством обороны США», – заявил Кириллов.
Отмечается нервная реакция Вашингтона на документы по биоисследованиям.
«Американские спецслужбы предпринимают беспрецедентные меры, чтобы у российской стороны не оказалось потенциальных свидетелей, близких к реализации закрытых военно-биологических проектов Пентагона на Украине», – добавил представитель Минобороны России.
Все это подтверждает угрожающий характер военно-биологической программы США, отметил он.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кирби призвал не наказывать всех россиян из-за ситуации на Украине
Вашингтон не считает необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за действия России на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).
«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян – это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить», – приводит ТАСС слова Кирби.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
В МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией
Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны, это прописано в российской военной доктрине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия- 4».
«Я напомню, что российская военная доктрина, а также такой документ, как «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», исчерпывающим образом излагают все сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия нами. Эти сценарии сводятся к агрессии против России и ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства», – цитирует ТАСС Рябкова.
Он также указал на попытки США и стран НАТО размыть баланс ответственности за использование ядерного оружия, Москва призывает отказаться от таких подходов.
«На недавней конференции в рамках ДНЯО Российская Федерация и другие страны высказывали озабоченность по поводу этой практики [распространения ядерного оружия], высказывали опасения, что она может быть перенесена США за пределы Европы, где все это происходит на протяжении десятилетий, в другие регионы – в Азию, это все правомерные вопросы. Так кто же, спрашивается, размывает эту грань, нарушает этот важнейший баланс ответственности в обращении с ядерным оружием и подходами к его применению? Мы видим здесь дальнейшее нагнетание напряженности именно со стороны наших противников», – отметил дипломат.
Рябков считает, что США и их союзникам по НАТО надо проявлять иной подход, руководствоваться ответственностью в этой сфере, как это делает Российская Федерация.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны.
До этого Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД: Демонизация России на Западе началась задолго до спецоперации
Демонизация России странами коллективного Запада началась задолго до начала российской спецоперации на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
«Демонизация России началась в США задолго до специальной военной операции [России на Украине]. Все последние годы: и десятые годы 21-го века, и последние два-три года мы видим уклон политических элит США в антироссийские нарративы, а в переводе на русский язык – в россказни, в басни, которые не имеют ничего общего с действительностью», – приводит его слова ТАСС.
В пятницу Рябков сообщил, что Соединенные Штаты от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет тончайшая грань.
Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что жителям США стоит прекратить слушать русофобскую пропаганду и обратить внимание на отношение украинских радикалов ко всем, кто «не разделяет нацистскую идеологию».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД заявили о готовности России говорить о стратстабильности
Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности, надеется, что у США появится здравый смысл и трезвость, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
«Процессы, связанные с действиями наших оппонентов в области военного строительства, а также доктринальных изменений, находятся на особом контроле. Россия, наряду с США, является одной из двух крупнейших ядерных держав. И мы считаем, что вместе с США несем особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», сообщает РИА «Новости».
Вопрос о необходимости России взаимодействовать с американцами не стоит, отметил Дробинин. От такого взаимодействия зависит глобальная стабильность и благополучие всего человечества, указал он.
«Единственная проблема – это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти, действительно, важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и, будем надеяться, что здравый смысл и трезвость у американских коллег появится», – добавил Дробинин.
Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что шаги Соединенных Штатов по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут привести к непредсказуемой эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав.
Названа причина отъезда американского посла из России
|
|
Посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, сообщил источник The Washington Post в Госдепартаменте США.
«Отъезд посла Салливана запланирован и является частью обычной дипломатической ротации. Он проработал полный срок в качестве посла Соединенных Штатов в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена», – приводит слова представителя Госдепа США РИА «Новости».
Ранее в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
|
|