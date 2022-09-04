Пескову задали вопрос об отъезде посла США из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать смену американского посла в Москве, переадресовав вопросы насчет отъезда Джона Салливана из Москвы в российское внешнеполитическое ведомство.

«Это вопрос в МИД», – приводит ТАСС ответ на вопросы о том, стал ли для Москвы неожиданным отъезд Салливана, а также запрашивал ли Вашингтон агреман на нового посла.

Ранее в воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.

Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.

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