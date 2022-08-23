МИД: Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы связи

Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, заявил каналу RT Arabic замглавы МИД Сергей Рябков.

«Диалог (с США) никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств и, конечно, посредством телефонных контактов», – передает РИА «Новости» слова Рябкова.

Однако, по словам замглавы МИД, «роль дипломатии, к сожалению, сейчас находится не на должном уровне».

«Эти обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, и динамика Вашингтона, его желание наказать Россию потерпит неудачу и не ничего не изменит. Мы всегда сражаемся за более справедливый мир», – добавил российский дипломат.

По словам Рябкова, Россия полностью привержена выполнению положений Договора о стратегических наступательных вооружениях.

«Россия полностью привержена выполнению положений договора СНВ о стратегических наступательных вооружениях, который был продлен до 5 февраля 2026 года, но нужно работать над выработкой новой договоренности, для чего необходимо возобновление переговоров с США по этому вопросу, необходимо взаимодействие, что затруднено в свете нынешней политики США», – сказал он.

Он обвинил США в «косвенном уходе» от обсуждений новых договоренностей.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.